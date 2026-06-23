AI日报：火山引擎发布豆包Seedance2.5等模型；生数Vidu Q3上线华为云；百川智能发布M4 模型

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1、火山引擎发布豆包2.1Pro:日常功能确认免费，将推专业版办公模式

豆包大模型在火山引擎FORCE原动力大会上迎来重大升级，发布多个新版本模型，并明确日常功能免费、专业版付费的双轨策略，标志着其在AI商业化领域的进一步拓展。

2、火山引擎发布豆包Seedance2.5视频模型，方舟大模型服务用户超110万

火山引擎在2026年夏季FORCE原动力大会上发布了豆包Seedance2.5视频模型，并展示了其在具身智能、工业制造等领域的应用。同时，火山引擎还推出了多个多模态模型及Agent相关工具，进一步巩固了其在AI领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🎥 Seedance2.5实现30秒单段原生视频直出，支持50个全模态素材联合生成。 🎨 Seedream5.0Pro具备交互式精准编辑与可编辑分层设计图生成能力。 🔊 Seed-Audio1.0支持多角色对白和拟音特效0样本生成。

3、生数 Vidu Q3 上线华为云，打造“为剧而生”的视频生成方案

文章介绍了华为云与生数科技合作推出的 Vidu Q3 多模态大模型，该模型在视频生成领域具有显著优势，能够实现高效的视频创作，并满足不同业务场景的需求。

【AiBase提要:】 🔥 Vidu Q3 支持16秒声画同步生成，具备1080P高清画质。 💡 提供Turbo和Pro两个版本，分别满足快速创意打样和顶级质感项目需求。 🌟 集成多语言文字渲染与输出功能，助力影视制作专业化。

4、百川智能发布M4 模型，实现“真人医生”式主动问诊

百川智能与清华大学合作推出的Baichuan-M4医疗大模型，在HealthBench评测中表现卓越，展现出超越GPT-5.5的医疗专业能力。该模型通过主动问诊、全病程记忆和证据锚定技术，显著提升了医疗诊断的效率与准确性，为医疗资源稀缺地区提供了可靠的诊断参考，推动了AI+医疗的普惠化应用。

【AiBase提要:】 🧠 Baichuan-M4通过主动追问提升问诊效率与准确性。 🔄 全病程记忆功能整合患者历史信息，确保诊疗连贯性。 🔗 证据锚定技术实现医学结论的精准引用，提升决策严谨性。

5、MiniMax7月9日迎首批解禁 阿里、米哈游明确不减持

MiniMax将于2026年7月9日迎来上市后首批限售股解禁，阿里巴巴和米哈游承诺长期持股不减持。公司创始团队自愿设置12个月股份锁仓期，高于行业标准，同时产业股东长期持仓承诺与创始团队超长锁仓形成协同，构建稳定股权结构。

【AiBase提要:】 📅 MiniMax将于2026年7月9日迎来首批限售股解禁。 🤝 阿里巴巴和米哈游承诺长期持股不减持，显示对公司的信心。 🔒 创始团队自愿设置12个月股份锁仓期，高于行业普遍标准。

6、谷歌DeepMind斥资7500万美元签约A24，联手研发好莱坞电影制作AI工具

谷歌旗下DeepMind与A24达成7500万美元的战略合作，共同开发用于电影制作的人工智能工具。此举标志着科技巨头加速将AI技术引入好莱坞核心创作流程，并为影视行业带来新的变革。

【AiBase提要:】 🚀 谷歌DeepMind与A24达成7500万美元战略合作，共同开发AI电影制作工具。 🎬 A24作为知名电影公司，其艺术基因将为AI工具的实用性提供强力背书。 💡 此次合作将进一步重塑技术与传统视听艺术的边界，推动影视工业化进入新阶段。

7、快手系AI芯片公司「凌川科技」获数亿元A+轮融资，SL200芯片销量近十万颗

凌川科技作为一家专注于智能视频与生成式视频等多模态大模型底层算力的硬件基础软件公司，近日宣布完成数亿元A+轮融资。其核心SoC芯片SL200在世界视频编码大赛中连续三年斩获商业化编码器子赛道第一，并且相较于英伟达最新AV1方案提升了30%—35%的压缩效率。

【AiBase提要:】 🧠 凌川科技推出创新的延迟确定性DiPU架构与统一计算平台LUCAS 🚀 SL200芯片在视频编码大赛中连续三年获得商业化编码器子赛道第一 💡 凌川科技凭借软硬件协同优化能力，成为推动国产AI推理及智能视频算力自主可控的重要力量

8、贾跃亭旗下Futurist具身智能机器人正式上市销售

贾跃亭旗下Futurist具身智能机器人正式上市销售，售价89900美元，支持Nvidia Sonic系统，重新定义了全尺寸人形机器人的性价比标杆，推动学术研究与技术落地进程。

【AiBase提要:】 🤖 全尺寸人形机器人Futurist正式上市，售价89,900美元，包含价值10,000美元的增强Skills技能包。 🧠 支持Nvidia Sonic全尺寸人形机器人全身运动控制系统，具备高水平算力与运控能力。 📊 重新定义全尺寸人形机器人的性价比标杆，推动高校及科研机构在具身智能领域的研究与技术落地。

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