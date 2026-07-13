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苹果iPhone20再曝光 机身或采用一体化玻璃工艺

2026-07-13 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:苹果公司即将在2027年迎来iPhone问世二十周年的重要节点，外界普遍预期其将跳过“iPhone19”的命名，直接推出具有里程碑意义的iPhone20系列。在十周年时，苹果曾跳过iPhone9，发布了彻底革新形态的iPhone X，因此市场倾向于认为这一策略将在二十周年复刻。

据悉，iPhone20系列的内部代号分别为V73和V74，其尺寸与现款iPhone18Pro系列相近，预计将提供6.3英寸和6.9英寸两种屏幕规格。

苹果5

作为纪念机型，该系列的外观设计或将迎来显著变化。根据博主“定焦数码”的爆料，iPhone20系列将回归玻璃材质，并可能采用与iPhone Air类似的一体化玻璃工艺。若消息属实，这将意味着沿用了两代的铝合金材质被替换。iPhone Air所采用的超瓷晶盾玻璃背板，通过在玻璃晶体中嵌入复合材料来获得远超传统玻璃的硬度，并与抛光钛金属框架紧密结合，这也是其能保持超薄机身同时兼顾坚固性的关键。

屏幕方面，iPhone20预计将放弃沿用多年的纯直屏，转向四微曲屏设计，并搭载屏下Face ID技术，以实现近乎无边框的正面视觉效果，彻底告别刘海和挖孔形态。核心配置上，该系列将首发基于台积电2纳米制程的A21Pro芯片，并预装iOS28操作系统。从目前已知信息来看，从外观形态到核心硬件，iPhone20系列都被视为一次跨越式的升级。

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