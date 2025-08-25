24. 98 万起标配华为ADS 4！鸿蒙智行智界 R7 车型上市

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今天下午，在鸿蒙智行举办的智界及问界秋季新品发布会上，余承东登台主讲，正式发布新款智界R7，并在发布过程中多次将该车与小米YU7 进行对标，引发广泛关注。

新款智界R7 提供Max、Max、Ultra三个版本，售价分别为24. 98 万元、26. 98 万元、30. 98 万元。余承东着重介绍，在头部空间、音响功率、后备箱大小等方面，新款智界R7 领先于竞争对手特斯拉Model Y换新版和小米YU7。其中，其头部空间达到1034mm，在同级中处于领先地位；音响总功率提升至2080W，搭载 21 扬声器，支持无麦K歌2.0，能为用户带来出色的音频体验；后备箱拥有837L超大空间以及65L暗格空间，实用性极强。

在外观设计上，新款智界R7 带来全新“极光绿”车色，采用豪车级5C2B工艺，漆膜厚度较行业水平增加50μm，耐磨性提升10%，搭配黑曜套件，运动气息十足。内饰方面，新增罗兰紫双拼色内饰与洛可可白饰板，每一片饰板都独一无二，彰显个性与品质。同时，车辆拥有2.1㎡通透全景天幕，全系标配电动遮阳帘，可实现100%物理遮阳。

值得一提的是，新款智界R7 的三层超大纵深后备箱设计巧妙，能满足多样化的储物需求。还配备可玩性高、开合便利的电吸电弹前备箱，只需Knock Knock双击即开。

智能驾驶配置上，新款智界R7 全系标配 192 线激光雷达、后向高精度固态激光雷达、 3 分布式4D毫米波雷达矩阵，搭载HUAWEI ADS4 辅助驾驶系统。并且，自 9 月起，智界全系老车主可升级HUAWEI ADS 4，为用户带来更先进的智能驾驶体验。

不同版本的核心配置各有亮点。智界R7 Max 24. 98 万元版本，配备HUAWEI ADS 4、华为途灵平台、连续可变阻尼减振器、智能后驱；纯电版搭载 82 度电池，纯电续航667km，增程版配备 37 度电池，综合续航1570km（纯电续航251km）。

智界R7 Max 26. 98 万元版本，同样具备HUAWEI ADS 4、华为途灵平台、连续可变阻尼减振器、智能后驱等配置；纯电版搭载 100 度电池，纯电续航802km，增程版配备53. 4 度电池，综合续航1673km（纯电续航360km），还标配副驾零重力座椅。

智界R7 Ultra 30. 98 万元版本，拥有HUAWEI ADS 4、华为途灵平台、连续可变阻尼减振器、空气悬架、智能四驱；纯电版搭载 100 度电池，纯电续航736km，增程版配备53. 4 度电池，综合续航1551km（纯电续航331km），标配主副驾双零重力座椅、Brembo四活塞运动卡钳以及科技舒享包（包含主驾肩枕音响、二排通风加热按摩、冷暖箱等）。

