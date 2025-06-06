华为MateBook Pro鸿蒙笔记本今日开售：7999元起

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:今日10:08，全球首款搭载鸿蒙操作系统的PC产品——华为MateBook Pro鸿蒙笔记本正式开启销售。

华为MateBook Pro鸿蒙笔记本在原有MateBook X Pro的基础上进行了全面优化升级，核心亮点在于搭载了全新的HarmonyOS5鸿蒙电脑操作系统。该笔记本配备了一块14.2英寸的触控屏，分辨率高达3120x2080，屏幕比例为3:2，并支持120Hz的高刷新率，为用户带来流畅且细腻的视觉体验。此外，用户还可选择配备云晰柔光屏的版本，该版本采用纳米蚀刻工艺，能有效降低环境光干扰达99%，确保在各种光线条件下都能呈现出清晰、舒适的画面。

在轻薄便携方面，华为MateBook Pro鸿蒙笔记本同样表现出色。其重量仅970g，得益于全新一代华为云隼架构的应用，包括低晶铝键盘底板、元器件减重工艺以及主板线路镂空设计，不仅优化了性能释放，还大幅减轻了整机重量。键盘布局上，原本属于Win键的位置被替换为圆形的鸿蒙键，用户可一键打开鸿蒙开始菜单;而右侧Alt键旁边则新增了小艺智慧键，一键即可唤醒小艺助手，提供便捷的智能交互体验。

值得一提的是，华为MateBook Pro鸿蒙笔记本还是全球首款支持星闪技术的电脑。该技术使得笔记本在遗落时也能轻松找回，即使关机状态下也能实现精确查找功能。在续航方面，该笔记本内置了70Wh的大容量电池，可连续使用长达10.2小时，并支持140W超级快充和66W反向超级快充，满足用户长时间使用的需求。

接口配置上，华为MateBook Pro鸿蒙笔记本左侧提供了2个USB-C3.2Gen1接口，支持DP1.2视频输出，最大输出分辨率可达4K60Hz，并支持最大对外供电10W;右侧则提供了1个USB-C3.2Gen1接口，同样支持DP1.2视频输出和最大对外供电66W，为用户提供了丰富的连接选项。

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