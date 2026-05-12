宇树发布载人变形机甲 390万元起售

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:科幻电影中的巨型载人机甲，如今正式走进了现实。宇树科技在今日重磅发布了全球首款量产版载人变形机甲GD01，官方定价390万元起，直接将"变形金刚"搬上了街头。

这款被官方明确定义为"民用交通工具"的钢铁巨兽，完全由宇树科技自主研发，集成了载人驾驶、自主变形与智能操控三大核心能力于一身。据官方披露，GD01在载人状态下整机重量约为500公斤，采用高强度合金材料打造，搭配精密伺服驱动系统，既保证了坚固性，又兼顾了灵活度。

在直立模式下，GD01能够像人形机器人一样直立行走，上方设有专门的载人舱位，驾驶者可以坐在内部操控椅上进行操控。更令人震撼的是它的力量表现，从实测视频来看，GD01一拳就能将一面砖墙直接锤倒，场面极具视觉冲击力。

除了直立行走，GD01还具备变形能力。机器人只需向后下压，便可迅速变身为四足状态，以四足步态继续行进，且同样支持载人操作。整个变形过程流畅丝滑，几乎看不到任何卡顿。

从演示视频来看，GD01的发布标志着科幻想象正式跨入民用交通领域。按照目前的规划，这款机甲未来有望在文旅展示、特种作业以及私人高端出行等多个场景中落地应用，科幻照进现实的时代或许比我们想象中来得更快。

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