AI日报：Claude Cowork登陆网页和手机端；美国放行GPT-5.6；Meta智能实验室首发图像生成模型

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1、Meta超级智能实验室首发图像生成模型：Muse Image免费登陆Instagram和WhatsApp

Meta超级智能实验室推出了首个图像生成模型Muse Image，该模型已通过Meta AI应用免费提供，并同步登陆Instagram和WhatsApp。用户可通过简单的对话式语言描述需求生成高质量图像，同时具备清晰渲染文字的能力，实用性远超一般的看图说话式生成工具。此外，Muse Image还为Instagram Stories提供了超过30种AI特效，并计划拓展至更多平台，未来还将开发视频生成模型Muse Video。

【AiBase提要:】 🖼️ Meta推出全新AI图像生成模型Muse Image，免费登陆Instagram和WhatsApp。 💡 Muse Image具备清晰渲染文字能力，可制作操作指南或信息图。 🎥 未来将拓展至更多平台，并开发视频生成模型Muse Video。

2、美国放行GPT-5.6，OpenAI多款重磅模型本周上线

美国商务部解除对GPT-5.6的发布限制，标志着此前针对该模型的管控措施结束。OpenAI计划在本周四正式上线GPT-5.6 Sol模型，并同步推出Terra和Luna两款模型。此次限制解除得益于美国商务部下属AI标准与创新中心的测试，OpenAI积极配合政府要求。

【AiBase提要:】 ✅ 美国商务部解除对GPT-5.6的发布限制，允许其大规模公开推广。 📅 OpenAI计划在本周四正式上线GPT-5.6 Sol模型，并同步推出Terra和Luna两款模型。 🔒 限制解除得益于美国商务部下属AI标准与创新中心的严谨测试，OpenAI积极配合政府要求。

3、Claude Cowork登陆网页和手机端：超九成用户拿它干非编程活，跨设备接力干活

Claude Cowork的更新标志着其从程序员助手向全能办公搭档的转变，支持跨设备任务延续，并在非编程场景中广泛应用。

【AiBase提要:】 ✅ Claude Cowork扩展至网页端和移动端，实现跨设备任务延续。 📊 超九成用户用于非编程工作，如业务运营和内容创作。 ⏰ 定时任务后台运行，关键决策仍需人工确认。

4、淘宝闪购高管炮轰行业现状：电商App没有AI交互能力，用户的真实需求被憋住了

电商和即时零售行业在AI交互能力上的不足，强调即时零售的核心三要素，并介绍淘宝闪购通过智能体提升用户体验的成果。

【AiBase提要:】 🛒 电商和即时零售App缺乏原生AI交互能力，用户无法充分表达复杂需求。 ⏰ 即时零售的核心三要素是即时需求、即时履约和本地化供给。 🤖 淘宝闪购联合千问推出智能体，AI下单量突破1亿单。

5、微软正逐步在Excel和Outlook中引入自研的MAI人工智能模型

微软正在逐步在Excel和Outlook中引入自研的MAI人工智能模型，以替代此前依赖的OpenAI及Anthropic模型。此举旨在优化运营成本并增强对AI技术的掌控能力，同时为未来的AI布局奠定基础。

【AiBase提要:】 🧠 微软在Excel和Outlook中引入自研MAI模型，以降低对第三方AI模型的依赖。 💰 通过自研模型，微软希望减少高昂的AI算力支出，掌握未来AI布局的主动权。 🚀 微软计划将MAI模型扩展至Teams视频会议及其他产品线，构建自主可控的AI生态系统。

6、AI 电子宠物的进阶：追觅推出内置大模型新品 Domi

追觅推出的 AI 电子宠物 Domi，内置 JoyInside 大模型，具备多维度的互动机制，为儿童提供智能陪伴。产品采用环保材料，续航能力强，价格亲民，是家庭智能教育的新尝试。

【AiBase提要:】 🧠 Domi 内置 JoyInside 大模型，提供丰富的知识储备和互动体验。 🧸 Domi 具备感知与反馈能力，能通过物理交互回应儿童的互动。 📊 配套 App 提供心情日记功能，帮助家长记录孩子的成长动态。

7、OpenAI 前研究员田永龙被曝加入腾讯混元多模态团队

OpenAI 前研究员田永龙加入腾讯混元多模态团队，或将担任负责人，推动视觉语言模型的研发。这一人事变动标志着腾讯在多模态大模型领域的进一步布局，田永龙的加入将增强腾讯在该领域的竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 田永龙加入腾讯混元多模态团队，将主导视觉语言模型研发。 🚀 腾讯混元团队持续加码多模态大模型领域，引入顶尖人才。 🌐 田永龙曾在 OpenAI、Google 等机构工作，学术背景深厚。

8、Steam玩家对AI没那么抗拒：43%表示可以接受，仅8%绝对不碰

根据GameDiscoverCo的调查，Steam玩家对AI在游戏开发中的使用态度比预期更加开放。超过43%的玩家表示可以接受或完全不介意AI的使用，而只有8.1%的玩家坚决拒绝游玩使用AI的游戏。此外，近九成玩家会在购买前查看AI相关披露信息，但多数人并不将其作为购买决策的关键因素。

【AiBase提要:】 🎮 23.4%的玩家完全不介意游戏中使用AI。 👀 44.4%的玩家会详细查看AI使用披露信息。 🔄 AI在游戏行业中的角色和边界仍将是长期博弈的焦点。

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