美团回应网友质疑退款未到账：已修复信息滞后 每笔退款可追溯

2025-08-25 09:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:近日，“多人反映美团订单退款未到账”话题登上微博热搜，引发广泛关注。多位网友发帖称，在团购券到期后，美团平台显示“退款成功”或“美团审核中”，但实际退款却迟迟未到账，引发用户对资金安全的担忧。

针对这一争议，美团客服官方微博于8月24日深夜发布声明，回应公众关切。声明中，美团表示已紧急成立专项客服团队，针对社交媒体等渠道反馈的订单问题进行全面搜集、查询与追溯，并承认存在退款信息滞后问题，目前已完成修复，后续将协助用户追溯每一笔存在疑虑的订单。

美团将用户反馈的退款问题归为两大类:一是退款信息更新不完整，导致用户无法确认资金去向;二是退款显示“失败”，用户对退款原因及后续处理方式存疑。针对第一类问题，美团解释称，主要因平台退款进程信息展示更新不及时，引发用户误解。目前，产品技术团队已优化信息展示功能，2017年后的订单退款用户可自主查询到账去向，刷新后即可显示结果;2017年前的历史订单则需通过客服查询。

美团外卖

对于第二类问题，美团表示涉及订单数量较少，主要因部分用户的银行卡或第三方支付工具等支付渠道异常，无法按原路接收退款。系统会默认将款项退至用户美团余额，但若用户账户已注销或异常，平台将主动联系用户协商退款方式。美团强调，此类处理方式是线上交易平台的通用策略。

针对用户具体反馈的三种典型场景，美团逐一回应:一是退款已到账但显示“审核中”或“处理中”，主要因订单信息更新延迟，修复后用户刷新页面即可收到到账通知;二是退款显示金额为“0”，系系统信息更新错误，用户可通过原支付渠道账单核实;三是退款显示成功但原支付渠道查询不到，可能是支付渠道账户异常或用户记错支付方式，美团建议用户核对原始支付记录或联系客服协助处理。

对于极少数显示“退款失败”的订单，美团解释称，问题根源在于原支付渠道无法接收退款，系统已将款项退至用户钱包余额。若钱包余额功能受限或账户注销，用户可选择退款至新银行卡或联系客服人工处理。美团以某媒体报道的案例为例说明:一名用户因原支付渠道退款失败且注销美团支付账户，导致退款延迟8个月，最终通过人工处理完成。

美团在声明中强调，所有退款数据均可追溯，用户可通过平台查询资金去向。此次事件暴露出平台在信息同步与用户沟通方面的不足，美团表示将持续优化服务流程，提升用户体验，并呼吁用户遇到问题时及时联系客服，共同维护健康交易环境。

