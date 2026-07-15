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REDMI Note 17 Pro发布：售价1599元起 5年流畅耐用

2026-07-15 10:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:REDMI Note17Pro正式发布，定价1599元起。作为该系列中定位更高的版本，它在屏幕、续航、耐用性和设计上都进行了全面升级。

各存储版本的具体售价分别为:8GB加128GB版本1599元，8GB加256GB版本1699元，12GB加256GB版本1999元，8GB加512GB版本2099元，上述均为首销价格。

新机在外观上向旗舰看齐，采用了大R角方案搭配四微曲包裹式中框来提升手感，并提供星云紫、晴空蓝、纯白、纯黑四款配色，摄像头模组采用金属质感Deco设计。其正面是一块6.83英寸的1.5K OLED旗舰直屏，峰值亮度可达3500尼特，支持120赫兹自适应刷新率，并同时具备3840赫兹高频PWM调光和类DC调光。

一图读懂REDMI Note 17 Pro：国民手机 5 年流畅耐用 1599 元起

在耐用性上，这块屏幕覆盖了康宁大猩猩Victus2玻璃，通过了SGS和CQC双五星抗摔认证，可承受3米大理石跌落冲击。整机还支持IP66、IP68、IP69及IP69K级别的防水大满贯认证，并通过了TÜV南德72小时长效防水认证。

续航是此次升级的重点，Note17Pro内置了9000毫安时的小米金沙江电池，这是Note系列有史以来容量最大的电芯，官方续航测试可达2.5天，比上一代提升31%。它支持67瓦有线快充，同时保留了22.5瓦有线反向充电功能，可为耳机、手表等小型设备应急补电。

性能方面，新机搭载了骁龙6s Gen4处理器。系统层面针对长期流畅性做了专项优化，通过优化应用调度、动态算力预判和内存读写管理来延缓硬件老化。官方称其平均老化率相比上一代降低了24.1%，可保障60个月的稳定流畅使用。影像上则配备了一枚5000万像素的后置主摄。

此外，全系内置了小米AI反诈系统，能够识别AI换脸诈骗、钓鱼短信和恶意链接，从系统层面提供安全防护。

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