三星Galaxy Z Flip8小折叠发布：售价8999元起

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:三星正式发布新一代竖折叠机型 Galaxy Z Flip8，国行售价同步揭晓。12GB+256GB 版本定价8999元，12GB+512GB 版本则为10599元，提供清柚绿、甜莓粉、岩影灰和云凝白四款配色。作为行业内首款搭载骁龙8E5for Galaxy 平台的小折叠手机，Flip8在性能和功耗之间的平衡上被寄予厚望。

从核心参数来看，Galaxy Z Flip8配备4.1英寸外屏和6.9英寸内屏，前置摄像头为1000万像素，后置则采用5000万像素主摄加1200万像素超广角的双摄组合。电池容量提升至4300mAh，相较于前代产品在续航上有所增强。整机厚度控制在6.1毫米，重量仅为180克，延续了 Flip 系列一贯的轻薄便携风格，单手操作和放入口袋都较为轻松。

拍摄功能是 Flip8的一大亮点。得益于内外双屏的结构设计，用户在录制视频时可以切换到 DV 模式，获得类似手持摄像机的取景体验。双预览功能则允许被拍摄对象在外屏上实时看到自己的画面，方便调整表情和姿势，尤其适合多人合影或自拍场景。切换到人像模式后，后置双摄协同运作，能够生成自然的背景虚化效果，让主体更加突出，画面层次感明显提升。

Galaxy AI 的能力也深度融入了这款小折叠。用户只需输入简短的文字描述修图需求，比如“提亮面部”或“去除背景杂物”，系统便会自动识别并执行相应的编辑操作，在几分钟内将创意想法转化为实际效果。这种自然语言驱动的修图方式大幅降低了图片后期处理的门槛，对于不熟悉专业修图软件的用户来说尤为友好。

系统层面，Galaxy Z Flip8预装全新的 One UI9操作系统。其超大视野外屏支持直接打开各类应用程序，相册、天气、健康、日历等小组件可以通过拖拽方式自由添加或移除，用户可以快速完成个性化的桌面布局，满足不同使用习惯。三星官方承诺，该机型将享受长达7代操作系统版本更新以及长期安全补丁支持，这意味着用户在未来数年内的系统体验和安全防护都能得到持续保障。

隐私安全方面，三星强调 Galaxy AI 的数据处理方式充分尊重用户选择。用户可以根据实际需求，将 AI 任务设定为在设备本地运行，或者上传至云端处理，所有数据流转都在可控范围内。这一机制在云端 AI 服务日益普及的当下，为用户提供了更多一层的安心感。目前 Galaxy Z Flip8已开启预售，具体首销时间有待官方进一步公布。对于追求时尚外观、轻巧机身且对 AI 功能有较高期待的用户而言，这款小折叠或许是今年竖折市场上一个颇具竞争力的选择。

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