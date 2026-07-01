AI日报：谷歌推新图片模型Nano Banana 2 Lite；Claude Sonnet 5 发布；OpenClaw 正式推出 iOS 与 Android 移动版应用

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1、谷歌推出全新AI生图模型Nano Banana 2 Lite： 4 秒出图，主打高频批量内容生产

谷歌推出了全新的AI图像与视频生成模型Nano Banana 2 Lite，该模型在运行速度和成本效益方面都有显著提升。新版本的延迟表现非常出色，仅需4秒即可生成高质量图像，非常适合需要频繁快速修改方案或短时间内处理大量图像的专业工作流程。

【AiBase提要:】 🚀 Nano Banana 2 Lite在运行速度上实现了显著提升，适合高频批量内容生产。 💰 新版本大幅降低了用户的使用成本，生成一张1K分辨率的图片仅需0.034美元。 🎥 除了生图模型外，谷歌还扩大了Gemini Omni Flash的开放范围，支持视频生成。

2、Claude Sonnet 5 发布：AI 主力模型进入“高能低耗”新时代

Claude Sonnet5作为新一代核心大模型，凭借卓越的编码、工具调用及逻辑规划能力，成为开发者与知识工作者的核心助手。其性能接近旗舰模型Opus4.8，同时在成本控制上展现出极强的市场竞争力，为实际生产环境提供了高性价比的解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 Claude Sonnet5在编码能力测试中取得63.2%的得分，性能显著提升。 💰 价格仅为旗舰模型Opus4.8的60%，性价比高。 🔒 安全性与稳定性优于上一代，能有效抵御恶意请求和提示词劫持。

3、开源 AI 代理项目 OpenClaw 正式推出 iOS 与 Android 移动版应用

开源 AI 代理项目 OpenClaw 正式推出 iOS 与 Android 移动版应用，标志着 AI 智能体在移动端的进一步拓展。尽管 MoltBook 平台曾引发争议，但 OpenClaw 技术仍持续演进，并获得行业认可。

【AiBase提要:】 📱 OpenClaw 推出 iOS 和 Android 移动应用版本，实现 AI 代理的移动端覆盖。 🌐 OpenClaw 的 MoltBook 平台曾引发争议，但其技术仍持续发展。 🚀 OpenClaw 技术路径被 OpenAI 认可，显示其行业价值。

4、谷歌NotebookLM放大招：重磅推出TikTok风短视频功能，一键看懂复杂研究笔记

谷歌NotebookLM推出了TikTok风格的短视频功能，能够将复杂的文字资料自动转化为竖屏AI短视频，为用户提供更直观的知识讲解方式。

【AiBase提要:】 🎥 谷歌NotebookLM推出TikTok风格短视频功能，将复杂笔记转化为竖屏视频。 📝 用户可通过网页或移动端生成60秒短视频，支持英语内容。 🚀 该功能优先向付费用户开放，未来将逐步推广至免费用户。

5、快手发布反诈治理新报告，AI 大模型助力打击网络诈骗！

快手发布反诈治理新报告，展示了其在打击电信网络诈骗方面的创新技术和显著成效，包括AI大模型的应用、风控模型的扩展以及与警方的紧密合作，为用户安全提供了有力保障。

【AiBase提要:】 🤖 快手通过AI大模型提升诈骗风险识别与处置效率，拦截率高达98.1%。 🛡️ 新增200多个风控模型，日均识别近10万个风险账号，治理能力提升5倍以上。 🤝 与警方合作，协助侦破2000余起诈骗案件，构建全面反诈防护体系。

6、X 平台正式推出托管 MCP 服务器，AI 工具可直连 API 检索实时数据

X 平台正式推出托管 MCP 服务器，为 AI 工具提供直接访问 X API 的便捷途径，同时强调不会绕过现有 API 规则，并通过提高使用成本来维护平台生态健康。

【AiBase提要:】 🤖 X 平台推出托管 MCP 服务器，简化 AI 工具接入流程。 🚫 明确表示 MCP 不兼容 Write API，防止自动化发帖和垃圾信息。 📈 提高 API 使用成本，确保平台生态健康。

7、软银加码 AI 赛道：向 OpenAI 追加 100 亿美元投资

软银集团宣布通过愿景基金二号向 OpenAI 追加 100 亿美元投资，进一步巩固其在 AI 领域的核心布局，并计划于今年 10 月完成第三笔同样金额的投资，显示出对 OpenAI 技术路线的高度认可和对 AI 行业未来的坚定押注。

【AiBase提要:】 🚀 软银通过愿景基金二号向 OpenAI 追加 100 亿美元投资。 💼 软银计划于今年 10 月完成第三笔 100 亿美元的追加投资。 🧠 此次投资表明软银对 OpenAI 技术路线的高度认可及深耕 AI 生态的决心。

8、估值再攀高峰：月之暗面 Kimi 迈入“ARR 3 亿美元”高速增长期

月之暗面通过模型迭代和全球化布局，实现了ARR突破3亿美元，并且在API业务和海外市场表现亮眼。其核心模型Kimi的价格调整不仅未影响需求，反而带来显著收入增长，显示出强大的市场竞争力。

【AiBase提要:】 🚀 月之暗面的年度经常性收入（ARR）突破3亿美元，API业务占比超70% 💰 核心模型Kimi价格上调60%，收入增长3倍，显示其核心竞争力 🌍 海外市场付费用户和API收入激增400%，产品覆盖全球200多个国家

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