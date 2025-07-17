贾跃亭旗下FF获1.05亿美元融资 将加速FX Super One生产交付

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:美国加州全球共享智能电动出行生态公司Faraday Future Intelligent Electric Inc.（纳斯达克代码:FFAI，简称Faraday Future或FF）于近日宣布，已成功签订约1.05亿美元的融资协议，为新车型FX Super One的生产交付及FF和FX品牌产品、AI相关技术的加速开发和交付提供了充足的资金支持。

据悉，这1.05亿美元的融资中，8200万美元为新融资承诺，主要以无担保可转换票据和认股权证形式存在，用于认购公司A类普通股的额外股份。剩余资金则来自现有投资人，基于先前融资中发行的可转换证券的转换和行权获得。新融资主要来自现有机构投资者，包括公司的中东战略合作伙伴Master Investment Group，以及一些新的机构投资者。新融资的条款对公司更为有利，包括减少认股权证发行以降低稀释，并设定了投资者的锁定期。

Faraday Future全球总裁Jerry Wang表示，这笔额外的1.05亿美元资金将显著增强公司推出FX Super One和生产交付的能力。公司计划利用这些资金，进一步推动战略实施，为美国大众提供高性价比的EAIEV（电动智能汽车），并力争成为该市场的领导者。同时，公司预计在融资完成后，将有足够资本推出新车型FX Super One，并加速FF和FX品牌产品及AI相关技术的开发和交付。

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