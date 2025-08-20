REDMI Note 15 Pro+首搭自研澎湃T1S芯片

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:REDMI官方今日正式宣布，Note15系列将于8月21日（周四）19:00全球首发。作为该系列性能旗舰，Note15Pro首次搭载小米自研澎湃T1S信号增强芯片，这款与K80Pro同源的通信芯片，将中高频蜂窝通信性能提升最高37%，Wi-Fi和蓝牙性能同步增强16%，官方用"信号强到离谱"形容其通信表现。

据实测数据，澎湃T1S芯片在人流密集的商圈、车站等场景下，网络抢通能力显著提升;在地下车库、电梯等传统弱网环境中，5G回网速度得到优化。更突破性的是，该机成为Note系列首款支持公里级无网通信技术的机型，即便处于完全无网络环境，仍可实现超远距离双向语音通话，为户外探险、应急救援等场景提供通信保障。

性能配置方面，此前爆料的高通第四代骁龙7s处理器已随新品发布揭晓参数。这颗采用4nm制程的芯片采用1×2.71GHz+3×2.4GHz+4×1.8GHz三丛集架构，CPU性能较前代提升7%，GPU图形渲染速度同步提高7%，可视为第三代骁龙7s的增强版。结合澎湃T1S芯片的通信优化，Note15Pro在性能与信号表现上形成双重突破。

随着发布日期临近，REDMI官方持续释放技术亮点，这款定位"信号旗舰"的新机，或将通过自研芯片与无网通信技术的融合，重新定义中端机型的通信标准。

（举报）