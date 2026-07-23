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三星阔折叠Galaxy Z Fold 8发布：国行售价12999元起

2026-07-23 08:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:三星于7月22日晚间正式发布新一代折叠屏旗舰Galaxy Z Fold8，国行定价同步揭晓，起售价12999元。与此同时，定位更高的Galaxy Z Fold8Ultra也同台亮相，起售价达到14999元，两款机型共同构成三星迄今为止最强的大折叠产品矩阵。

作为安卓阵营首款采用“阔折叠”屏幕形态的机型，Galaxy Z Fold8在屏幕比例上做了重要调整。其7.6英寸内屏采用4:3的黄金视觉比例，横屏观看视频或玩游戏时视野更为开阔，竖屏阅读文档或刷社交媒体时也更贴合人眼自然浏览习惯。搭配5.5英寸外屏，比例为10:16，折叠状态下单手操作毫无压力，内外屏切换时画面能够无缝延展缩放，各类第三方应用的适配表现也较为流畅。

屏幕素质方面，Fold8搭载了三星自研的钛金属显示叠层结构，峰值亮度高达3000尼特，并配备专业防反射涂层，即使在户外强光环境下，屏幕内容依然清晰可见。钛缓震底层则有效弱化了折叠屏长期使用后容易出现的折痕问题。整机重量控制在201克，成为历代Fold系列中最轻的机型，展开状态下厚度仅为4.5毫米。精工铰链经过优化升级，开合手感顺滑且静音，同时支持IP48级别的防尘防水能力，日常雨水溅射或灰尘环境下的使用可靠性有所保障。

三星最强大折叠降临！Galaxy Z Fold8 Ultra发布： 14999 元起

性能配置上，Galaxy Z Fold8搭载专为三星定制的第五代骁龙8至尊版移动平台，配合One UI9.0系统，在多任务处理、AI绘图生成以及高清视频剪辑等高负载场景中均能保持流畅运行。电池容量为4800mAh，官方数据显示单次满电可支持最长26小时的视频播放，45W有线快充可在30分钟内充至63%电量，同时支持20W无线充电。影像系统方面，后置采用5000万像素广角加5000万像素超广角的双摄组合，配合超视觉引擎，暗光环境下的画面纯净度和细节表现有所提升。

Galaxy AI功能在Fold8的大屏上得到了更深度的整合。照片助手可以一键擦除画面中的杂物，文字草图功能能够生成全新的画面元素;专属直拍模式可自动追踪拍摄主体，并一键裁切出适配9:16短视频比例的画面。文档扫描功能则能自动矫正纸张畸变、去除折痕和摩尔纹，支持连续多页归档，方便办公场景下的资料整理。双重录制模式可同步调用内外两颗摄像头，同时记录拍摄者与被摄对象的画面。

更为关键的是，全域Galaxy AI深度适配了阔折叠的分屏多任务逻辑。当聊天中提及地点、日程或出行安排时，系统会自动弹出对应的操作卡片，点开后即可分屏同步查看日历、地图或通讯录，无需频繁切换应用。增强智能执行功能打通了全平台服务，用户看到旅行、餐饮或住宿信息时，通过语音指令即可一键完成预订，系统自动识别页面关键信息，省去手动复制和录入的步骤。

三星最强大折叠降临！Galaxy Z Fold8 Ultra发布： 14999 元起

与此同时，三星还推出了史上首款以Ultra命名的大折叠旗舰——Galaxy Z Fold8Ultra。该机配备6.5英寸外屏和8.0英寸内屏，整机重量为215克，折叠状态下厚度为8.9毫米。其同样搭载第五代骁龙8至尊版for Galaxy平台，后置摄像头升级为2亿像素主摄、5000万像素超广角和1000万像素长焦镜头的三摄组合，支持3倍光学变焦，内置5000mAh电池。机身采用装甲铝边框和康宁大猩猩玻璃盖板，屏幕底部增加了双层钛缓震层结构，整机抗冲击和耐磨性能进一步提升。内屏峰值亮度同样达到3000尼特，并覆盖防反射涂层。系统方面预装One UI9，支持双分屏和三分屏视图，多应用同屏并行运行的能力进一步强化了办公效率。

价格方面，Galaxy Z Fold8提供三种存储版本:12GB+256GB售价12999元，12GB+512GB售价14599元，16GB+1TB顶配版售价17799元。Galaxy Z Fold8Ultra则提供松杉绿、雅暮紫、岩影灰和云凝白四款配色，12GB+256GB定价14999元，12GB+512GB定价16599元，16GB+1TB定价19799元。两款新机均已开启预售，具体上市时间有待三星官方进一步公布。对于追求轻薄与大屏体验的用户，Fold8在重量和便携性上优势明显;而对影像和续航有更高要求的用户，Ultra版本则提供了更为充裕的性能冗余。

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