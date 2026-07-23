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三星Galaxy Watch9系列发布：售价2499元起

2026-07-23 11:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:三星正式发布Galaxy Watch9系列智能手表，蓝牙版40mm定价2499元，蓝牙版44mm售价2799元，LTE版44mm则为3199元。这一代产品在健康监测功能上做出了重要升级，尤其在心电分析睡眠追踪方面提供了更深入的数据支持。

Galaxy Watch9系列标配了移动心电图房颤提示软件，用户可以在静息状态下记录、显示和储存脉率数据。当心律不齐通知功能开启后，如果手表持续1小时检测到可疑的房颤心律不齐，便会立即向用户发送预警通知，提示进行进一步的心电图测量。该功能还支持将测量结果导出为PDF格式，方便用户与医生或家人共享，在居家健康管理和就医辅助方面具有一定实用价值。

标配移动心电图提示软件！三星Galaxy Watch9 系列发布： 2499 元起

睡眠监测功能是另一大重点。手表可在用户睡眠期间持续跟踪多项生命体征信号，包括心率、心率变异性、呼吸频率、皮肤温度以及血氧饱和度。这些数据能够捕捉人体在睡眠状态下的细微生理波动，帮助佩戴者快速了解自身的恢复状况和潜在健康风险，而不仅仅是简单的睡眠时长记录。

工业设计方面，Galaxy Watch9系列采用了无表耳设计，搭配轻薄柔韧的运动表带，提升了手表与腕部的贴合度，缩小了佩戴间隙并稳定了传感器点位，为健康数据的精准采集提供了更好的硬件基础。整机厚度仅为8.6毫米，表带重量仅14克，佩戴体验较为轻盈舒适，适合长时间佩戴使用。

运动功能方面，手表可采集并分析人体健康数据，训练期间实时给出指导提示，告知用户何时应提升训练强度、何时应以体能恢复为首要目标。这种智能化的训练辅助有助于稳步提升运动表现，同时有效避免过度训练带来的损伤风险。此外，手表内置325mAh电池，提供个性化表盘与表带选择，预装Wear OS7操作系统，并内置应用商店，用户可按需下载各类运动训练、身体恢复与户外探索等应用程序，满足不同生活方式的健康管理需求。

总体来看，Galaxy Watch9系列在心房颤动预警和深度睡眠追踪方面做出了明确的差异化布局，对于关注心血管健康和睡眠质量的用户来说，2499元的起售价使其成为今年智能手表市场中一个值得关注的选项。

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