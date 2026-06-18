AI日报：通义开源首个统一科学大模型LOGOS、AI情感陪伴App妙时宣布停运；Liblib完成近3亿美元B+轮融资

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1、通义实验室联合开源首个统一科学大模型 LOGOS，1B 参数性能超越 NatureLM

通义实验室联合开源首个统一科学大模型 LOGOS，1B 参数性能超越 NatureLM。该模型通过创新的科学语法设计和空间交互离散化技术，实现了跨领域知识整合与自回归生成，仅1B参数量便在多个任务中超越了领域专用方法及NatureLM，推动自然科学研究向“设计驱动”转变。

【AiBase提要:】 🧪 LOGOS模型通过统一的科学语法设计，实现跨领域知识整合与自回归生成。 🚀 仅1B参数量的LOGOS-1B在多个任务中超越领域专用方法及NatureLM。 🌐 开源权重、推理代码及技术报告，推动自然科学研究向“设计驱动”转变。

2、网易云音乐旗下AI情感陪伴App“妙时”宣布7月14日停运

网易云音乐旗下AI情感陪伴App“妙时”宣布将于7月14日全面停运，此次业务调整属于正常发展调整。文章指出，当前AI虚拟伴侣赛道面临强监管，国家网信办等五部门发布相关管理办法，打击涉黄涉暴内容。同时，多款应用存在合规漏洞，引发整改潮。此次停运反映了行业从野蛮生长向合规有序的转变，合规防火墙成为所有从业者必须面对的核心问题。

【AiBase提要:】 🎮 AI虚拟伴侣应用面临强监管，国家网信办等五部门发布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》 📉 “妙时”停运反映AI情感陪伴赛道经历深度洗牌，合规成为核心命题 🔄 用户可申请退款并导出资料，平台停止新用户注册及充值服务

3、Liblib完成近3亿美元B+轮融资，估值超20亿美元

演语科技作为国内首家从单点突破走向集团化的AI应用公司，其在AI内容赛道的快速发展和商业化落地为全球提供了中国样本。

【AiBase提要:】 🚀 演语科技完成近3亿美元B+轮融资，投后估值超20亿美元。 📈 截至2026年5月，公司ARR突破3亿美元，收入同比增长超3000%。 🌐 演语科技构建三条核心产品线，覆盖AI内容生产全链路。

4.一年跃升“独角兽”：Manifold AI 流形空间再获数亿元融资，加速世界模型落地

Manifold AI 流形空间在人工智能领域迅速崛起，凭借自研世界模型“WorldScape”获得市场高度认可，并完成新一轮数亿元融资，加速推动世界模型的商业化落地。

【AiBase提要:】 🧠 Manifold AI 流形空间凭借自研世界模型“WorldScape”在多项测评中表现优异，展示了其对复杂物理世界的深度理解与模拟能力。 🚀 该公司成立仅一年便完成 6 轮融资，Pre-A轮累计融资额接近 10 亿元，成功跻身世界模型独角兽行列。 💡 公司计划将融资用于技术迭代、算力平台建设及场景应用探索，以巩固在具身智能领域的竞争护城河。 详情入口： 🔗 https://www.chinaz.com/ainews/29018.shtml

5、从“画猫”到“看透身体”：Midjourney跨界医疗，推出全身超声扫描仪

Midjourney跨界医疗领域，推出首款硬件产品——基于超声技术的全身扫描仪，旨在将AI算力从图像生成扩展至人体结构的量化感知。该设备通过环形传感器阵列和超声技术，可在短时间内生成高精度三维切片图像，为用户提供便捷的健康管理方式。然而，其在医疗领域的应用仍面临合规挑战，目前主要聚焦于非临床诊断的身体构成图。

【AiBase提要:】 🧠 Midjourney推出基于超声技术的全身扫描仪，实现AI算力向医疗影像的延伸。 🏥 设备采用环形传感器阵列，可生成高精度三维切片图像，完成全身体检仅需60秒。 📊 CEO David Holz设想未来用户频繁扫描以量化追踪身体变化，但目前聚焦于非临床诊断的身体构成图。

6、Kimi Work 迎重大升级：推出“目标模式”并打通外部应用插件

Kimi Work 迎重大升级，推出“目标模式”并打通外部应用插件，为用户提供更高效的工作体验。

【AiBase提要:】 🧠 目标模式实现24小时自主循环，攻克路径不确定的长任务。 🔗 插件中心全面连接主流办公应用，提升工作效率。 💰 6月限时福利，会员额度消耗享受5折优惠。

7、科创板第五套上市标准向大模型企业开放，资本市场加速推进AI创新发展

上海证券交易所发布《指引》，旨在支持尚未形成收入规模但具备潜力的大模型企业上市，加速人工智能产业链升级。

【AiBase提要:】 🧠 《指引》针对大模型企业高研发、长周期及算力投入大的特点，围绕技术优势、阶段性成果、国家批准及市场空间作出具体规定。 🚀 企业需具备突出的行业排名与示范引领作用，并将获得资深专业机构投资者投资入股作为重要考量因素。 📈 上交所此次出台的专属审核指引，为高成长性、高科技属性的AI企业开辟了清晰的资本市场路径。

8、语音交互大升级：Claude 酝酿多语言支持，通话式体验呼之欲出

Claude AI 助手即将进行语音交互的重大升级，新增多语言支持和更自然的交互模式，为用户带来更流畅的使用体验。

【AiBase提要:】 🗣️ Claude AI 助手将支持多种语言，包括中文、日语、德语等，打破语言壁垒。 📱 新增“按下通话”模式，提升交互自主权和适应性。 📞 iOS 版本中出现类似电话听筒的图标，暗示更自然的语音交互体验。

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