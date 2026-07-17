AI日报：开源模型Kimi K3登场；Google Vids引入Gemini Omni模型；智谱AI冲击10亿美元ARR

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1、2.8万亿参数、100万词元上下文，Kimi K3把开源大模型的天花板顶到了全球最高

文章介绍了月之暗面发布的Kimi K3模型，其参数规模达到2.8万亿，成为全球最大的开源模型。该模型支持视觉理解，并具备100万词元的超长上下文窗口，能够处理复杂的任务场景。同时，文章提到国产大模型在商业化方面表现出色，景气度不断上升。

【AiBase提要:】 🧠 Kimi K3参数规模达2.8万亿，成为全球最大开源模型。 📖 支持视觉理解与100万词元上下文窗口，处理复杂任务能力显著提升。 💰 国产大模型景气度上升，商业化节奏加快，国产替代逻辑被强化。

2、Google Vids引入Gemini Omni模型 上传自拍+音频就能定制专属数字分身

谷歌推出Google Vids新功能，用户可通过上传自拍和语音生成专属数字虚拟人，并结合Gemini Omni模型进行视频创作，同时注重安全与合规性。

【AiBase提要:】 🖼️ 上传自拍和语音即可生成专属数字虚拟人。 🎥 融合Gemini Omni模型，实现文字与图片的视频生成。 🔒 强调安全与合规，通过SynthID技术防止虚假视频。

3、多家银行上线AI主题银行卡，刷卡可获大模型Token和AI权益

多家银行近期推出AI主题信用卡和借记卡产品，将大模型Token、AI会员服务等智能化权益引入传统银行卡体系，试图借助人工智能生态吸引年轻用户和科技从业者。

【AiBase提要:】 🧠 银行推出AI主题银行卡，引入大模型Token和AI会员服务。 💰 刷卡送Token的三种模式，满足不同用户需求。 🌐 AI权益与金融消费场景融合，吸引年轻用户和科技从业者。

4、Grok 推出 Automations 功能：定时跑、邮件一到就触发，还能替你回信

Grok推出了Automations功能，让用户只需描述任务需求并设定运行时间或触发条件，即可让Grok自动完成工作。该功能支持定时运行和邮件触发，适用于多种场景，如调研、邮件标记等，极大提升了工作效率。

【AiBase提要:】 ✨ 提供自动化任务功能，用户只需描述需求并设定运行时间或触发条件，即可让Grok自动完成工作。 📧 支持邮件触发，Grok会实时监控收件箱，并在符合条件的邮件到达时立即启动任务。 🔄 每次运行都是全新请求，Grok使用最新数据执行任务，确保结果准确且实时。

5、5个月增长15倍，智谱AI凭Coding路线冲击10亿美元ARR

智谱在AI Coding领域的快速布局使其年度经常性收入（ARR）在5个月内增长15倍，达到10亿美元规模，显示出国内大模型企业在商业化路径上的探索成果。

【AiBase提要:】 🚀 智谱年度经常性收入（ARR）在5个月内增长15倍，达到10亿美元规模。 💻 AI Coding和视频生成成为生成式AI领域商业化增长最快的两大方向。 📈 智谱通过强化代码生成能力，推动ARR快速增长，并与海外竞争对手展开激烈竞争。

6、数字永生？面壁智能开源企业数字员工平台StaffDeck

面壁智能开源了名为StaffDeck的企业级平台，该平台专注于构建和管理数字员工，旨在将组织内部的专业知识、标准作业流程（SOP）以及各类决策规则转化为可长期执行和迭代的数字员工。

【AiBase提要:】 🧠 StaffDeck是一个用于构建和管理数字员工的企业级平台，旨在将组织内部的专业知识、标准作业流程（SOP）以及各类决策规则转化为可长期执行和迭代的数字员工。 💼 与市面上大量套着企业外壳的对话机器人不同，StaffDeck瞄准的是数字劳动力，能够持续工作、不断改进并保留组织知识。 🌐 StaffDeck由多家机构联合打造，包括面壁智能、东北大学、清华大学自然语言处理实验室（THUNLP）、OpenBMB以及AI9Stars，使其成为面向企业AI落地场景的开放平台。 详情链接:https://github.com/OpenBMB/StaffDeck

7、天工短剧工作台上线Agent智能分镜与无限画布，昆仑万维要把AI短剧从随机抽卡拉向可控生产

文章详细介绍了天工短剧工作台如何通过Agent智能分镜和无限画布技术，解决AI短剧创作中的不可控、质感与产能难平衡以及团队管理难统筹等问题，同时强调了其在精品化、规模化方面的突破。

【AiBase提要:】 🎥 天工短剧工作台推出Agent智能分镜与无限画布，提升创作可控性。 🎬 通过导演思维拆解为六个可视化环节，实现可控生产。 📊 面向企业级用户优化协同体系，支持多维度数据管理。 详情链接:https://www.skyproduction.cn/

8、影视飓风49元AI课程上线首日售出10万份，单日营收超490万元

影视飓风推出的49元AI实战课程在首日实现销售突破，展现了其在AI教育市场的商业转化能力，但课程质量与用户体验仍需关注。

【AiBase提要:】 🎥 影视飓风推出49元AI实战课程，首日销量突破10万份，销售额超490万元。 ⚙️ 课程涵盖AI图片生成、视频生成等基础应用及影视创作进阶玩法，由影视飓风与TapNow联合推出。 ⚠️ 高销量伴随用户评价分化，部分用户反映内容模板化、实操灵活性不足等问题。

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