华为鸿蒙智行新款智界 S7 车型上市：：售价22.98万起

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今日，新款智界S7正式上市，为广大消费者带来了全新的纯电轿车选择。此次新款智界S7共推出三款配置车型，售价区间为22.98-28.98万元，以极具竞争力的价格进入市场。

为了给消费者提供更多实惠，官方同步推出了价值高达5.3万元的上市权益。其中包括极光绿/幻影紫两款特色车漆，让车辆外观更具个性;ADS功能辅助补贴，提升驾驶的便捷性与安全性;1万元选配金，满足消费者个性化定制需求;价值1万的运动套件，增添车辆运动气息;还有价值4000元的辅助驾驶保险，为出行保驾护航。

在外观设计上，新款S7换装智界系列全新菱形LOGO，整体与现款车型基本保持一致。采用All - in - One整合设计理念，车顶配备激光雷达，同时搭配辅助驾驶小蓝灯，科技感十足。作为一款中大型纯电轿车，其长宽高分别为4971/1963/1474mm，轴距达2950mm。整车造型低趴，风阻系数仅为0.203，采用OneBox造型设计，在保证时尚外观的同时，也确保了车内拥有宽敞的乘坐空间。

内饰方面，新款S7在延续现款车型设计的基础上，启用全新的双色内饰设计，营造出温馨且富有质感的驾乘环境。车门饰板处、中控台手枕区域储物翻板上面覆盖着名为凝光贝母的车规级工艺，细节之处尽显精致。整个中控台采用环抱式设计，配备12.3英寸仪表屏和16.1英寸3K中控屏，视觉效果震撼。此外，还搭载HUAWEI SOUND21扬声器7.1.4环绕声场音响，为乘客带来沉浸式的音频体验。

辅助驾驶层面是新款S7的一大亮点。其全系标配华为192线激光雷达、后向高精度固态激光雷达以及4D毫米波雷达，并搭载HUAWEI ADS4辅助驾驶系统，具备车位到车位领航辅助功能，支持机械车位泊车，让驾驶变得更加轻松、安全。

动力部分，新车全系基于800V高压平台打造，展现出强大的性能实力。单电机版最大功率215千瓦，0-100km/h加速仅需5.4秒;双电机版最大功率365千瓦，0-100km/h加速更是快至3.3秒，动力表现十分强劲。

在续航方面，新车匹配82度和100度三元锂电池，CLTC纯电续航里程分别为705km、855km、785km、703km，百公里电耗仅12.4kWh/100km，续航能力出色。同时，还支持超快充功能，充电5分钟续航即可增加215公里，有效缓解了用户的续航焦虑。

新款智界S7凭借其丰富的配置、出色的性能以及亲民的价格，有望在中大型纯电轿车市场掀起新的波澜，为消费者带来更多高品质的出行选择。

