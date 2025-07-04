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华为Mate XT三折叠官方降价：17999元起 全系优惠2000

2025-07-04 09:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:今日，华为开启暑期促销活动，旗下两款热门折叠屏手机迎来价格调整。其中，全球首款量产的三折叠屏旗舰Mate XT官方首次降价，Mate X5官方价也再降1000元。

在华为商城，消费者购买华为Mate XT非凡大师可领取2000元优惠券，优惠后价格来到17999元起。此次降价是华为官方首次通过优惠券形式实现的变相降价，为消费者带来了实实在在的优惠。不过，目前16GB256GB版本在华为商城已处于缺货状态，而16GB512GB和16GB1TB版本仍有现货可供购买。

全球首款三折叠便宜了！华为Mate XT官方首次降价：全系优惠 2000 元 17999 元起

华为Mate XT于2024年9月正式发布，一经问世便备受瞩目。作为全球首款量产的三折叠屏旗舰手机，它展开后拥有10.2英寸的超大屏幕，是目前全球屏幕面积最大的折叠屏手机，为用户带来了震撼的视觉体验。

为了解决三折叠屏的可靠性问题，华为首创了天工铰链系统。这一创新技术使得超薄柔性内屏能够实现双轨联动的内外同时弯折，大大提升了手机的耐用性和稳定性，让用户使用起来更加安心。

在性能配置方面，华为Mate XT同样表现出色。它搭载了麒麟9010芯片，具备强大的运算能力和处理速度，能够轻松应对各种复杂任务和大型应用。同时，该机还配备了XMAGE三摄系统，分别为5000万像素主摄、1200万像素超广角和1200万像素潜望长焦，满足用户在不同场景下的拍摄需求，无论是风景、人物还是远景，都能轻松捕捉精彩瞬间。

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