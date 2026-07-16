AI日报：MiniMax Code 2.0桌面端发布；Kimi K3模型预热视频流出；通义千问正式接入苹果生态

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1、灵光App“灵光圈”社区焕新:上线热榜、关注等功能，PC端支持导入文档及音视频素材

灵光App对灵光圈社区进行功能升级，新增热榜、编辑精选和关注创作者等功能，同时在PC端支持多模态文件的上传与应用生成，提升了AI应用的发现效率和创作体验。

【AiBase提要:】 🧠 灵光圈上线热榜与编辑精选功能，提升内容发现效率。 👥 关注创作者功能增强社区连接，促进优质应用传播。 📁 PC端支持上传文档及音视频素材，拓展AI应用创作场景。

2、小米发布具身智能基底模型Xiaomi-Robotics-1，探索物理AI Scaling效应

小米发布了具身智能基底模型Xiaomi-Robotics-1，该模型基于10万小时真实世界数据进行预训练，并结合跨本体数据完成后训练，标志着小米在推动具身智能模型走向“Scaling Law”路径上迈出了系统性的一步。实验表明，随着训练数据量与模型尺寸的提升，模型在动作预测精度和未见场景任务成功率上均表现出清晰的规模化增长趋势，并在多个公开仿真基准上刷新了SOTA纪录。

【AiBase提要:】 🤖 小米发布具身智能基底模型Xiaomi-Robotics-1，基于10万小时真实世界数据预训练。 🔄 通过跨本体数据完成训练，实现“开箱即用”的多类移动操作能力。 📈 实验表明模型在动作预测精度和未见场景任务成功率上表现出清晰的规模化增长趋势。

3、MiniMax Code 2.0 桌面端来了：长任务不再卡顿中断，远程操控和浏览器接管本月亮相

MiniMax Code 2.0 桌面端的发布，针对长链路编码任务中的痛点进行了深度优化，提升了代理在长任务执行中的稳定性与连贯性。同时，新增的远程控制、浏览器操控等功能进一步拓展了编码代理的能力边界，使其能够更高效地处理复杂任务，推动自动化流程的全面落地。

【AiBase提要:】 🧠 优化长任务执行过程中的等待、中断与上下文衔接问题 💻 引入远程控制、浏览器操控等功能，提升编码代理的跨环境协同能力 🚀 旨在让编码代理独立完成复杂任务，实现自动化流程的一气呵成

4、通义千问正式接入苹果生态，国内Apple智能体验迎来重磅升级

阿里巴巴的通义千问大模型已正式接入苹果的Apple智能功能，覆盖多个操作系统，为国内用户提供更智能化的体验。

【AiBase提要:】 🍎 通义千问已接入苹果生态，覆盖iOS、iPadOS、macOS及visionOS四大系统。 🧠 苹果与阿里巴巴、百度等国内企业合作，推动AI技术本土化应用。 💡 用户将获得更流畅的智能体验，无需频繁切换APP。

5、Suno接入iMessage：iPhone用户可直接在聊天中用AI生成歌曲，日产量超 700 万首

Suno通过iMessage扩展功能，让用户在聊天界面内直接生成AI歌曲，降低了音乐创作门槛，使音乐创作更加便捷和普及。

【AiBase提要:】 ✨ 用户可在iMessage中直接生成AI歌曲，无需切换应用。 🎵 支持选择音乐流派并生成不同版本的歌曲。 📊 Suno拥有超过200万付费用户，日均生成700万首歌曲。

6、Kimi K3 模型预热视频流出，多段对比直指Claude Fable5 发起挑战

月之暗面通过预热视频为Kimi K3模型造势，同时匿名模型Kivine在Arena.ai评测平台的出现引发了外界对其关联的猜测。Kimi K3的对比测试视频显示其直接挑战当前编程能力最强的旗舰模型，表明国产大模型正积极追赶并竞争海外领先技术。

【AiBase提要:】 🧠 Kimi K3模型预热视频发布，暗示新版本即将推出。 💻 匿名模型Kivine现身Arena.ai，被推测为Kimi K3。 🚀 Kimi K3直接对标Claude Fable5和GPT-5.6 Sol，展现强大竞争力。

7、百度文库网盘 7 月底升级GenFlow，打造金融行业多端通用Agent平台

百度文库与百度网盘计划于7月底升级GenFlow，推出面向金融、教育、办公等专业领域的多端通用Agent平台。该平台将结合内容资源优势和Agent能力，为金融从业者提供定制化解决方案。

【AiBase提要:】 ✨ GenFlow将上线独立网页端和客户端，定位为多端通用Agent平台。 💼 升级版本首期聚焦金融领域，为金融从业者提供定制化解决方案。 📈 百度希望通过GenFlow从通用工具型产品向行业解决方案平台转型。

8、OpenAI发布首款联名硬件Codex Micro 键盘 230 美元还会发光

OpenAI正式进军硬件领域，推出首款联名产品Codex Micro键盘，同时透露正在研发一款便携智能音箱，进一步展示其在AI硬件上的布局和野心。

【AiBase提要:】 💡 与Work Louder合作推出Codex Micro键盘，专为AI代码助手设计。 🔄 配备可自定义命令键和物理表盘，实现对AI代理的直观控制。 🤖 开发一款便携、无屏幕且可移动的智能音箱，展现OpenAI硬件野心。

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