AI日报：钉钉十周年发布8.0版本；微信悄悄上线AI播客；阿里开源 Mobile-Agent 3

1、钉钉十周年重磅发布8.0版本，推出AI办公新形态钉钉ONE

钉钉在十周年之际发布了8.0版本，推出了下一代AI办公应用形态——钉钉ONE。该产品通过自然语言对话实现人与AI的交互，简化复杂的工作流程，降低使用门槛。同时，钉钉展示了其市场地位和用户认可度，包括企业组织数、付费组织数以及AI应用数量等数据。

2、阿里开源 Mobile-Agent 3：强大的 GUI 代理家族

X-PLUG团队发布了Mobile-Agent-v3，这是一个跨平台多代理框架，具有强大的功能和优化的性能，适用于GUI自动化任务。

3、微信AI播客震撼登场！双人对话播报新闻，传统主播要失业了？

微信正在测试一项名为AI播客的功能，通过双人对话的形式播报新闻，为用户带来沉浸式的资讯体验。该功能基于快讯内容，利用AI技术将文本转化为自然流畅的对话式播报，改变了传统的新闻消费方式。

4、钉钉推出首款AI硬件：AI录音产品DingTalk A1

钉钉CEO陈航在十周年发布会上推出了首款AI硬件产品DingTalk A1。这款厚度仅为3.8毫米的设备，能够帮助用户清晰录制语音内容，并提供高准确率的转写服务。同时，它还内置了36个工作和生活Agent模板，提升了会议记录和工作总结的效率。

5、苹果Siri或将搭载谷歌Gemini大模型，强化AI能力

苹果公司正探索与谷歌合作，计划为2026年发布的Siri升级版引入定制版Gemini大模型，以提升其语音助手的AI能力。此举反映了苹果在AI领域面临的竞争压力，并希望通过与谷歌的合作弥补Siri功能上的不足，为用户提供更智能、高效的交互体验。

6、苹果发布适配版SlowFast-LLaVA模型：长视频理解性能超越大规模模型

苹果研究团队发布的适配版SlowFast-LLaVA模型在长视频分析任务中表现出色，其性能甚至超越了参数规模更大的模型。该模型采用双流架构，有效解决了传统逐帧处理模式下的信息冗余和上下文窗口溢出问题，为长视频内容分析提供了高效的全新解决方案。

7、Meta豪掷重金拿下Midjourney授权！扎克伯格AI军备竞赛再下一城

Meta与Midjourney达成技术授权合作，进一步加强其在AI图像生成领域的竞争力。此次合作是Meta在AI领域布局的重要一步，同时反映出当前AI行业的激烈竞争。

8、谷歌Drive视频编辑迎来重大升级！Vids AI工具一键直达，视频创作门槛再降低

谷歌在Google Drive中新增了Vids视频编辑快捷按钮，使用户能够更便捷地进行视频编辑。这一功能不仅简化了操作流程，还降低了视频制作的门槛，提升了Workspace用户的体验。

9、夸克发布健康大模型技术报告，公开AI“主任医师”技术细节

夸克健康大模型通过了中国12门核心学科的主任医师笔试评测，成为国内首个完成这一挑战的大模型。该模型在复杂医学推理任务中表现出色，并通过高质量医疗数据和强化学习技术提升性能。

10、全球掀起画鱼狂潮！百万网友沉迷这款AI小游戏，简笔画秒变活鱼精

文章探讨了Draw A Fish这款AI小游戏如何凭借其极简设计和社交互动机制，迅速在全球范围内引发热潮，展示了AI技术与人类创造力结合的魅力。

