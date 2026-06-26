首页 > 原创 > 关键词  > AI日报最新资讯  > 正文

AI日报：苹果Xcode 26.6正式发布；美团“小店有AI”行动落地北京；OpenAI受限发布GPT-5.6

2026-06-26 16:54 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、苹果 Xcode 26.6 正式发布，编程助手迎来“谷歌 Gemini”强力外援

苹果公司正式推送 Xcode 26.6 更新，新增对 Google Gemini 的编程助手支持，同时集成 Swift 6.3.3 语言版本并更新全平台 SDK，进一步提升开发环境的稳定性与运行效率。

image.png

【AiBase提要:】

🍎 Xcode 26.6 正式发布，新增对 Google Gemini 的支持。

⚙️ 集成 Swift 6.3.3 语言版本，并更新全平台 SDK。

🛠️ 优化 ACP 兼容能力，修复一系列已知 Bug。

2、OpenAI受限发布GPT-5.6:联邦监管介入，访问权限需经政府逐个审批

OpenAI因联邦监管介入，调整了GPT-5.6的发布策略，仅向少数合作伙伴开放访问权限，并需经过政府审批。这一变化反映了美国政府对人工智能监管态度的转变，强调了国家安全的重要性。

【AiBase提要:】

🧠 OpenAI决定限制GPT-5.6的发布，仅向少数合作伙伴开放访问权限。

🔒 美国政府要求大模型公司在公开新模型前提交给政府进行测试与评估。

🛡️ 顶级AI模型的发布已从商业行为转变为涉及国家安全审查的复杂流程。

3、美团“小店有AI”行动落地北京，百万中小餐饮商家迎来数字化经营新助力

美团‘小店有AI’行动在北京启动，旨在通过数字化工具帮助中小餐饮商家提升运营效率。该计划提供免费的AI课程，并推出多项AI工具矩阵，如‘AI小管家’、‘袋鼠管家’和‘智能掌柜’，已服务超百万商家。

【AiBase提要:】

美团推出‘小店有AI’行动，助力中小餐饮商家实现数字化转型。

AI工具矩阵覆盖数据分析、运营优化及风险拦截，显著节省人力成本。

北京作为首站，为后续全国推广积累经验，推动中小商家跨越数字化门槛。

4、Adobe宣布收购视频与图像AI模型开发商Topaz Labs，深化Firefly生态布局

Adobe宣布收购Topaz Labs，进一步加强其在生成式AI领域的布局，提升专业影像修复与端侧优化能力。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ Adobe正式宣布收购图像和视频增强AI模型开发商Topaz Labs，将其纳入创意业务板块。

🎥 Topaz Labs的核心技术曾获艾美奖，并推出了Astra和Wonder等AI模型。

🔄 交易完成后，Topaz的模型将被整合至Adobe Firefly AI应用及多款编辑套件中。

5、融资 5000 万美元！Patronus AI 打造“数字孪生世界”为 AI 智能体做压力测试

Patronus AI 通过构建高仿真的数字世界，为AI智能体提供压力测试，确保其在真实场景中的稳定运行。公司获得5000万美元融资，服务已覆盖多个领域，市场需求旺盛。

【AiBase提要:】

🧠 AI智能体通过高仿真数字世界进行压力测试，确保其在真实场景中的稳定性。

🚀 Patronus AI 获得5000万美元融资，专注于构建AI智能体的虚拟训练环境。

📈 AI测试需求激增，Patronus AI 的服务已覆盖多个前沿领域，营收增长显著。

6、Notion宣布将于9月22日关闭AI邮箱服务Notion Mail

Notion宣布将于9月22日关闭其AI驱动的电子邮件客户端Notion Mail，用户需在9月21日前导出数据。随着AI代理能力的提升，超过一半的用户已无需打开收件箱即可管理邮件，这标志着传统AI单一功能客户端正逐渐被跨场景、高自动化能力的AI Agent所取代。

【AiBase提要:】

📧 Notion Mail将于9月22日关闭，用户需在9月21日前导出数据。

🤖 AI代理的增强使超过一半的用户无需打开收件箱即可管理邮件。

🔄 传统AI客户端逐渐被跨场景、高自动化能力的AI Agent取代。

7、Claude付费用户暴增75%，正面撕开ChatGPT消费级市场

Claude在AI市场中的快速增长，包括付费用户数量的显著提升、在线教育平台上的热度飙升以及Anthropic在政策摩擦中获得的品牌优势。同时指出Claude与ChatGPT之间的差距依然存在，但其在消费端和企业端的扩张态势未减，未来竞争将更加激烈。

【AiBase提要:】

💰 Claude付费笔数持续攀升，消费金额增长75%

📈 DataCamp数据显示Claude搜索量最高，课程需求激增

🛡️ Anthropic拒绝配合政府要求，强化品牌形象

8、Mistral AI发布OCR4 模型：支持 170 种语言，输出质量超越GPT与Gemini

Mistral AI推出的OCR4模型在光学字符识别领域表现出色，支持170种语言，并在权威基准测试中获得高分。该模型不仅提供文本识别，还具备边框定位、区域分类和置信度评分功能，适用于多种下游任务。其定价策略也具有竞争力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 OCR4模型支持170种语言，输出质量超越GPT与Gemini

📊 OCR4提供边框定位、区域分类及置信度评分，适用于多种下游任务

💰 OCR4基础API调用价格为每千页4美元，文档人工智能定价为每千页5美元

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报：iOS 27支持自由切换ChatGPT；百度文心网站全面扩容；Google Gemini 3.5 Flash发布

    苹果iOS 27为Siri引入独立应用并支持与ChatGPT自由切换。谷歌Gemini 3.5 Flash展示直接操控电脑能力。百度文心5.1发布，打造一站式AI入口。索尼PS6爆料将搭载AI帧生成等技术。腾讯Marvis实现全平台桌面级远控。Figma更新原生代码层等提升协作。影眸科技3D生成技术获英伟达认可与巨额融资。RoboScience发布具身大模型Visics，提升机器人泛化能力。

    ​苹果 ​Siri ​iOS

  • XR 新时代开启：XREAL AURA 正式开启预订，深度集成 Android XR+Gemini AI

    XREAL在加州长滩正式发布下一代空间计算眼镜XREAL AURA，基于Android XR平台，与谷歌、高通合作打造。该产品融合轻量化OST光学透视设计、深度集成的Gemini AI及最新骁龙平台，将于2026年秋季上市。目前已开放预订，并展示丰富的游戏、娱乐、生产力及医疗等领域生态，CEO徐驰称其标志空间计算眼镜新时代开启。

    ​XREAL ​AURA ​空间计算眼镜

  • AI日报：字节发布Seedance 2.0 Mini；Kimi 2.7 Code 高速版大模型正式上线；DeepSeek完成逾70亿美元首轮融资

    字节跳动发布Seedance 2.0 Mini，主打性价比。月之暗面推出Kimi 2.7 Code高速版，输出速度飙升6倍。腾讯、高榕等巨额投资AI天才林俊旸的新实验室。阿里云QoderWork上线“意识”功能，DeepSeek完成超70亿美元融资。阿里发布Qwen-Robot具身模型，支付宝开启AI助手“蚂宝”邀测。

    ​视频生成模型 ​成本降低 ​字节跳动

  • 谷歌推出Gemini Go：2GB内存手机也能跑大模型

    谷歌为Android Go系统推出全新Gemini Go AI助手，专为内存超2GB的低配设备设计。该精简版大模型取代Google Assistant Go，用户无需下载独立应用，长按Home键或电源键即可唤醒。它支持拨打电话、发短信、查询地图、搜索餐厅、设置闹钟等日常功能，还能上传文档和照片以提供更自然的对话体验。目前，Gemini Go已开始分阶段向符合条件的设备推送。

    ​Android ​Go ​Gemini

  • AI日报：小米开源AI编程助手MiMo Code；京东MALL首批人形机器人上岗；谷歌发布DiffusionGemma

    AI日报今日要点：小米开源终端AI编程助手MiMo Code，内置免费多模态模型；京东MALL首批人形机器人上岗，优必选助力618智慧零售；苹果Xcode 27原生集成Gemini，提升AI编程效率；谷歌发布实验性开源模型DiffusionGemma，采用文本扩散架构提速推理；微软因数据隐私担忧禁用员工使用Claude Fable 5；谷歌升级NotebookLM，引入Gemini 3.5 Flash与独立云计算机；华纳音乐收购Sureel AI，构建版权防护�

    ​小米 ​MiMo ​Code

  • 小米MiMo Code发布并开源：界面全汉化！自进化终端AI编程助手

    小米正式发布并开源终端AI编程助手MiMo Code V0.1.0，基于OpenCode二次开发，采用MIT协议，个人和企业可自由使用修改。内置免费多模态模型MiMo-V2.5，性能对标Claude Sonnet 4.6，兼容主流大模型和第三方Token服务。独创持久记忆系统解决长会话信息丢失，Harness系统实现全流程自动化编程，实测在SWE-Bench等测试集得分高于Claude Code 5个百分点。支持语音输入、跨平台（Mac/Linux/Windows），界面全中文汉化，安装简洁。

    ​小米 ​AI编程助手 ​MiMo

  • 索尼与海信：谁在引领 RGB-Mini LED 背光电视新浪潮？

    2026年大屏电视进入RGB-Mini LED技术爆发期，海信凭借自主研发的“玲珑真彩背光系统”实现原色直出，色彩纯度与光效大幅领先传统单色灯珠方案。通过对比海信与索尼的核心参数，海信在控光架构、AI画质芯片及抗反光墨晶屏上优势显著，更适配阳光客厅、高刷游戏等场景。目前海信RGB-Mini LED销量稳居行业龙头，其中小墨E5S Pro集成4K 180Hz原声高刷、帝瓦雷2.1.2声道及53mm超薄设计，成为高端一步到位的闭眼入之选。

    ​RGB-Mini ​LED ​大屏电视

  • 618终极战报：海信电视全渠道销冠，RGB-Mini LED成世界杯观赛首选

    今年618大促进入全渠道、全价位、全场景竞争新阶段。海信电视销量、销额双冠，份额领先。世界杯与消费升级驱动下，RGB-Mini LED电视需求爆发，海信销量份额83%，百吋大屏市场销额占比近六成。依托原生真彩、节能护眼等技术，海信成为世界杯官方指定电视，线上线下多款爆品霸榜。行业分析指出，下半场世界杯观赛潮将持续释放需求，RGB-Mini LED将引领高端大屏消费主流。

    ​海信电视 ​618销量领跑 ​Mini

  • 重磅收购！OpenAI拿下Ona全力升级AI编码助手Codex

    OpenAI宣布收购初创公司Ona，Ona提供安全、预配置的云环境，使人工智能代理能够访问所需的工具、系统和上下文。 OpenAI表示，Ona的技术将增强其编码助手Codex承担更长时间运行任务的能力，同时也将帮助更多用户把智能体顺利部署到生产环境中。 OpenAI未披露此次收购的具体条款，交易仍需满足惯例成交条件。完成后，Ona的员工将加入OpenAI的Codex团队。 近几个月来，随着软件�

    ​OpenAI收购Ona ​AI代理安全云环境 ​Codex编码助手

  • 明月海藻集团：CodeWave SDD驱动AI Coding工程化

    青岛明月海藻集团历经二十年数字化探索，从2004年手写代码起步，到2015年完成首轮全模块升级，最终选择CodeWave+SDD平台。其核心启示是：制造业数字化转型并非追求功能最强，而是要找到能真正贴合业务、团队愿用、资产可沉淀的平台。该平台通过源码可导出解除锁定焦虑，以低代码兼高码开发覆盖深度场景，助力集团打通六大异构系统，实现从申请到归档的全链路闭环风控。

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM