首页 > 原创 > 关键词  > 阿里千问3.8最新资讯  > 正文

AI日报：千问3.8模型将发布；字节发布Seed Audio 1.0；面壁智能开源MiniCPM-Robot

2026-07-20 16:11 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、阿里新一代大模型千问3. 8 将至：预览版抢先登陆阿里云与Qoder，正式版拟近期开源

阿里新一代大模型千问3.8即将发布并同步开源，预览版已上线多个平台，用户可提前体验其能力边界，同时通过真实用户场景检验模型性能。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 阿里即将发布新一代大模型千问3.8，并同步开源，进一步推动通义千问家族的开源进程。

🔧 Qwen3.8-Max预览版已上线多个平台，用户可提前体验新模型的能力边界。

📈 阿里选择让预览版先行、正式版紧随开源，既释放产品信号，也接受真实用户场景检验。

2、字节跳动发布Seed Audio 1.0：音频生成从“会说”迈向“会创作”

字节跳动推出的Seed Audio 1.0标志着AI音频生成技术进入全新阶段，能够端到端生成完整的音频作品。该模型具备精准的时空编排、稳定的音色演绎和多语种支持等核心能力，显著降低了高质量音频内容的制作门槛。

【AiBase提要:】

🌱 精准的时空编排：支持以100毫秒精度控制对白和音效的入场时机。

🎭 稳定的音色演绎：支持零样本生成与长音频延展，自然呈现不同情绪。

🌍 地道的多语种支持：覆盖20余种语言，确保声音符合本土表达节奏。

详情链接:https://seed.bytedance.com/seedaudio1_0

3、面壁智能开源MiniCPM-Robot：1.5B的VLA模型完整放出，个人开发者也能在真机器人上跑

面壁智能开源了首个具身AI模型系列MiniCPM-Robot，包含1.5B参数的视觉-语言-动作模型，让个人开发者也能在真实机器人上运行操作与目标跟踪。该模型系列包括MiniCPM-RobotManip、MiniCPM-RobotTrack和高性能推理框架PhyAI，为具身智能的普及提供了重要支持。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 MiniCPM-RobotManip：1.5B参数的通用视觉-语言-动作模型，专为机器人操作设计。

🔍 MiniCPM-RobotTrack：面向现实世界目标跟踪的紧凑型模型，提升机器人感知能力。

⚙️ PhyAI：高性能推理框架，为具身模型提供高效支持，推动机器人理解、记忆与行动能力的发展。

详情链接:https://github.com/OpenBMB/MiniCPM-Robot

4、DeepSeek V4正式版实测曝光，或于下周一发布剑指Kimi K3

DeepSeek V4正式版的测试视频和实机演示曝光，其性能表现令人瞩目，可能在价格和性能上对当前顶流模型形成挑战。

【AiBase提要:】

🧠 DeepSeek V4在多项核心指标上表现惊艳，实测性能接近Claude Opus4.8

🎮 在特定测试中，V4正式版已超越Fable5与GPT-5.6，性价比优势显著

💡 交互体验优化，思维链风格更接近Claude，输出更加简洁可读

5、阿里云百炼上线HappyOyster1.0:支持实时交互的开放世界模型开启灰测

阿里云百炼上线了HappyOyster1.0，这是一个支持实时交互的开放世界模型，能够构建和探索AI数字世界。该模型区别于传统文生视频模型，其核心训练目标是学习世界状态转移规律，并提供两种模式：世界探索和实时导演。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 世界探索模式支持用户输入文字或上传图片生成可互动数字世界。

🎬 实时导演模式允许用户在剧情任意节点暂停、回溯并调整故事发展方向。

🌐 HappyOyster1.0可应用于开放世界游戏原型、互动短剧、虚拟陪伴等场景。

6、打破 15 秒魔咒：智象未来发布全球首个无限时长创作智能体vivago R1，商业可用率拉到85%

智象未来在2026年世界人工智能大会上发布了vivago R1，这是全球首个无限时长内容创作多模态智能体，能够解决传统AI视频创作中的时长受限、逻辑混乱和效果不稳等问题。同时，智象未来还与多家机构合作，推动AI技术在全球范围内的应用和生态建设。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 vivago R1是全球首个具备无限时长视频生成与编辑能力的多模态创作智能体。

🌐 智象未来与中科类脑等机构组建一带一路Token出海联盟，推动中国AI能力走向全球。

⚙️ 智象未来发布AgentOS智能体操作系统，支持多智能体协作，提升产业落地效率。

7、昆仑万维把 2026 定为世界模型元年：Matrix-Game 3.5 单卡实时生成，5B模型跑出20FPS

昆仑万维在2026年世界人工智能大会上宣布将2026定为世界模型元年，并发布了Matrix-Game 3.5、Mureka v9.5和O3音乐模型。这些产品展示了强大的实时交互能力和音乐创作工具化特性，标志着AI技术向更复杂和实用的方向发展。

【AiBase提要:】

🧠 Matrix-Game 3.5世界模型具备Patch级记忆注入能力，实现实时交互生成。

🎵 Mureka v9.5与O3音乐模型支持版本化创作，提升工具感。

🚀 昆仑万维将2026定义为世界模型元年，推动AI生成可交互世界的起点。

详情链接:https://github.com/Riemann-Dynamics/Matrix-Game-3.5

8、腾讯混元Hy3限免活动延期至8月5日，WorkBuddy和CodeBuddy用户继续免费使用

腾讯混元Hy3限免活动延期至8月5日，旨在进一步扩大其在真实业务环境中的使用规模，并收集用户反馈以优化模型能力。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 腾讯混元Hy3限免活动延期至8月5日，WorkBuddy和CodeBuddy用户可继续免费使用。

💻 Hy3模型在代码生成、开发辅助及工作流场景中表现突出，吸引大量用户测试。

📈 通过延长免费体验周期，腾讯希望扩大Hy3在真实业务环境中的使用规模并收集用户反馈优化模型能力。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 阿里Token Plan个人版发布 Qwen3.8-Max预览版同步上线

    阿里旗下Token Plan个人版现已正式发布，用户可在该平台抢先体验Qwen3.8-Max-Preview模型。 该模型参数量高达2.4T，在代码工程、专业办公等场景中表现尤为突出，被业界认为是目前除Fable 5之外综合能力最强的模型之一。官方透露，Qwen3.8-Max正式版将于近期发布并同步开源。 Token Plan限时优惠，个人版：Lite 39元/月（6.5折），Standard 139元/月（7.7折），Pro 499元/月（8.3折）；团队版：�

    ​阿里 ​Token ​Plan

  • 阿里千问输入法App正式发布！AI自动润色 无广告无弹窗超纯净

    阿里千问AI输入法App正式上架，核心功能是语音输入，最快每分钟300字，支持AI自动润色。依托大模型，可识别快语速、方言及中英混合表达，并自动删除冗余、理清语序、生成摘要。支持粤语等9种方言免切换识别，单次最长录音3分钟。另提供26键/9键切换，具备智能纠错功能。官方称无广告弹窗，无需注册即可使用全部功能。

    ​千问输入法 ​语音输入 ​AI润色

  • AI日报：MiniMax Code 2.0桌面端发布；Kimi K3模型预热视频流出；通义千问正式接入苹果生态

    欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh1、灵光App“灵光圈”社区焕新:上线热榜、关注等功能，PC端支持导入文档及音视频素材灵光App对灵光圈社区进行功能升级，新增热榜、编辑精选和关注创作者等功能，同时在PC端�

    ​AI日报 ​人工智能 ​开发者

  • 阿里涨近5%！苹果设备将集成阿里千问提供AI能力支持

    港股中概龙头股延续上涨势头，阿里巴巴涨超4%，腾讯控股、美团、小米集团等纷纷跟涨。 7月15日，中国网信办正式完成Apple Intelligence及华为等7款手机端生成式AI产品的备案。其中，阿里巴巴官方确认，其Qwen AI将全面上线中国版iOS、iPadOS和macOS系统。 这意味着国行苹果设备的AI功能有望加速落地，千问将成为苹果在华AI服务的核心能力提供方之一。 用户无需在应用间切换，�

    ​苹果AI ​阿里巴巴 ​千问AI

  • 阿里千问发布Qwen-Image-3.0：超长指令让复杂图文一键生成

    今日，阿里发布最新图像生成基础模型Qwen-Image-3.0。 新模型支持最大4.5k token超长输入，可一次生成涵盖公式符号、几何图形、逻辑推导步骤等多元素融合的知识图解、复杂UI界面。 同时，该模型还支持12国语言和20多款字体原生渲染，字字清晰，大幅降低多语言产品海报、影视/漫画分镜等可读可用”商业素材的生产成本。 据悉，Qwen-Image-3.0是千问图像生成和编辑模型系列的�

    ​阿里图像模型 ​Qwen-Image-3.0 ​图像生成

  • 国行苹果智能过审！集成阿里千问提供AI能力支持

    苹果Apple智能完成国行备案，办结日期为2026年7月8日，适用国行iPhone。阿里通义千问将作为底层模型集成至国行Apple智能体系，覆盖iOS等全系设备。采用端云协同方案，本地芯片处理轻量任务，云侧由千问提供算力，用户数据境内存储。功能含升级Siri、文稿改写等，系统内直接调用。仅适配iPhone 15 Pro系列及后续机型，正式上线时间待定。

    ​Apple智能 ​AI备案 ​国行设备

  • 阿里千问AI智能体耳机将亮相WAIC：明天见！

    2026世界人工智能大会（WAIC）将于明天在上海正式开幕，汇集1100多家参展企业和300多款全球首发AI产品。 据国内媒体报道，阿里巴巴千问将展出品牌首款AI智能体耳机，这款产品是千问今年规划上线的多款AI硬件之一，完整产品参数、功能细节将在大会现场对外公布。 阿里千问早已明确全年穿戴硬件布局规划，今年3月MWC展会，品牌就对外官宣进军AI硬件赛道，除本次即将亮相�

    ​AI智能体耳机 ​世界人工智能大会 ​阿里巴巴千问

  • 阿里回应千问将与苹果AI合作：无需切换应用 苹果手机可直接调用千问功能

    苹果技术开发（上海）有限公司的Apple智能大模型已于2026年7月8日正式完成备案，适用场景为苹果手机，该AI功能的合作方包含阿里巴巴。这一备案信息的披露，标志着苹果AI功能面向国内市场的落地迈出了关键一步。 对此，阿里巴巴方面回应称，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来更丰富的智能体验。 用户无需在不同应用间频繁�

    ​Apple智能 ​AI大模型 ​备案

  • i3D Act 620预览版发布：当国产三维引擎开始和Unity、Unreal抢饭碗

    国产三维引擎i3D Act620预览版上线，实现底层重构、AI原生氛围工程及骨骼粒子系统补全，操作响应达毫秒级且注重数据安全。文章分析指出，在Unity与Unreal主导的通用引擎市场中，国产引擎应抓住工业数字孪生等垂直场景“稳定优先、国产化适配”的刚需机遇，用AI原生能力实现弯道超车，而非在功能广度上“硬碰硬”。

    ​三岳数维 ​i3D ​Act620

  • 苹果iOS 27开发者预览版Beta 4发布：国行iPhone Siri AI继续缺席

    今天凌晨，苹果正式发布iOS 27开发者预览版Beta 4，版本号为24A5390f。 本次更新主要围绕功能完善、细节优化和系统流畅度提升展开，进一步修复此前版本存在的Bug，并对全新UI及交互体验进行持续打磨。 不过，国行iPhone用户期待的新一代苹果智能（Apple Intelligence）和Siri AI，依然没有在iOS 27开发者预览版Beta 4中上线。 国内用户之所以对Beta 4抱有较高期待，主要是因为7月中旬�

    ​iOS ​27 ​Beta

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM