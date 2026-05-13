小米17Max来了！晴空蓝配色亮相 本月即将发布

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:小米17Max的发布节奏正在加快。在确认本月登场后，外界普遍将目光锁定在5月21日这个可能的日期上。而就在刚才，小米官方直接放出了新机多角度的外观图，设计细节进一步浮出水面，一款名为“晴空蓝”的新配色也首次亮相。

从这组图片来看，小米17Max显然更贴近小米15系列的设计语言，而非小米17标准版的路线。机身后方的摄像头区域采用了一体化的方案，视觉上反而比标准版来得更加简洁利落，没有多余的割裂感。三颗镜头排列其中，潜望式长焦镜头的存在感十足，同时整机依旧支持徕卡影像系统。

对于那些既希望获得更强拍照能力、又对背部副屏没有刚需的用户来说，这相当于多了一个精准的选项。翻到机身正面，一块极窄四等边的大直屏占据了绝对主角。6.9英寸的尺寸配合超大的R角处理，点亮屏幕后的视觉冲击力相当突出。

尽管是一台不折不扣的超大尺寸机型，但小米在握持手感上下了功夫。它采用了四曲包裹式中框，金属中框会向背板方向延伸一部分，与后盖形成平滑的弧面衔接，过渡非常圆润，试图让大屏手机在掌中也尽可能保持舒适。

更大的机身空间直接兑现成了续航能力的跃升。小米首次在数字系列上塞进了一块8000毫安时的超大电池，同时充电规格并未妥协，预计维持100W有线快充和50W无线快充的组合，并兼容100W PPS协议。在核心硬件上，第五代骁龙8至尊版搭档LPDDR5X内存与UFS4.1闪存，依然处在第一梯队。

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