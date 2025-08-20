首页 > 原创 > 关键词  > 正文

REDMI Note 15 Pro+首搭自研澎湃T1S芯片

2025-08-20 09:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:REDMI官方今日正式宣布，Note15系列将于8月21日（周四）19:00全球首发。作为该系列性能旗舰，Note15Pro首次搭载小米自研澎湃T1S信号增强芯片，这款与K80Pro同源的通信芯片，将中高频蜂窝通信性能提升最高37%，Wi-Fi和蓝牙性能同步增强16%，官方用"信号强到离谱"形容其通信表现。

据实测数据，澎湃T1S芯片在人流密集的商圈、车站等场景下，网络抢通能力显著提升;在地下车库、电梯等传统弱网环境中，5G回网速度得到优化。更突破性的是，该机成为Note系列首款支持公里级无网通信技术的机型，即便处于完全无网络环境，仍可实现超远距离双向语音通话，为户外探险、应急救援等场景提供通信保障。

性能配置方面，此前爆料的高通第四代骁龙7s处理器已随新品发布揭晓参数。这颗采用4nm制程的芯片采用1×2.71GHz+3×2.4GHz+4×1.8GHz三丛集架构，CPU性能较前代提升7%，GPU图形渲染速度同步提高7%，可视为第三代骁龙7s的增强版。结合澎湃T1S芯片的通信优化，Note15Pro在性能与信号表现上形成双重突破。

随着发布日期临近，REDMI官方持续释放技术亮点，这款定位"信号旗舰"的新机，或将通过自研芯片与无网通信技术的融合，重新定义中端机型的通信标准。

REDMI Note 15 Pro 首搭自研澎湃T1S芯片：信号强到离谱！支持无网通

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI Note 15 Pro+将首发第四代骁龙7s

    今日，高通正式推出第四代骁龙7s移动平台，该平台采用先进的4nm制程工艺，集成性能显著提升的Kryo CPU与Adreno GPU，可支持WFHD+分辨率下144Hz高刷新率屏幕，为用户带来细腻流畅的视觉体验。据官方测试数据，其CPU性能较前代提升7%，GPU图形渲染速度同步增长7%，被业界视为第三代骁龙7s的强化版本。 在AI算力方面，第四代骁龙7s通过端侧AI引擎实现了影像功能的突破性升级。平台

    ​高通 ​骁龙7s ​4nm制程

  • REDMI官宣：Note 15 Pro+全球首发第四代骁龙7s

    REDMI今天正式官宣，Note 15 Pro 全球首发第四代骁龙7s。 这是高通昨晚刚刚发布的新一代高性能低功耗体验芯，配备集成性能更强、能效更优的高通Kryo CPU和高通Adreno GPU，可在WFHD 144Hz的屏幕上为呈现生动流畅的视觉效果。

    ​REDMI ​Note ​15

  • 旗舰影像规格！REDMI Note 15 Pro+搭载光影猎人800主摄+2.5倍长焦

    REDMI Note 15 Pro 今天揭晓了影像规格，整体看齐高端旗舰，搭载光影猎人800主摄，搭配搭配2.5X黄金长焦。 实现三摄无损五焦段，满足全场景拍摄需求。

    ​REDMI ​Note ​15

  • REDMI Note 15 Pro+外观公布：配备全等深微曲屏幕与机身

    今日，REDMI官方正式宣布，Note15系列将于8月21日（周四）19:00盛大发布。与此同时，官方还抢先公布了Note15Pro+的外观图片，全方位展示了这款新机的精致细节，引发了广大消费者的热烈关注。 从公布的图片来看，Note15Pro+背部延续了前代标志性的“四筒”造型，整体呈现居中对称设计，但机身在设计和质感上实现了显著提升。此次，新机首次采用了全等深微曲机身与全等深微曲

    ​REDMI ​Note15系列 ​Note15Pro+外观

  • 王腾晒出REDMI Note 15 Pro：云霞紫配色亮相

    REDMI总经理王腾在社交平台晒出了REDMI Note15Pro的官方照片，引发了广泛关注。 王腾介绍称，Note15Pro不仅拥有与Pro+同款的耐用品质，更采用了直屏形态设计，搭配优雅的大R角和超窄边框，旗舰级的质感扑面而来。他特别推荐了云霞紫配色，其细腻的云纹设计为整机增添了一抹灵动与时尚。 王腾进一步强调，Note15系列将品质从实验室带入了真实生活场景，提出了“耐久品质”的

    ​REDMI ​Note15Pro ​耐久品质

  • REDMI Note 15 Pro系列官宣下周发布

    REDMI官方正式宣布，备受瞩目的Note15Pro系列将于下周与消费者见面。官方宣称，该系列将以“耐用品质，打造品质里程碑之作;用真实场景，定义实战之王”，彰显其在品质与实用性上的双重追求。 据小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾透露，实战是检验品质的唯一标准。对于REDMI Note15Pro系列而言，好品质意味着要能够经受住真实生活中复杂、高频、极限场景的考验�

    ​REDMI ​Note15Pro ​品质里程碑

  • REDMI Note 15 Pro系列官宣本月发布

    近日，小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾发文带来重磅消息。他透露，REDMI Note系列已成功出海超百个国家，并且在2025年上半年，成为175～499价位段全球最热销的国产手机，展现出强大的市场竞争力。 与此同时，王腾正式宣布REDMI Note15Pro系列将于本月正式发布。他强调，该系列以2025顶级标准精心打造，全系品质实现全面升级，在整机用料、品质标准以及保障服务�

    ​REDMI ​Note系列 ​全球热销

  • 王腾吃虫子：为了REDMI Note 15的新品宣传 我豁出去了

    REDMI总经理王腾表示，前几天跟德爷见面，他给我带了一盒竹节虫做早餐，我说我吃过早饭了，他还是硬要我尝了一个，为了REDMI Note 15系列的新品宣传，我也是豁出去了，大家有机会自己尝一下。 这次REDMI Note 15 Pro系列邀请荒野求生专家，地表最强实战之王德爷（埃德斯塔福德）挑战真实生活中更复杂、更高频、更极限的场景，共同见证手机实战品质之王的诞生。

    ​REDMI ​Note ​15

  • REDMI Note 15 Pro+宣布搭载7000mAh金沙江电池：支持90W快充

    REDMI官方近日正式宣布，备受期待的REDMI Note15系列将于8月21日（周四）19:00盛大发布。其中，作为该系列最高定位的机型，REDMI Note15Pro+在续航、性能及功能上均实现了显著突破。 据官方透露，REDMI Note15Pro+采用了黄金续航组合，内置了一块容量高达7000mAh的小米金沙江电池，确保用户能够轻松使用一整天。这块电池不仅容量大，还具备1600次长循环特性，官方称可放心使用5年之久

    ​REDMI ​Note15系列 ​REDMI

  • 小米首款400%大音量！REDMI Note 15 Pro系列响度高达82.5dB：不怕漏接女朋友电话

    REDMI Note15 Pro系列将于8月21日19:00发布，将带来REDMI Note 15 Pro、REDMI Note 15 Pro 两款机型。 今日，REDMI继续为新机预热，REDMI Note15 Pro系列是小米首款支持400%大音量模式的手机，响度高达82.5dB。 官方宣称油烟机最强档，来电也能听得清”，在嘈杂环境用机不会错过家人、工作等重要来电。 此外，REDMI Note15 Pro系列还搭载旗舰1115对称双扬声器，是小米首款立体声大音量手机，大音量

    ​REDMI ​Note15 ​Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM