首页 > 原创 > 关键词  > 正文

A日报：Stability AI发布实时重建模型SPAR3D；火山引擎“奇美拉”数字人平台启动封测；京东重磅开源JoyAgent-JDGenie

2025-07-21 16:49 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、Stability AI发布0.7秒单图像实时重建模型 SPAR3D，颠覆3D重建

SPAR3D 是 Stability-AI 推出的创新模型，能够在 0.7 秒内完成单图像 3D 重建，显著提升了速度和准确性。该模型结合了基于回归和生成式建模的优点，通过点采样和网格化阶段实现高效且高质量的重建。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 SPAR3D 结合了基于回归和生成式建模的优势，有效提升重建速度与精度。

🌐 采用点扩散模型和三平面 Transformer 架构，实现高效的点云生成与纹理渲染。

📊 在 GSO 和 OmniObject3D 数据集上表现优异，证明其在几何形状和纹理质量上的卓越性能。

详情链接:https://github.com/Stability-AI/stable-point-aware-3d

2、GitHub获34000颗星！开源 AI 协作智能体 CrewAI 引领开发者潮流

CrewAI 是一个基于 Python 的开源 AI 智能体框架，因其出色的性能和易用性，在 GitHub 上获得了超过34,000颗星的关注，成为开发者热议的话题。该框架专注于智能体的自主性和协作，并提供高效的事件驱动任务管理功能，吸引了大量开发者的加入。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 CrewAI 框架的核心由 Crews 和 Flows 两部分组成，专注自主协作和任务管理。

👥 超过10万名开发者已通过 CrewAI 认证，推动技术支持与资源共享。

🌟 CrewAI 框架在 GitHub 上获得超过34,000颗星，吸引大量开发者关注。

详情链接:https://github.com/crewAIInc/crewAI?tab=readme-ov-file

3、马斯克宣布推出儿童版AI聊天机器人“Baby Grok”，安全性质引关注

埃隆·马斯克宣布推出专为儿童设计的AI聊天机器人‘Baby Grok’，但其安全性和内容审核问题引发公众担忧。此前xAI的Grok因不当言论和成人内容功能受到批评，此次新产品的推出面临巨大挑战。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 马斯克宣布推出儿童版AI聊天机器人‘Baby Grok’，专注于提供友好型内容。

⚠️ xAI因Grok的不当言论和成人内容功能受到安全质疑，引发公众担忧。

🔒 ‘Baby Grok’的安全保障措施成为业界和家长关注的焦点。

4、告别繁琐搭建！ComfyUI-C opilot让AI工作流一键生成，解锁60,000+模型的创意潜能

文章介绍了ComfyUI-C opilot这款智能助手工具，它通过自然语言交互和自动化功能简化了ComfyUI的工作流创建和调试过程。该工具内置丰富的节点、模型和工作流知识库，支持多种生成任务，并提供个性化推荐和错误诊断等功能。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 智能助手降低使用门槛：用户可通过自然语言描述快速生成工作流，适合初学者。

⚡ 自动化与个性化提升效率：支持自动优化参数和灵活选择模型，提高创作效率。

🌐 开源社区驱动持续优化：项目在GitHub上获得广泛认可，团队持续更新并新增多语言支持等特性。

5、CNNIC权威发布: 我国346款生成式AI完成备案 渗透率达80.9%

文章指出，中国生成式人工智能领域迎来爆发式增长，346款服务完成备案，形成全球领先的人工智能产品体系。同时，生成式AI技术渗透到多个场景，推动了产业的快速发展，并在多个领域实现了深度融合。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 生成式AI技术突破并加速应用普及

📈 我国生成式AI产业规模持续增长

🌐 国产AI产品在多领域实现深度融合

6、AI提示词管理工具AI Gist 上线，支持AI优化提示词并进行分类

AI Gist是一款注重用户隐私与数据安全的AI提示词管理工具，集成了丰富的管理功能，如变量替换、Jinja模板、AI生成与调优等。它支持多视图管理和快速筛选，帮助用户高效组织和使用提示词。同时，AI Gist还支持云端备份和多语言选项，适用于不同用户的需求。

image.png

【AiBase提要:】

💡 集成多种AI模型，提供自动生成和调优功能。

🔒 数据默认存储在本地，保障用户隐私与数据安全。

🌐 支持多平台使用，包括Windows、macOS和Linux。

详情链接:https://github.com/yarin-zhang/AI-Gist

7、开源版多邻国！WordPecker：AI语音对话+个性化词汇，3倍速学语言！

WordPecker是一款基于人工智能技术的开源语言学习工具，通过LLM和TTS技术提供个性化的词汇学习体验和沉浸式语音交互功能。其支持多种语言、灵活的学习模式以及社区驱动的创新，为用户带来高效且有趣的语言学习方式。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 个性化学习：用户可根据兴趣选择主题和难度，系统生成匹配内容。

🗣️ 语音交互：集成OpenAI语音Agent，提供实时语音对话与发音反馈。

🌐 开源优势：项目托管于GitHub，允许开发者自由修改和优化，推动技术创新。

详情链接:https://github.com/baturyilmaz/wordpecker-app

8、斯坦福推出多工具协作 AI Agent，助力复杂推理任务

斯坦福大学推出的 OctoTools 是一款结合11种工具的 AI Agent，能够有效处理复杂的推理任务。它在多个领域表现出色，测试数据显示其准确率高，适用于数学、科学和医学等场景。该框架通过规划器、执行器和上下文验证器的协同工作，提升了系统的可靠性和可维护性。

image.png

【AiBase提要:】

🔧 OctoTools 结合11种工具，提升复杂推理任务的处理能力。

📊 测试数据显示，OctoTools 在多个领域的准确率非常高。

🧠 规划器和执行器的分离设计，使系统更可靠且易于维护。

详情链接:https://github.com/octotools/octotools

9、OpenAI 计划到2025年底启用100万个 GPU，展现技术扩容新愿景

OpenAI 首席执行官萨姆・奥尔特曼宣布计划到2025年底前上线超过100万个 GPU，展现了其在人工智能领域的雄心。同时，Stargate 项目将投资5000亿美元用于建设新的 AI 基础设施，目标是打造全球最大的 AI 训练集群。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 OpenAI 计划到2025年底前启用100万个 GPU，推动 AI 技术发展。

💰 Stargate 项目将在未来四年内投资5000亿美元，用于建设 AI 基础设施。

📍 项目首站设在得克萨斯州阿比林市，目标是打造全球最大的 AI 训练集群。

10、火山引擎“奇美拉”数字人平台启动封测，字节跳动加速AI布局

火山引擎正在封闭测试其新一代数字人平台‘奇美拉’，该平台由字节跳动智能创作数字人团队打造，提供数字人生成、图片换装、视频翻译等服务。目前采用定向邀请模式，预计本月底启动公测，正式上线后将按使用次数或视频生成时长计费。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 奇美拉平台依托火山引擎AI大模型技术，提供多种数字人服务。

💡 目前采取定向邀请模式，公测阶段免费，后续将按使用情况计费。

📈 火山引擎在数字人领域持续发力，已推出多款数字人产品方案并拓展应用场景。

11、京东重磅开源JoyAgent-JDGenie！GAIA准确率75.15%领跑多智能体系统

京东开源的JoyAgent-JDGenie在GAIA基准测试中以75.15%的准确率领先，展示了其强大的多智能体协作能力和开箱即用的特性。该框架支持多种任务处理和扩展功能，为开发者提供了构建AI应用的强大工具。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 JoyAgent-JDGenie在GAIA基准测试中取得75.15%的准确率，表现优异。

💡 框架支持多模态输入输出，并具备跨任务记忆优化机制。

🔧 完全开源且模块化设计，便于开发者进行二次开发与部署。

详情链接:https://github.com/jd-opensource/joyagent-jdgenie

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • ZEGO AI Agent：支持一张图生成数字人

    即构科技推出AI Agent2.4，用户只需上传一张正面照即可生成1080P高清数字人，支持实时互动对话。该技术具备400ms超低延迟、2秒内完成自然交互响应，唇形同步准确，支持文本/音频/语音流驱动。适用于教育、客服等场景，提供API灵活定制，实现低成本批量生成。核心技术融合照片驱动与实时AI交互引擎，在生成效率、拟真度方面显著提升，带来低门槛、高沉浸的数字人互动体验。

  • A日报：Kimi开放平台上线Kimi Playground；OpenAI重磅发布ChatGPT Agent；Suno推人声替换功能

    【AI日报】汇总了近期AI领域重要进展：1)月之暗面推出Kimi Playground平台，实现从对话助手到智能助理的转变；2)OpenAI发布ChatGPT Agent，支持自主执行浏览、购物等任务；3)Suno发布v4.5+版本，新增人声替换等音乐创作功能；4)谷歌Veo3视频生成模型上线，支持文本转视频；5)全球首个直播流扩散模型MirageLSD发布，实现实时视频转换；6)VSCode编程助手Traycer提升大型代码库处理效率；7)ART框架支持Python一键训练AI Agent；8)NVIDIA语音识别模型Canary-Qwen-2.5B词错率创新低；9)Mistral AI推出Le Chat挑战ChatGPT；10)百度小度上线首个支持物理交互的MCP Server；11)Lightricks的LTXV模型实现60秒高质量视频生成；12)开源模型LTX-Video13B支持30倍速高清视频生成。

  • AI日报：通义开源AI编程大模型Qwen3-Coder；​360将推智能眼镜和AI录音笔；谷歌发布Gemini 2.5 Flash-Lite 稳定版

    本文介绍了AI领域多项重要进展：1)谷歌发布Gemini 2.5 Flash-Lite稳定版，平衡速度与成本；2)腾讯混元ASR语音大模型接入ima平台；3)阿里开源Qwen3-Coder编程大模型；4)360将推智能眼镜和AI录音笔；5)夸克健康大模型通过医师评测；6)零一万物发布企业级大模型平台；7)Hedra推出低成本AI视频代理；8)Gemini2.5革新图像理解能力；9)Meta推出创新文本处理模型AU-Nets；10)苹果AI团队或寻求第三方合

    ​谷歌 ​Gemini ​2.5

  • 专为企业打造的智能体中台来了！迈富时AI-Agentforce 2.0让Agent正式走向工作岗位

    Gartner预测到2028年，15%的日常工作决策将由自主智能代理完成。迈富时最新发布的AI-Agentforce2.0作为企业级智能体中台，采用"技术赋能+场景落地"双轴驱动模式，重新定义企业智能化转型路径。该平台通过"模型-应用-开发平台"三位一体架构，提供从底层能力到上层应用的完整闭环，包含五大技术模块：模型管理、知识引擎、工具生态、流程编排和企业级基座。相比传统开发方式，该平台将Agent开发周期从3-6个月缩短至2分钟-2周，并已在金融、零售、供应链等行业实现规模化落地，典型应用包括智能导购、财务审批等场景。

  • LiblibAI 重磅发布「星流 Agent」：中文语义 + 图片视频3D全能生成，中国最强设计 Agent

    LiblibAI推出Lovart中文版"星流Agent"，这是一款专为中国市场深度优化的AI设计工具。该产品在保留Lovart全球版"生成-编辑-排版-交付"全链路能力基础上，针对中文语义、国风审美和本土使用场景进行了全面重构。星流Agent支持从创意构思到设计交付的全流程自动化，可处理平面设计、视频生成和3D建模等跨模态创作，内置符合中国文化的视觉风格库。该产品的推出标�

    ​Lovart ​AI设计 ​中文优化

  • AI日报：美图发布影像AI Agent RoboNeo；1.8bit量化Kimi K2模型上线；亚马逊推AI代码编辑器 Kiro

    【AI日报】今日AI领域重要动态：1)美图推出RoboNeo，通过自然语言指令实现图片精修、品牌设计等全能影像处理；2)Unsloth AI将Kimi K2模型量化至1.8bit，体积缩减78%保持性能；3)谷歌Gemini嵌入模型登顶MTEB榜单，超越OpenAI；4)亚马逊发布免费AI代码编辑器Kiro，集成Claude模型；5)Claude新增应用工具目录功能提升工作效率；6)MiniMax完成近3亿美元融资，估值超40亿美元；7)UTCP新协议让AI代理直

  • OpenAI发布ChatGPT Agent智能体：支持写代码、做PPT、分析金融

    OpenAI推出ChatGPT智能体，整合网页交互、数据搜索与多模态协作功能，可完成代码生成、PPT制作、金融分析等复杂任务。该智能体融合Operator的网页自动化操作、Deep Research的数据分析能力及优化后的GPT-4对话引擎三大核心模块。目前面向付费用户开放，Pro版近乎无限使用，其他版本每月限50次任务。OpenAI承认其仍存在金融建模需人工验证、非英语文本解析准确率低等技术局限，并

    ​OpenAI ​ChatGPT智能体 ​人工智能

  • 刚刚，OpenAI通用智能体ChatGPT Agent正式登场

    ​Agent AI 时代，比我们想象中来得要早一些。 北京时间周五凌晨，OpenAI 突然开启了新产品直播。 本次发布的是全新的 ChatGPT Agent，它实现了通用智能体（Agent）能力的关键升级。

  • 领先OpenAI三个月，百度文库GenFlow领跑通用Agent领域，2.0版本8月上线

    百度文库即将在8月发布GenFlow2.0版本，该版本具备更强大的多模态能力，支持生成多种内容形态，大幅缩短任务交付时间。相比OpenAI同日发布的ChatGPT+Agent，百度文库早在4月就已上线GenFlow1.0，实现全场景覆盖和全链路调度。GenFlow基于MoE架构，在成本、性能和效率上占优，能快速生成PPT、研报等多样化内容，且依托百度14亿专业文档资源，内容质量更可靠。此外，GenFlow还能调用用户个人数据实现个性化定制，并提供内容后期编辑功能，灵活性更高。

  • A日报：Trae 2.0 正式升级 SOLO 模式；通义发布Qwen3新模型；智谱AI重磅推出Zread

    本期AI日报聚焦多项AI领域突破：1)Trae 2.0推出SOLO模式，实现AI全流程自主开发；2)阿里通义发布Qwen3-235B大模型，支持256K文本处理；3)智谱AI推出Zread工具，一键转换GitHub项目为使用手册；4)零一万物发布万智企业大模型平台2.0及定制Agent方案；5)字节跳动推出通用机器人模型GR-3，具备高精度操作能力；6)Pika推出AI视频特效APP，降低创作门槛；7)Dia浏览器将上线AI驱动的"分身鼠标&

    ​人工智能 ​AI产品 ​开发者

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM