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李想回复雷军：欢迎加入增程赛道 预祝小米澎程大卖

2026-07-29 15:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月29日 消息:理想汽车CEO李想今日通过社交平台公开表态，热烈欢迎小米创始人雷军加入增程技术赛道，并预祝小米澎程系列车型大卖。李想表示，最新的增程技术与早期版本相比已经有了质的飞跃，用户体验和市场反馈均不可同日而语。

李想在文中提到，全新理想L9、L8以及雷军本人提及的新一代L6，都获得了大量用户的认可。他认为这充分证明了一个事实:消费者愿意为真正优秀的增程产品买单。李想还对雷军一路以来的支持表达了诚挚感谢，从雷军在直播时购买理想L6，到央视采访中点赞理想MEGA，再到近日发布会上推荐理想i6，双方的互动贯穿了多个重要场合。

李想欢迎雷军加入增程赛道：预祝小米澎程大卖

据悉，小米即将发布的澎程汽车将搭载增程动力系统。小米创办人雷军此前曾表示，增程还是纯电，从来不是路线之争，而是产品定义和体验追求的选择。澎程系列定位为智能可变大空间SUV，目标是要真正承载生活的各种可能性——既要跑得远，也能用得久，补能要自由。在他看来，增程技术正是那把钥匙，让乘坐空间与续航里程同时得到释放，每次出发都能从容自在。

从产品逻辑来看，大型SUV的方盒子造型本身风阻不低，加上全尺寸车身的自重，若做成纯电车就必须配备超大容量电池，而电池又会进一步增加车重，反过来影响续航表现。这种物理上的矛盾，恰好是增程技术能够解开的困局。不少网友对此也持有相似观点:购买大电池增程车的消费者，通常并不纠结于性价比和油耗数字，更看重的是没有里程焦虑的纯电驱动体验。他们既能享受电驱的平顺与安静，又能在长途自驾时随时加油，无需提前规划充电线路。同时，中大型SUV的空间优势也充分满足了家庭用户的多场景出行需求。

李想此次公开表态，既是对小米入局增程赛道的欢迎，也从侧面反映了理想汽车对自身增程技术路线的信心。随着小米澎程的正式发布日益临近，增程这一细分赛道将迎来更多竞争，而用户的选择也将进一步检验不同品牌在技术、体验和成本之间的平衡能力。

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