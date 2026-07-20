AI日报：千问3.8模型将发布；字节发布Seed Audio 1.0；面壁智能开源MiniCPM-Robot

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、阿里新一代大模型千问3. 8 将至：预览版抢先登陆阿里云与Qoder，正式版拟近期开源

阿里新一代大模型千问3.8即将发布并同步开源，预览版已上线多个平台，用户可提前体验其能力边界，同时通过真实用户场景检验模型性能。

2、字节跳动发布Seed Audio 1.0：音频生成从“会说”迈向“会创作”

字节跳动推出的Seed Audio 1.0标志着AI音频生成技术进入全新阶段，能够端到端生成完整的音频作品。该模型具备精准的时空编排、稳定的音色演绎和多语种支持等核心能力，显著降低了高质量音频内容的制作门槛。

【AiBase提要:】 🌱 精准的时空编排：支持以100毫秒精度控制对白和音效的入场时机。 🎭 稳定的音色演绎：支持零样本生成与长音频延展，自然呈现不同情绪。 🌍 地道的多语种支持：覆盖20余种语言，确保声音符合本土表达节奏。 详情链接:https://seed.bytedance.com/seedaudio1_0

3、面壁智能开源MiniCPM-Robot：1.5B的VLA模型完整放出，个人开发者也能在真机器人上跑

面壁智能开源了首个具身AI模型系列MiniCPM-Robot，包含1.5B参数的视觉-语言-动作模型，让个人开发者也能在真实机器人上运行操作与目标跟踪。该模型系列包括MiniCPM-RobotManip、MiniCPM-RobotTrack和高性能推理框架PhyAI，为具身智能的普及提供了重要支持。

【AiBase提要:】 🧠 MiniCPM-RobotManip：1.5B参数的通用视觉-语言-动作模型，专为机器人操作设计。 🔍 MiniCPM-RobotTrack：面向现实世界目标跟踪的紧凑型模型，提升机器人感知能力。 ⚙️ PhyAI：高性能推理框架，为具身模型提供高效支持，推动机器人理解、记忆与行动能力的发展。 详情链接:https://github.com/OpenBMB/MiniCPM-Robot

4、DeepSeek V4正式版实测曝光，或于下周一发布剑指Kimi K3

DeepSeek V4正式版的测试视频和实机演示曝光，其性能表现令人瞩目，可能在价格和性能上对当前顶流模型形成挑战。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek V4在多项核心指标上表现惊艳，实测性能接近Claude Opus4.8 🎮 在特定测试中，V4正式版已超越Fable5与GPT-5.6，性价比优势显著 💡 交互体验优化，思维链风格更接近Claude，输出更加简洁可读

5、阿里云百炼上线HappyOyster1.0:支持实时交互的开放世界模型开启灰测

阿里云百炼上线了HappyOyster1.0，这是一个支持实时交互的开放世界模型，能够构建和探索AI数字世界。该模型区别于传统文生视频模型，其核心训练目标是学习世界状态转移规律，并提供两种模式：世界探索和实时导演。

【AiBase提要:】 🧠 世界探索模式支持用户输入文字或上传图片生成可互动数字世界。 🎬 实时导演模式允许用户在剧情任意节点暂停、回溯并调整故事发展方向。 🌐 HappyOyster1.0可应用于开放世界游戏原型、互动短剧、虚拟陪伴等场景。

6、打破 15 秒魔咒：智象未来发布全球首个无限时长创作智能体vivago R1，商业可用率拉到85%

智象未来在2026年世界人工智能大会上发布了vivago R1，这是全球首个无限时长内容创作多模态智能体，能够解决传统AI视频创作中的时长受限、逻辑混乱和效果不稳等问题。同时，智象未来还与多家机构合作，推动AI技术在全球范围内的应用和生态建设。

【AiBase提要:】 🧠 vivago R1是全球首个具备无限时长视频生成与编辑能力的多模态创作智能体。 🌐 智象未来与中科类脑等机构组建一带一路Token出海联盟，推动中国AI能力走向全球。 ⚙️ 智象未来发布AgentOS智能体操作系统，支持多智能体协作，提升产业落地效率。

7、昆仑万维把 2026 定为世界模型元年：Matrix-Game 3.5 单卡实时生成，5B模型跑出20FPS

昆仑万维在2026年世界人工智能大会上宣布将2026定为世界模型元年，并发布了Matrix-Game 3.5、Mureka v9.5和O3音乐模型。这些产品展示了强大的实时交互能力和音乐创作工具化特性，标志着AI技术向更复杂和实用的方向发展。

【AiBase提要:】 🧠 Matrix-Game 3.5世界模型具备Patch级记忆注入能力，实现实时交互生成。 🎵 Mureka v9.5与O3音乐模型支持版本化创作，提升工具感。 🚀 昆仑万维将2026定义为世界模型元年，推动AI生成可交互世界的起点。 详情链接:https://github.com/Riemann-Dynamics/Matrix-Game-3.5

8、腾讯混元Hy3限免活动延期至8月5日，WorkBuddy和CodeBuddy用户继续免费使用

腾讯混元Hy3限免活动延期至8月5日，旨在进一步扩大其在真实业务环境中的使用规模，并收集用户反馈以优化模型能力。

【AiBase提要:】 🧠 腾讯混元Hy3限免活动延期至8月5日，WorkBuddy和CodeBuddy用户可继续免费使用。 💻 Hy3模型在代码生成、开发辅助及工作流场景中表现突出，吸引大量用户测试。 📈 通过延长免费体验周期，腾讯希望扩大Hy3在真实业务环境中的使用规模并收集用户反馈优化模型能力。

（举报）