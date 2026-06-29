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AI日报：豆包内测社交功能；高德内测“袋马”入局AI编程；新浪VibeThinker-3B 开源

2026-06-29 16:52 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、豆包内测社交功能:打通飞书账号，AI助手也要做熟人社交?

近日，有网友爆料字节跳动旗下AI助手豆包正在灰度测试社交功能，并正式打通飞书账号体系。此次内测的核心变化是豆包新增了独立的“对话”页面，支持用户添加“豆包好友”或“飞书好友”。

【AiBase提要:】

📱 豆包新增独立“对话”页面，支持添加“豆包好友”或“飞书好友”。

👥 豆包账号可登录飞书网页版，信息同步至飞书，但核心办公功能暂未开放。

🚀 行业分析认为豆包具备成为“超级App”的潜力，打通飞书意在切入职场社交场景。

2、模型变小，能力不减：新浪VibeThinker-3B 开源，AI 推理迎来“轻量化”新思路

近日，新浪开源的 VibeThinker-3B 模型给出了一份极具启发性的答卷。尽管该模型仅拥有 30 亿参数，但在数学、编程等高难度基准测试中，它竟然展现出了足以媲美主流百倍规模大模型的强悍性能，甚至在部分竞赛级任务中超越了多款行业顶尖产品。

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【AiBase提要:】

🧠 VibeThinker-3B 模型通过多阶段后训练，实现高性能表现。

💡 研究提出“参数压缩-覆盖假说”，揭示AI能力的可压缩性。

🚀 该模型开源为开发者提供轻量高效工具，推动AI行业优化范式。

3、高德内测“袋马”入局AI编程，一句话分钟级生成可用应用

高德地图低调内测“袋马”产品，旨在通过自然语言驱动的方式，让用户无需编程即可快速生成可用的应用程序。该产品主要服务于无研发团队的中小企业主与独立创作者，支持对话式修改和灵感广场功能，大幅降低创意落地成本。目前产品处于内测阶段，尚未公布具体上线时间与商业化细则。随着AI编程工具的普及，开发门槛显著降低，全民应用开发时代正加速到来。

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【AiBase提要:】

🤖 高德地图内测“袋马”产品，通过自然语言驱动生成应用。

💡 为中小企业主和独立创作者提供便捷的开发工具。

🚀 AI应用生成赛道竞争激烈，高德选择聚焦小微需求。

4、百度开源3B模型Unlimited OCR:5天Star破万，刷新长文档解析纪录

百度开源的3B参数规模端到端OCR模型Unlimited OCR，在技术上实现了长文档解析的突破，其创新的Reference Sliding Window Attention机制有效提升了处理效率和准确性，同时在实际应用中表现出显著的速度优势，为文档数字化和大模型长程记忆管理提供了新思路。

【AiBase提要:】

📚 引入Reference Sliding Window Attention机制，实现长文档一次性解析。

📈 在OmniDocBench v1.6基准测试中取得93.92%的高分。

⚡ 推理速度较DeepSeek OCR提升12.7%，在长输出下优势更明显。

5、蚂蚁阿福公布减重1亿斤进展：已瘦10万斤，网友：我又拖后腿了

蚂蚁阿福发起的“科学减重1亿斤”项目进展，分析了不同人群和地区的减重情况，并强调科学减重需要长期坚持。

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【AiBase提要:】

🍎 蚂蚁阿福发起“科学减重1亿斤”项目，已有18.47万网友参与，累计减重10.26万斤。

📈 中年男性是减重主力，但年龄越大减重速度越慢，50岁以上人群人均减重仅0.38斤。

🌏 南方人减重效果更显著，华东地区减重数量最高，而西北和东北地区减重较少。

6、消息称百度昆仑芯将赴港IPO 目标估值达500亿美元

百度旗下AI芯片业务主体昆仑芯正推进香港IPO进程，目标估值高达500亿美元。作为百度AI硬件生态的核心板块，此次IPO不仅是其资本化的重要里程碑，也为全球AI算力市场注入了新的催化剂。昆仑芯已成功推出多代自研AI芯片，并在云端推理等场景中实现大规模应用。

【AiBase提要:】

🚀 百度昆仑芯计划在香港进行IPO，目标估值达500亿美元。

🧠 昆仑芯是百度AI硬件生态的核心部分，推动全球AI算力市场发展。

💡 昆仑芯已推出多代自研AI芯片，并在多种算力场景中实现广泛应用。

7、算力提速关键突破：北大与 DeepSeek 联合开源大模型推理框架 DSpark

北大与DeepSeek联合推出的DSpark框架，通过双重优化机制解决大模型推理中的响应延迟和算力浪费问题，显著提升了生成效率和吞吐量。

【AiBase提要:】

🧠 采用半自回归架构，提升生成效率与质量平衡。

📊 引入置信度调度验证机制，减少无效计算。

🚀 工程优化实现吞吐量跨越式增长。

8、马斯克放话每月推全新大模型 Grok4.5内测性能比肩Claude Opus

马斯克透露其最新大语言模型Grok4.5已在SpaceX与特斯拉内部启动Beta测试，并计划每月推出一个全新基础模型，进一步加剧与OpenAI、谷歌等头部企业的竞争。

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【AiBase提要:】

🧠 Grok4.5基于1.5万亿参数的V9基础模型打造，融入Cursor数据进行补充训练。

🚀 马斯克表示Grok4.5性能已接近甚至超越Anthropic旗舰模型Claude Opus，强化学习仍在持续优化。

🚀 SpaceX计划每月推出一个“完全从零开始训练”的全新基础模型，加剧与OpenAI、谷歌等企业的竞争。

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