苹果涨价iPhone未涨 官方回应：成本上涨 不得不涨

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:苹果官网在今晚短暂维护后，悄然上调了多款iPad和Mac系列产品的售价，涨幅波及全球市场。此次调价并未涉及iPhone产品线，但iPad Air、iPad Pro以及MacBook Air、MacBook Pro等多个主力型号的价格均有明显上升。

具体来看，11英寸iPad Pro的起售价从999美元涨至1199美元，iPad Air则从599美元升至749美元。Mac系列中，MacBook Air从1099美元涨至1299美元，14英寸入门款MacBook Pro从1699美元上调至1999美元，定位入门的MacBook Neo也从599美元调整至699美元。国行价格同步更新，iPad Air起售价来到5999元，MacBook Air则从9999元起跳，MacBook Pro的起步价直接站上15999元。

苹果发言人在解释此次调价时表示，人工智能数据中心的快速扩张，正造成内存和存储器需求的“超常规激增”，公司从未见过零部件价格涨得如此之快、如此之多。苹果强调，此前已尽力在内部消化成本上涨的压力，但现在已到了不得不开始提价的时刻。

这一表态与苹果首席执行官蒂姆·库克前不久接受采访时的说法一致。库克当时就透露，受AI数据中心建设的带动，DRAM和闪存等存储器件需求激增，苹果已经难以继续完全吸收相关成本上涨。他将当前的存储供应紧张情况描述为“前所未见”。当时市场研究人士就判断，苹果释放的信号意味着价格调整可能比以往更早到来，而不会等到下一代新品发布时才统一调整。根据目前的分析，未来iPhone产品线的价格也可能随之上涨。

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