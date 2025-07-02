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vivo X Fold5今日开售：6999元起 最轻大折叠217克

2025-07-02 08:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:今日，vivo旗下新一代大折叠屏手机X Fold5正式开启首销，起售价定为6999元。这款新机凭借217克的超轻机身设计，一举成为全球最轻的大折叠屏手机，引发市场广泛关注。

vivo产品经理韩伯啸在新机发布后表示，X Fold5这一代仅此一款，无需等待Pro版本，意味着该系列将不再推出Pro机型。这一策略调整，凸显了vivo对X Fold5产品力的充分自信。

配置方面，vivo X Fold5搭载了高通第三代骁龙8芯片，性能强劲。其外屏尺寸为6.53英寸，内屏则达到8.03英寸，为用户带来沉浸式的视觉体验。后摄模组由5000万像素主摄、5000万像素蔡司超级长焦以及5000万像素超广角镜头组成，拍照实力不容小觑。

值得一提的是，vivo X Fold5在防水防尘方面也表现出色。它是业内唯一一款同时支持IPX8、IPX9防水等级的折叠屏手机，能够抵御80℃热水和高压水枪的冲击。同时，该机还实现了IP5X级防尘标准，即便在-20℃的低温环境中也能正常使用，并支持长达20小时的通话时间或近10小时的导航。

在跨设备互联体验上，vivo X Fold5同样带来了诸多创新。它支持连接Apple Watch，可接听来电、查看信息，甚至同步健康数据到vivo健康应用，这是安卓手机史上的首次。此外，该机还支持AirPods原生级体验，并可在文件管理访问Mac电脑文件，实现跨应用拖拽发送文件，甚至作为Mac的扩展屏使用。

续航方面，vivo X Fold5支持80W有线快充和40W无线快充技术，并首发等效6000mAh的蓝海电池。该电池采用行业首发的第四代硅负极技术，能量密度高达866Wh/L。同时，手机还引入了第二代半固态电池技术，确保在-30℃的极端条件下仍能正常工作，为用户提供持久稳定的续航体验。

217克全球最轻大折叠！vivo X Fold5首销：6999元起

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