小米REDMI首部短剧《时空合伙人》收官 雷军“声音”亮相成惊喜

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:昨日，由抖音、REDMI、万合天宜联合出品的小米REDMI首部短剧《时空合伙人》圆满迎来大结局。该剧自7月17日正式上线以来，凭借其独特的剧情和强大的演员阵容，吸引了众多网友的关注。

这部共计十集的短剧，虽未见到小米创办人、董事长兼CEO雷军的真人出镜，却在结局的关键场景中巧妙安排了特别环节——主角拨打电话时，听筒里清晰传来雷军那熟悉的声音:“喂，你好，我是雷军。”这一设计无疑为全剧增添了一抹亮色。

《时空合伙人》由实力派演员陈冠宁、舒童领衔主演，小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾以及REDMI产品经理胡馨心也倾情加盟，共同演绎了一段跨越时空的创业传奇。剧中，陈冠宁饰演的红星科技创始人苏凯意外穿越回创业初期，与年轻的自己并肩作战，共同对抗反派公司耀界科技的张道然。期间，他还得到了王腾饰演的王总的鼎力支持。

剧情高潮部分，苏凯向反派张道然发出掷地有声的宣言:“张道然，你不要以为每个人都像你一样，能够为了钱财而不择手段，你错了，你低估了人们对未来的向往，小看了他们对科技的追求!”这一台词不仅彰显了主角的坚定信念，也触动了无数观众的心弦。

随着《时空合伙人》的圆满收官，网友们纷纷表达了自己的看法和感受。这部短剧不仅展现了科技创业者的奋斗历程，更传递了积极向上的价值观，引发了广泛共鸣。

（举报）