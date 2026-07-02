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AI日报：可灵AI将完成30亿美元融资；支付宝AI生活助理“阿宝”正式公测；Kimi K3 或于本月发布

2026-07-02 15:04 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、可灵AI将完成30亿美元融资腾讯参投，计划12个月内启动赴港IPO

可灵AI完成30亿美元融资，腾讯参投，估值达180亿美元，并计划在12个月内启动赴港IPO。其商业化能力显著，2026年第一季度营收突破6.5亿元，ARR接近5亿美元。

【AiBase提要:】

🚀 可灵AI完成30亿美元融资，腾讯参投，估值达180亿美元。

💼 计划12个月内启动赴港IPO，资金用于算力与数据中心扩建及人才引进。

📈 2026年第一季度营收突破6.5亿元，ARR接近5亿美元，商业化能力强劲。

2、支付宝AI生活助理“阿宝”正式开启公测，上线72项办事技能

支付宝宣布其AI生活助理“阿宝”正式面向全量用户开放公测，优化了生活服务垂域模型能力、服务生态和用户陪伴体系，提升了用户体验。

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【AiBase提要:】

阿宝公测版已全面开放，用户无需邀请码即可体验。

阿宝覆盖政务、缴费、文旅等十余类板块，提供72项高频刚需技能。

新增亲密度陪伴体系，支持个性化权益和人格化互动。

3、Kimi K3 或于本月发布，参数规模直指 2.5 万亿

文章聚焦于国产大模型领域，特别是月之暗面即将发布的 Kimi K3，其参数规模和功能表现均表现出显著提升，有望成为国产大模型的领跑者。

【AiBase提要:】

🧠 Kimi K3 参数规模高达 2.5 万亿，超越 DeepSeek V4 Pro 和文心 5.0，成为国产大模型参数规模最大者。

🌐 Kimi K3 预计实现 1M 超长上下文窗口与多模态处理能力的深度集成，挑战全球顶级水准。

🚀 月之暗面保持高频迭代节奏，Kimi K3 的发布将进一步巩固其在技术生态中的先发优势。

4、特斯拉Optimus机器人产线曝光:马斯克确认今夏投产，初期产量爬坡缓慢

特斯拉CEO埃隆·马斯克通过社交媒体公开了弗里蒙特工厂的团队大合照，展示了Optimus人形机器人生产线的最新动态。这标志着由传统乘用车生产线改造而来的全新机器人生产基地已正式进入运转阶段。马斯克回应了市场对Optimus近期减少公开演示的猜测，表示作为一款包含1万个独特零部件且一切从零开始的全新产品，Optimus在生产初期的爬坡速度将极其缓慢，这与传统汽车制造有着本质区别。

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【AiBase提要:】

🚀 特斯拉弗里蒙特工厂的Optimus人形机器人生产线正式投入运转。

📉 马斯克表示Optimus生产初期的爬坡速度缓慢，与传统汽车制造有本质区别。

📅 Optimus预计将在今年7月下旬或8月正式投产，初期低产量生产后，预计到2027年才全面展开高产量的大规模量产。

5、苹果 Safari 预览版新增 MCP 服务，AI 智能体助力网页开发调试

苹果Safari技术预览版247新增MCP服务器功能，通过AI智能体简化前端开发与页面调试工作。MCP协议作为通用开放标准，允许AI智能体对接外部工具和浏览器开发工具，实现信息读取、授权操作等功能，覆盖网页开发全流程检测需求，显著降低人工调试成本。

【AiBase提要:】

🍎 MCP协议让AI智能体与开发环境无缝对接，提升前端开发效率。

🛠️ 支持网页内容查看、日志分析、网络请求记录等调试功能，简化开发流程。

🌐 覆盖网页排错、兼容性检查、无障碍审查等场景，降低人工调试成本。

6、微软 Teams 8 月上线 AI 助手 Facilitator，会议实时答疑提升沟通效率

微软计划在8月为Teams推出AI会议辅助工具Facilitator，该工具能实时解析会议对话，自动识别未解答问题和模糊表述，并推送补充信息，提升沟通效率。功能默认关闭，需用户手动开启，企业管理员可统一管控。该工具仅适用于标准Teams会议，且分阶段上线。

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【AiBase提要:】

🧠 AI实时解析会议对话，解决沟通疑问。

🔒 默认关闭，需手动开启，企业可管控权限。

📅 8月分阶段上线，仅支持标准Teams会议。

7、两分钟上手生产级语音智能体：xAI 发布 Voice Agent Builder 测试版

xAI 发布的 Voice Agent Builder 测试版，通过零代码平台降低了企业级语音智能体的搭建门槛，其核心模型 Grok Voice Think Fast1.0 在性能评测中表现优异，并采用透明计费模式，为用户提供高效、便捷的语音服务解决方案。

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【AiBase提要:】

🧠 零代码平台让语音智能体搭建更简单

📈 性能表现领先行业竞品

💰 商业化定价透明且极简

8、美团大模型生态调整：全面限用豆包，力推自研 LongCat 体系

美团近期对豆包大模型的使用权限进行严格限制，表明其正向自研方案倾斜。LongCat 大模型作为核心技术底座，已深度集成于多个业务场景，并推出多个模型构建全方位 AI 能力矩阵。这一系列动作反映了大型互联网企业对 AI 核心技术主权的重视，预示国内大模型市场进入“硬核练内功”的新阶段。

【AiBase提要:】

🍎 美团开始限制使用外部大模型，如豆包，以加强内部自研方案的使用。

🧠 LongCat 大模型已成为美团提升业务智能化的核心驱动力，并已开源。

🚀 美团通过构建自研 AI 能力矩阵，试图在 AI 竞速中增强业务的灵活性与安全性。

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