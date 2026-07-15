REDMI儿童手表 Pro发布 国补后售价888.25元

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:REDMI近日正式推出了一款面向儿童市场的新品——REDMI儿童手表 Pro，建议零售价为1045元，叠加国补后实际到手价为888.25元。这款产品最大的特点在于其定位能力，采用了双芯设计方案，即便在手表断网、低电量甚至关机的情况下，仍可触发定位功能，官方宣称关机后最长可支持约5天的无网络定位。

该功能依赖小米的查找协议，通过大量设备共同构建的网络来实现位置获取。手表同时搭载了AI楼层定位算法3.0，能进行秒级连续定位和智能锁楼，帮助家长更快地识别孩子所在的具体楼栋与楼层，并通过手机端实时查看。

在安全守护层面，手表支持水域提醒功能，当孩子接近水域时，系统会自动向家长推送提示。它还能对地铁站点进行精准定位并记录乘车轨迹，方便家长远程查看孩子的出行动态和历史路线。产品也配备了上下学守护、电子围栏和一键求救等常见功能。

健康运动方面，这款手表支持全天候的心率和血氧监测，内置18种运动模式与5项体测模式。社交功能上，它内置了儿童社交系统，支持“碰一碰”添加好友，可跨品牌互加好友，并适配儿童手表版微信和QQ。核心硬件上，手表配备了一块1.68英寸屏幕，分辨率为360x390，搭载1GB内存与8GB存储空间，拥有500万像素前后双摄，并支持20米级防水。

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