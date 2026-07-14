雷军直言造车很苦 称多次参加小米澎程测试

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:小米创始人雷军今日在社交平台详细披露了旗下全新品牌“小米澎程”首款增程SUV的漫长路测历程，并感慨“造车很苦，但成功一定很酷”。这款定位家庭多人出行的车型，在上市前经历了长达626天的严苛测试。

根据雷军公布的数据，小米澎程的首台测试车于2024年10月12日正式上路，截至今年6月30日，整个测试周期完整覆盖了两个冬季和两个夏季。期间，小米共投入566台测试车辆，累计真实道路行驶里程达到428万公里。

为了全面验证车辆在极端环境下的可靠性，测试团队带着车辆穿越了全国各类严苛路况。测试足迹北至零下41度的黑龙江黑河，以检验低温电池与整车稳定性;南抵高达53度高温的吐鲁番盆地;并登上了海拔5380米的西藏阿里地区，测试高海拔环境下的动力输出。雷军本人也全程深度参与了这些实地测试，冬季前往黑河、夏季奔赴吐鲁番，并于去年10月亲自在帕米尔高原完成了高原路测。

雷军解释，长时间大范围的真实路测能够提前暴露车辆隐患，有助于持续优化整车安全与可靠性，从而适配用户日常通勤、长途自驾及户外露营等多样化使用场景。目前，新车的发布和上市筹备工作正在推进中，官方预计很快会公布具体的发布时间。

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