vivo Y500定档9月1日发布 配备8200mAh巨无霸电池

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今日，vivo官方正式宣布，全新国民旗舰手机vivo Y500将于9月1日19:00正式发布。目前，新机预约页面已上线，购机用户可享四年电池保障服务、一年进水保障服务及半年延保等专属权益。

作为vivo史上续航与防护性能的集大成者，Y500被官方冠以“续航耐用双灭霸”称号。其核心亮点之一是搭载了8200mAh超容量电池，创下vivo手机电池容量新高，配合系统级省电优化，官方宣称可满足重度用户全天候使用需求。在防护性能方面，Y500同时支持IP69、IP68双重防水认证，可抵御高温高压喷水及深水浸泡，成为vivo史上防水等级最高的机型。此外，新机还通过了SGS金标五星抗跌耐摔认证及军规环境测试，在极端场景下的可靠性实现突破性提升。

设计层面，vivo Y500采用直屏搭配居中大圆镜头模组方案，兼顾视觉对称性与握持舒适度。性能方面，该机首发搭载联发科天玑7300处理器，基于台积电4nm制程工艺打造，八核CPU架构包含4颗2.5GHz Cortex-A78大核与4颗Cortex-A55能效核心，GPU为Arm Mali-G615，官方测试数据显示其游戏性能较同类产品提升20%，可流畅运行主流手游。

此次vivo Y500通过电池、防水、耐用性三大维度的全面升级，精准切入用户对长续航与高可靠性的核心需求，结合直屏设计及性能优化，进一步巩固其中端市场竞争力。新机详细售价及完整配置将于发布会上揭晓，市场对其能否成为下半年爆款机型充满期待。

