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AI日报：阿里巴巴内部“反向禁用”Claude；微软纯网页版Aion系统曝光；Claude 旗舰模型开启“按需付费”模式

2026-07-03 16:13 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、阿里巴巴内部“反向禁用”：全面下架 Claude 系列 AI 工具

阿里巴巴全面禁止员工使用Claude系列AI工具，引发关于AI技术安全和数据隐私的讨论。

【AiBase提要:】

✅ 阿里巴巴全面禁止员工使用Claude系列AI工具，包括Sonnet、Opus、Fable等主流模型及Claude Code智能体工具。

🔍 事件背后是针对Claude Code的逆向分析，揭示其内置隐蔽检测机制，可能涉及数据安全风险。

🔒 阿里对AI技术安全的重视提升，标志着国内大模型巨头对内部开发流程合规管控进入新阶段。

2、操作系统迎来大洗牌！微软纯网页版 Aion 系统首度曝光

微软最新曝光的 Project Aion 操作系统彻底颠覆了传统 Windows 的交互逻辑，基于 Microsoft Edge 浏览器和轻量化网页技术构建，全面拥抱 Web 生态，标志着未来个人计算设备的发展方向。

image.png

【AiBase提要:】

✨ Project Aion 是一款基于 Microsoft Edge 和网页技术的全新操作系统，完全摒弃传统桌面设计。

🌐 系统采用无桌面设计，以 AI 交互界面为核心，提升多任务处理效率。

🚀 全面转向 Web 应用生态，用户通过云端服务实现高效协同，推动个人计算设备的未来发展。

3、Claude 旗舰模型 Fable 5 开启“按需付费”模式，订阅用户权益受限

Anthropic 公司宣布对 Claude Fable 5 模型进行访问权限调整，从订阅服务中移除并采用按使用量计费模式，以应对算力资源紧张和市场需求波动。

【AiBase提要:】

Claude Fable 5 模型将从订阅服务中移除，转为按使用量计费模式。

Anthropic 表示此举是为了应对算力资源紧张和高需求的市场情况。

未来可能重新纳入订阅体系，但目前用户需额外支付积分费用。

4、微软成立“Frontier Company”：斥资 25 亿美元，将 6000 名工程师嵌入企业一线

微软通过成立“前沿公司”并投入25亿美元，旨在加速企业客户的AI转型进程，通过深度嵌入工程师团队，实现AI技术从实验室到实际业务的转化。

【AiBase提要:】

🧠 微软成立“前沿公司”，投入25亿美元预算，推动AI技术落地。

🤝 6000名工程师将嵌入企业一线，实现深度协作与业务优化。

🌐 微软通过与顶尖系统集成商合作，构建AI部署护城河。

5、AI 研究进入“自动驾驶”时代：杨植麟谈大模型训练的第三阶段

AI研究正进入“AI主导研究”的新阶段，模型通过自演进与自我优化加速研发进程，同时AI技术正在赋能各行各业，推动产业创新深度融合。

【AiBase提要:】

🧠 AI研究进入“AI主导研究”阶段，模型开始自我优化与演进。

🚀 人工智能研发效率和深度将迎来新的爆发期。

🤝 AI技术赋能千行百业，推动产业创新深度融合。

6、英伟达双塔 AI 模型开源发布，文本生成速度提升 2.42 倍、画质保留 98.7%

英伟达推出Nemotron-Labs-TwoTower离散扩散语言模型，通过双塔架构实现文本生成速度的显著提升，同时保留了原版模型98.7%的性能水平，为开发者提供了高效的AI解决方案。

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【AiBase提要:】

🧠 模型基于Nemotron骨干网络改造，复用预训练权重，降低开发成本。

⚡ 采用60B双塔架构，分工并行提升生成效率，文本生成速度提升2.42倍。

🔒 开源权重，适配多场景推理部署，开发者可自由下载测试、商用部署。

7、Meta 低调杀入 AI 原生社交，掌上应用 Pocket 开启趣味互动新玩法

Meta 低调推出 AI 社交应用 Pocket，通过文字提示生成互动游戏，打破技术壁垒，为用户提供全新的社交娱乐体验。

【AiBase提要:】

🎮 Meta 推出 AI 社交应用 Pocket，用户可通过文字提示生成互动游戏。

🕹️ 生成的游戏具备高度交互性，支持触控、倾斜和音效等多维体验。

🌐 Pocket 背后依托于 Meta 收购的 Atma Sciences 团队，预示 AI 驱动社交娱乐的新方向。

8、网页控制新范式：阿里开源 Page Agent，让大模型读懂 DOM

Page Agent 是一种创新的浏览器自动化方案，通过 DOM 脱水技术实现网页内部直接操作，提升了开发效率和用户体验。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Page Agent 通过 DOM 脱水技术，将网页结构压缩为轻量文本映射，提升自动化效率。

🌐 支持直接嵌入页面运行，继承用户 Cookie 和会话信息，简化开发流程。

🔒 强调技术边界，高风险操作仍需服务端校验，确保安全性。

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