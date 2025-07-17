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理想i8开启预定：7月29日上市 预售价35-40万元

2025-07-17 10:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:理想汽车宣布其全新车型理想i8即日起正式开启预定，预售价区间定为35万元至40万元，正式售价将于7月29日的发布会上揭晓。为了回馈早期预订用户，理想汽车特别推出优先交付权益，凡在7月17日至7月29日发布会前预订的用户，在确认定购后均可享受这一待遇。

理想i8的亮相备受期待，按照规划，该车将于7月18日启动全国城市巡展，覆盖56个城市，共计102家零售中心，消费者可亲临现场体验。在外观设计上，理想i8延续了MEGA的前脸风格，尾部则与理想L系SUV保持一致，展现出家族式的设计语言。内饰方面，虽然延续了家族设计，但在细节上进行了大幅调整，质感较L系列SUV有所提升，更加注重家用实用性，配备了后排娱乐屏、小桌板、车载冰箱等便利设施，第三排座椅还配备了加热、独立空调出风口和独立杯架，同时拥有分体式天窗和第二排遮阳帘。

动力方面，理想i8全系搭载双电机四驱系统，总功率高达400千瓦，最高车速可达180公里/小时。续航方面，该车标配5C三元锂电池，提供90.1千瓦时和97.8千瓦时两种规格选择，CLTC续航里程分别为670公里和720公里，并支持5C超充技术，仅需10分钟即可补能500公里，大大缓解了用户的续航焦虑。

理想汽车创始人李想此前曾透露，理想i8除了搭载最新的VLA司机大模型外，还拥有创新造型设计，既满足了最大的空间需求，又通过有效降低风阻实现了最低的能耗。同时，该车在操控稳定性和空间舒适性方面也将给用户带来非常满意的体验。随着预定通道的开启，理想i8无疑将成为市场上备受瞩目的焦点。

理想i8正式开启预定：预售价35-40万元 7月29日上市

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