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REDMI Note 17系列本月发布 Note系列累计销量破 5 亿台

2026-07-02 10:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:小米旗下REDMI品牌今日正式宣布，其Note系列手机全球累计销量已突破5亿台。小米集团总裁卢伟冰在宣布这一数据时，也谈到了当前手机行业面临的严峻成本压力

卢伟冰表示，手机行业正经历近十年来最严峻的时刻，失控的成本已席卷整个市场，而千元机价位段受到的冲击最为严重。不少原本该价位段的常见配置，如OLED屏幕、满级防水和高强度玻璃，正变得越来越少见。面对“千元能否买到好手机”的疑问，他回应称REDMI必须守住中端机的体验底线，并预告全新Note17系列将于本月发布，宣称其将成为2026年中端手机的新标杆。

REDMI Note累计销量破 5 亿台！新一代小金刚Note 17 系列本月发布

官方将Note系列称为“国民小金刚”，并表示新一代Note17系列将在品质、屏幕、续航和体验方面继续升级。值得注意的是，新系列跳过了“16”的命名，直接与小米数字系列同步采用“17”命名。

综合目前爆料信息，Note17系列至少包含两款机型。一款预计搭载骁龙6Gen5处理器，配备1.5K直屏、约9000毫安时容量电池、5000万像素主摄，并支持防水。另一款高配版本则可能升级为天玑7500处理器，配备1.5K直屏、约10000毫安时电池、2亿像素主摄，同样支持防水功能。

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