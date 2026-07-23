荣耀更换logo上热搜：荣耀之环敢想敢不同

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:荣耀今日迎来品牌层面的重要焕新。CEO李健通过微博正式宣布，荣耀在原有字母标的基础上，新增了全新的品牌图形标识——“荣耀之环”，同时启用了“敢想，敢不同”这一全新品牌主张。这标志着荣耀在独立发展数年后，品牌气质正日益走向清晰和成熟。

“荣耀之环”作为图形化符号，首次与字母标形成互补，强化了品牌在视觉层面的辨识度。荣耀手机官方微博同步发布焕新海报，配文写道:“打破完美之圆，向内探索、向外突破。敢想，敢不同，荣耀焕新出发。”该条微博的发布设备显示为“荣耀Robot Phone”，进一步引发外界对即将发布的新品关注。

事实上，荣耀Robot Phone此前已开启预约，官方数据显示其首日预约量超过了历代旗舰机型。该机搭载四自由度钛合金机械云台，支持0.8秒快速弹出与360度旋转追踪，防抖能力达到CIPA5.5级，后置则配备2亿像素主摄加2亿像素潜望长焦的双亿级镜头组合，移动影像的硬件规格颇为激进。

品牌焕新与新机预热同步推进的同时，荣耀还宣布将于7月28日举行影像技术发布会，届时将携手专业影像品牌阿莱，展示其在移动影像领域的最新技术成果。从品牌标识更新到新品预约火爆，再到影像技术合作官宣，荣耀在7月下旬密集释放信号，其品牌升级与产品迭代的双重节奏正在同步加速。对于关注国产手机品牌动向的用户而言，荣耀此次“换标+新主张+影像联名”的组合动作，或许预示着其下一阶段的竞争策略将更加聚焦于差异化设计和影像创新。

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