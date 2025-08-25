首页 > 原创 > 关键词  > AI办公最新资讯  > 正文

AI日报：钉钉十周年发布8.0版本；微信悄悄上线AI播客；阿里开源 Mobile-Agent 3

2025-08-25 15:47 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、钉钉十周年重磅发布8.0版本，推出AI办公新形态钉钉ONE

钉钉在十周年之际发布了8.0版本，推出了下一代AI办公应用形态——钉钉ONE。该产品通过自然语言对话实现人与AI的交互，简化复杂的工作流程，降低使用门槛。同时，钉钉展示了其市场地位和用户认可度，包括企业组织数、付费组织数以及AI应用数量等数据。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 钉钉发布8.0版本，推出AI办公新形态钉钉ONE。

🤖 钉钉ONE通过自然语言对话实现人与AI的交互，简化工作流程。

📊 钉钉展示了其市场地位和用户认可度，包括企业组织数和AI应用数量等数据。

2、阿里开源 Mobile-Agent 3：强大的 GUI 代理家族

X-PLUG团队发布了Mobile-Agent-v3，这是一个跨平台多代理框架，具有强大的功能和优化的性能，适用于GUI自动化任务。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Mobile-Agent-v3基于GUI-Owl，具备强大的规划、进度管理、反思和记忆能力。

⚙️ 优化了异常处理和反思能力，确保在干扰下保持高效操作。

📚 提供技术报告、演示视频和代码库，便于开发者探索其潜力。

详情链接:https://github.com/X-PLUG/MobileAgent

3、微信AI播客震撼登场！双人对话播报新闻，传统主播要失业了？

微信正在测试一项名为AI播客的功能，通过双人对话的形式播报新闻，为用户带来沉浸式的资讯体验。该功能基于快讯内容，利用AI技术将文本转化为自然流畅的对话式播报，改变了传统的新闻消费方式。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 微信推出AI播客功能，以双人对话形式播报新闻，提升用户体验。

💡 AI播客基于权威媒体和地方政府信息，确保内容准确可靠。

🚀 未来可能扩展至长文朗读、聊天记录回顾等场景，重新定义信息获取方式。

4、钉钉推出首款AI硬件：AI录音产品DingTalk A1

钉钉CEO陈航在十周年发布会上推出了首款AI硬件产品DingTalk A1。这款厚度仅为3.8毫米的设备，能够帮助用户清晰录制语音内容，并提供高准确率的转写服务。同时，它还内置了36个工作和生活Agent模板，提升了会议记录和工作总结的效率。

【AiBase提要:】

🔋 DingTalk A1是一款厚度仅3.8毫米的AI硬件，便于携带。

🎙️ 支持8米内清晰收音，并提供10000分钟免费转写服务，准确率达97%。

🤖 内置36个工作和生活Agent模板，提升工作效率。

5、苹果Siri或将搭载谷歌Gemini大模型，强化AI能力

苹果公司正探索与谷歌合作，计划为2026年发布的Siri升级版引入定制版Gemini大模型，以提升其语音助手的AI能力。此举反映了苹果在AI领域面临的竞争压力，并希望通过与谷歌的合作弥补Siri功能上的不足，为用户提供更智能、高效的交互体验。

【AiBase提要:】

🍎 苹果计划与谷歌合作，为Siri引入Gemini大模型

🤖 旨在提升Siri的AI能力，增强用户交互体验

📈 这一合作可能对AI助手市场格局产生深远影响

6、苹果发布适配版SlowFast-LLaVA模型：长视频理解性能超越大规模模型

苹果研究团队发布的适配版SlowFast-LLaVA模型在长视频分析任务中表现出色，其性能甚至超越了参数规模更大的模型。该模型采用双流架构，有效解决了传统逐帧处理模式下的信息冗余和上下文窗口溢出问题，为长视频内容分析提供了高效的全新解决方案。

QQ20250825-143446.png

【AiBase提要:】

🍎 核心优势在于双流架构，优化视频处理效率。

📈 在LongVideoBench基准测试中表现优异，10亿参数版本获得56.6分。

🔧 模型基于公开数据集训练并开源，为AI社区提供新思路。

7、Meta豪掷重金拿下Midjourney授权！扎克伯格AI军备竞赛再下一城

Meta与Midjourney达成技术授权合作，进一步加强其在AI图像生成领域的竞争力。此次合作是Meta在AI领域布局的重要一步，同时反映出当前AI行业的激烈竞争。

【AiBase提要:】

🔥 Meta与Midjourney达成技术授权协议，提升AI图像生成能力。

💡 扎克伯格通过高薪和投资策略加速AI人才和资源的获取。

⚖️ Midjourney面临法律挑战，但依然保持独立运营。

8、谷歌Drive视频编辑迎来重大升级！Vids AI工具一键直达，视频创作门槛再降低

谷歌在Google Drive中新增了Vids视频编辑快捷按钮，使用户能够更便捷地进行视频编辑。这一功能不仅简化了操作流程，还降低了视频制作的门槛，提升了Workspace用户的体验。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 谷歌为Google Drive添加了Vids视频编辑快捷按钮，提升视频处理效率。

💡 Vids具备AI驱动的功能，如自动脚本编写和智能片段重组，简化视频制作。

🌐 谷歌通过集成AI工具到日常工作中，推动生产力工具的革新。

9、夸克发布健康大模型技术报告，公开AI“主任医师”技术细节

夸克健康大模型通过了中国12门核心学科的主任医师笔试评测，成为国内首个完成这一挑战的大模型。该模型在复杂医学推理任务中表现出色，并通过高质量医疗数据和强化学习技术提升性能。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 夸克健康大模型通过主任医师笔试评测，展现高专业度能力。

🧠 使用三类医疗数据训练，提升模型准确性与推理能力。

🚀 引入强化学习阶段，优化模型输出质量与合规性。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2508.11894 https://github.com/Quark-Medical/QuarkMed/blob/main/report/QuarkMed_Technical_Report.pdf

10、全球掀起画鱼狂潮！百万网友沉迷这款AI小游戏，简笔画秒变活鱼精

文章探讨了Draw A Fish这款AI小游戏如何凭借其极简设计和社交互动机制，迅速在全球范围内引发热潮，展示了AI技术与人类创造力结合的魅力。

image.png

【AiBase提要:】

🐟 通过AI技术将简单的涂鸦转化为动态的虚拟小鱼，提供独特的创作体验。

🎮 游戏操作简单，无需注册即可参与，吸引了大量用户沉浸其中。

🌐 社交互动机制激发了全球玩家的创作热情，形成一个创意展示空间。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 钉钉发布8.0版本：推出下一代AI办公应用形态钉钉ONE

    今日，钉钉发布8.0版本，推出了下一代AI办公应用形态：钉钉ONE。 钉钉ONE被设计为人与AI通过自然语言对话的统一入口，致力于打造全球首个以Agent驱动的工作信息流，让工作处理就像刷短视频一样丝滑。 据介绍，这是钉钉对于AI时代办公应用形态的全新定义。

    ​钉钉ONE ​AI办公 ​自然语言对话

  • 可赞AI深度测评：这款AI办公助手，让我告别加班写报告！

    文章分享了一款名为“可赞AI”的办公工具，能高效处理文档写作、图表制作和会议纪要整理。通过实际测试，作者发现该工具可自动生成结构化摘要、可视化图表，并支持多场景适配，大幅提升办公效率。尤其适合团队协作，减少沟通成本。虽然部分复杂功能仍需优化，但整体完成度高，值得职场人士尝试。

    ​办公效率 ​AI工具 ​会议纪要

  • 不再喊“私域”，企业微信5.0真正的杀手锏是AI和办公！

    企业微信5.0终于来了。 不同于过去版本发布，几乎场场都把“私域”相关能力作为重点，这一次，企微选择把重心放在了AI能力与办公协同。 AI切中的是企业日常协作中最棘手的效率痛点，而办公场景的延伸，则让“连接内外”真正变为现实。 这背后释放了一个信号:企微并不是在弱化私域，而是回到它更底层的定位—— 一个既能打通微信外部客户连接，又

    ​企业微信 ​AI能力 ​办公协同

  • 金山办公放不下协同梦

    面对AI对办公带来的结构性机会，在国产化替代的舒适区中待久了的金山办公也坐不住了。 8月20日，金山软件发布本公司及附属公司第二季度报。财报显示，办公软件及服务分部的收益13.6亿元，同比增长14%，环比增长4%。 多个上市业务的金山系企业中，市值最高的是主要反映WPS相关业务的金山办公。本季度，办公亦成为拉动集团营收的主力。 自2023年起，金山便维持着每年�

    ​金山办公 ​WPS灵犀 ​AI办公

  • 都是做AI应用，为什么「美图」能持续让用户付费

    这是《窄播Weekly》的第65期，本期我们关注的商业动态是:美图抓住AI带来的战略机遇，让付费订阅收入实现了连续增长，超过广告业务成为主要营收支柱。 美团在8月18日发布的最新一份财报显示，其2025年上半年总收入为18亿元，经调整归母净利润为4.7亿元，同比增长71.3%。其中，以付费订阅为主的影像与设计产品业务收入达到13.5亿元，同比增长45.2%，占总收入的74%。 这背后是

    ​AI战略机遇 ​付费订阅收入 ​美图财报

  • 做减法的钉钉，无招胜有招

    重返钉钉4个月后，创始人陈航（花名:无招）带来了一个全新的钉钉。 “4个月前，我刚回到钉钉时，就做了一次全面用户走访，收到大量反馈。”无招在2025钉钉十周年发布会上说道，“十年时间，很多用户反馈钉钉设计较老旧，页面排布臃肿等问题。” 借此，无招回归钉钉后干的第一件事，就是将钉钉进行全面重构。 新版本钉钉设计的核心理念，就是简洁、高效、以人为�

    ​钉钉重构 ​无招回归 ​AI钉钉

  • AI日报：即梦上线智能多帧功能；可灵2.1首尾帧升级；钉钉推语音识别大模型Fun-ASR

    AI日报栏目汇总近期AI领域重要进展：腾讯元宝接入DeepSeek V3.1提升智能助手能力；即梦AI推出多帧功能简化视频制作；可灵AI首尾帧功能升级效果提升235%；钉钉与通义实验室联合发布Fun-ASR语音识别大模型；腾讯CodeBuddy IDE国内版公测；Vercel发布AI Gateway简化模型调用；Anthropic整合Claude Code强化企业开发；阿里发布Mobile-Agent-v3突破GUI自动化；Qoder平台革新编程模式；清华团队GUAVA框架实现0.1秒3D化身生成；谷歌搜索新增AI Agent功能；VAST推出Tripo 3.0推动3D内容创作。

    ​AI ​腾讯元宝 ​DeepSeek

  • AI办公的效率革命，金山办公从未被颠覆

    三年前，微软发布Office Copilot，掀起AI办公革命的第一波浪潮。 然而，这场变革止步于简单的智能助手或聊天工具栏的辅助层面，受限于AI本身能力，Copilot式插件未能从根本上重构办公逻辑。 原生AI平台Manus、Genspark等可以为用户提供轻量级办公体验，一句话生成文档、PPT等，但也受限于整体协作功能，及编辑器不灵活等多重因素，距离真正效率质变仍有距离。 三年后的WAIC上

    ​AI ​办公革命 ​智能助手

  • AI应用太烧钱？我们用一款精准的AI大模型费用计算器做出了清晰预算

    初创团队“智询未来”在开发AI问答应用时面临核心模型选择困境：GPT-4-turbo能力强但价高，Claude-3长文本处理优，Llama-3成本低但性能稍弱。通过AIbase成本计算器精准测算，发现Claude-3-Sonnet性价比最优，每月可省近4000元，还能通过优化提示词进一步降本15%。数据驱动的决策让团队将节省预算投入数据安全和提示词优化，凸显成本测算对初创企业技术选型的重要性。

  • 真补贴、真落地！阿里云发布AI应用先锋计划，助力企业跑通AI第一程

    阿里云AI应用先锋计划通过“云+AI+行业适配”模式，助力企业突破AI落地瓶颈。该计划提供云资源补贴、POC服务、专家咨询及联合品牌推广等支持，降低企业AI应用门槛。结合端云协同架构，解决算力成本高、模型部署难等问题，已在智能硬件、教育、政务等领域实现案例落地，推动AI从技术尝鲜走向常态化应用。

    ​AI大模型 ​行业适配 ​企业落地

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM