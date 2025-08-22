首页 > 原创 > 关键词  > 罗永浩最新资讯  > 正文

罗永浩泡面1小时销售额超280万 2小时售罄：一桶近10元

2025-08-22 08:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:昨晚7点，罗永浩现身康师傅官方抖音直播间，一场备受瞩目的泡面“首秀”正式拉开帷幕。此次，他带来的是精心筹备九年的“特别特鲜泡面”，这款泡面被罗永浩称作“值得开发布会”的诚意之作。

直播一开始，罗永浩便火力全开，全程热情“吆喝”。他反复向观众强调这款泡面的颠覆性突破，着重介绍了其独特的“单篓煮工艺”以及“0油炸面饼”技术。罗永浩表示，正是凭借这两项技术，这款泡面实现了用泡的速度达到煮的鲜度，堪称对传统泡面的重新定义。他自信满满地宣称:“这不是小修小补的改进，盛到瓷碗里，没人能尝出这是泡的。”

一桶近 10 元！罗永浩筹备九年的泡面 2 小时售罄

据了解，此次上市的“特别特鲜泡面”共推出海味龙虾、山野红酸汤与烧汁雪花牛肉三种口味，为消费者提供了丰富的选择。在定价方面，4桶装售价39.9元，6桶装售价59.9元，折算下来单桶价格近10元，明显高于传统泡面。然而，较高的价格并未阻挡消费者的热情。

直播过程中，数据不断刷新着人们的认知。开售仅1小时，销量便突破7.1万单，按照最低客单价计算，销售额已超280万元。随着时间推移，消费者的购买热情持续高涨，2小时后，直播间内罗永浩专属“泡面组合”的商品链接便显示已售罄，这场泡面“首秀”取得了令人惊叹的成绩。

罗永浩筹备九年推出的这款泡面，以其独特的工艺、创新的口味和出色的市场表现，无疑在泡面市场掀起了一阵波澜。后续这款泡面能否持续保持热度，在竞争激烈的市场中站稳脚跟，值得消费者和行业持续关注。

