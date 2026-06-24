AI日报：豆包音频生成模型1.0发布；企业微信内测AI Agent大圆；Cursor发布全自主训练大模型

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1、豆包音频生成模型1.0 发布，开启“音频导演”时代

豆包音频生成模型1.0通过多模态参考生成和长时音色一致性技术，革新了传统音频制作流程，使创作者能够通过简单输入直接生成高质量完整音频成片，显著降低了专业音频制作的门槛。

【AiBase提要:】 🎙️ 多模态参考生成技术实现音频创作一体化 🔊 长时音色一致性解决角色串戏问题 🎨 0样本多模态音频创造降低制作门槛

2、Cursor发布全自主训练大模型，同步推出全新Git平台Origin及移动端App

Anysphere旗下的Cursor推出了全自主训练的大模型，并同步发布Origin Git平台和iOS测试版应用，标志着其从单一工具向综合性开发者生态平台的转变。

【AiBase提要:】 🧠 Cursor发布了首个完全自主训练的大模型，标志着其从代码编辑工具向综合性开发者生态平台的转型。 🌐 Origin Git平台支持AI Agent协同工作，展现出强大的自动化能力。 📱 Cursor Mobile iOS测试版上线，允许用户远程管理AI Agent，拓展了开发生态。

3、企业微信内测AI Agent“大圆”:打通企微生态，主打办公与客户经营提效

企业微信内测AI Agent“大圆”，旨在打通企微生态，提升办公与客户经营效率。该产品通过原生嵌入企业微信生态，打破独立对话机器人的形态局限，能够一键总结群聊讨论、提炼复杂报表结论并自动生成回复，同时攻克传统私域流量经营过度依赖人工经验的痛点。

【AiBase提要:】 通过在企微页面“向左轻滑”的交互方式直接唤醒，自动识别当前所处界面 基于企业微信沉淀的群聊、文档、会议、邮件、日程等海量工作数据，深度理解用户诉求 依托企业微信与微信的天然连接，有效理解并整理销售、客服与客户之间的非结构化沟通记录

4、OpenAI 发布 GPT-5.5-Cyber，漏洞修补迈向“自动化”

OpenAI 发布的 GPT-5.5-Cyber 模型在网络安全领域展现出强大的漏洞挖掘和修复能力，标志着 AI 在网络安全中的重要进展。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.5-Cyber 在漏洞挖掘测试中表现优异，得分高于其他模型。 🔧 该模型能够分析代码并编写安全补丁，提升修复效率。 📊 基于大量实战数据，识别并修复了大量漏洞。

5、阿里云QoderWork推出“峰谷Token”:错峰调用Qwen3.7-Max低至2折

阿里云QoderWork推出“峰谷Token”计费模式，通过引导用户错峰使用AI算力，实现核心资源的精细化配置，为企业和开发者带来显著成本优化。夜间时段运行任务可享受低至2折优惠，主力大模型Qwen3.7-Max折扣力度最大。该模式不仅缓解了白天算力高峰压力，还有效调配了闲置的夜间算力，推动AI应用从“即时交互”向“夜间自主生产”的转变。

【AiBase提要:】 🌙 夜间时段（22:00至次日08:00）运行任务可享受低至2折优惠 🤖 智能体(Agent)可在夜间自主执行完整业务流程 ⚡ 阿里云开创AI算力“电力化”分时计费先河

6、即梦AI Seedance2.0VIP上线原生4K，视频生成分辨率实现源头突破

即梦AI的Seedance2.0VIP版本正式推出原生4K功能，直接以4K分辨率完成视频渲染，从源头保留更多高密度细节信息，显著提升画面细节还原度、色彩层次表达与光影精度。这一能力将对接影视后期、品牌视觉及广告营销等专业创作场景，进一步验证国内AI视频生成工具在技术规格与专业落地场景之间加速收敛的趋势。

【AiBase提要:】 ✅ 原生4K功能直接以4K分辨率完成视频渲染，保留更多高密度细节信息。 💡 提升画面细节还原度、色彩层次表达与光影精度，满足专业创作需求。 🚀 推动AIGC视频工具向专业制作管线渗透，成为商业应用赛道竞争的核心壁垒之一。

7、豆包正式发布2.1专业版:接入Pro模型并推出全新办公任务模式

豆包正式发布2.1专业版，接入Pro模型并推出全新办公任务模式，标志着大模型技术从轻生产力工具向全功能数字员工的深度演进。

【AiBase提要:】 🧠 接入旗舰级豆包2.1Pro模型，提升专业办公能力 💻 支持本地电脑操作、浏览器使用及定时任务等复杂行为 💰 提供三级阶梯定价方案，包含教育优惠和特殊需求支持

8、特斯拉车机迎来“智慧大脑”：豆包大模型全面接入，交互体验升级

特斯拉中国宣布其车载交互系统将深度接入豆包大模型，通过OTA升级实现语音助手的智能化跃迁，提升车主的交互体验和车辆控制效率。

【AiBase提要:】 🚗 特斯拉车机系统将通过OTA升级接入豆包大模型，提升语音助手的智能化水平。 🧠 语音助手采用“分工协作”模式，豆包AI负责硬件指令，DeepSeek处理复杂对话任务。 🌍 此次更新标志着AI大模型向智能汽车场景加速渗透，优化了车主的交互体验。

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