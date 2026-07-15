REDMI Note 17发布：售价1299元起

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:REDMI Note17正式亮相，起售价为1299元，国补后到手价为1104.15元。新机提供浅水青、黑色和流星紫三种配色。作为标准版机型，它首次在这个系列中配备了一块7英寸的OLED超大屏幕，官方称这是同价位段中唯一的7英寸屏幕手机。

核心硬件上，REDMI Note17搭载了高通第四代骁龙4移动平台，CPU最高主频为2.3吉赫兹，后置一枚5000万像素主摄，前置800万像素摄像头，并预装澎湃OS3系统。

这款屏幕的分辨率为2396乘1080，支持120赫兹刷新率，峰值亮度达到1800尼特，并覆盖DCI-P3广色域。它还支持小米青山护眼技术，旨在通过更自然的调光减少长时间使用的视觉疲劳。

续航方面，Note17内置了8000毫安时的小米金沙江电池，能量密度提升至每升821瓦时。它支持45瓦有线快充和22.5瓦有线反向充电，可以临时为其他设备应急补电。该机通过了相关电池安全认证。

设计上，新机延续了家族化风格，摄像头区域采用了减少日常握持干扰的挂角设计，机身覆盖康宁GG7i玻璃以增强耐刮性。系统层面，它内置了基于大量真实案例训练的AI反诈大模型，能够识别换脸合成痕迹并在检测到风险时弹窗提醒。

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