AI日报：智谱AI发布AutoGLM 2.0；腾讯元宝接入腾讯视频；字节发布开源大语言模型 Seed-OSS

1、智谱AI发布革命性产品AutoGLM 2.0 语音一句话即可代替双手操控全网

智谱AI推出的AutoGLM 2.0是一款具有划时代意义的AI代理产品，它通过强大的自然语言理解和多平台操作功能，实现了用户与数字世界的无缝交互。从点外卖到订机票，再到社交媒体内容创作和办公自动化，AutoGLM 2.0展示了其在提升生活和工作效率方面的巨大潜力。

视频来自官方

【AiBase提要:】 🤖 AutoGLM 2.0具备强大的自然语言理解能力，能够执行复杂的跨平台任务。 📊 它支持多个主流应用平台，实现自动化操作，极大提升了用户体验。 🌐 开放API接口，使AutoGLM 2.0可以融入各种智能设备，推动智能化生活的普及。 详情链接:https://autoglm.zhipuai.cn/htdocs/download.html

2、腾讯元宝接入腾讯视频 点击可直接跳转观看

腾讯元宝与腾讯视频合作，用户可通过元宝平台直接跳转至腾讯视频观看影视作品，极大提升了观影便捷性。

【AiBase提要:】 🎥 用户可在腾讯元宝平台直接搜索并跳转至腾讯视频观看影视作品。 🔍 元宝支持通过片名、情节或台词快速检索影视内容。 💬 用户可与元宝探讨影视作品的创作背景和剧情内涵。

3、字节跳动发布开源大语言模型 Seed-OSS，助力开发者与研究者

字节跳动的 Seed 团队推出了 Seed-OSS 系列开源大型语言模型，专注于长文本理解、推理能力和开发者友好特性。Seed-OSS-36B 模型拥有360亿参数和512K的上下文处理能力，适用于学术研究和实际开发任务。

【AiBase提要:】 🧠 Seed-OSS 系列模型基于因果语言模型架构，支持长文本理解和推理能力。 ⚙️ 提供两种版本：Seed-OSS-36B-Base 和 Seed-OSS-36B-Base-woSyn，满足不同需求。 🚀 支持灵活的“思考预算”控制，提升推理效率并优化推理任务表现。 详情链接:https://github.com/ByteDance-Seed/seed-oss

4、速卖通“新品闪电推”亮相:AI Agent自动整合资源，新品7天破零率翻倍

速卖通推出的‘新品闪电推’AI Agent通过自动化和智能化的营销策略，帮助商家快速实现新品出单。该工具能够自动整合平台内外资源，并匹配最佳推广策略，显著提升了新品转化率。

【AiBase提要:】 🔥 新品闪电推通过AI技术提升新品出单效率。 💡 AI自动整合资源并制定最佳推广策略。 📈 自上线以来，新品7天破零率翻倍，效果显著。

5、微软测试Windows11 Copilot新功能:AI智能搜索文件和图片

微软正在为Copilot应用引入AI驱动的智能文件搜索功能，允许用户通过自然语言描述进行文件检索。该功能基于AI技术，提升了文件管理效率，并扩展了AI在操作系统中的应用范围。

【AiBase提要:】 ✨ 引入自然语言描述搜索功能，提升文件检索体验。 🖼️ 新增家庭体验界面，展示最近使用的应用、文件和对话记录。 🖼️ 支持图片分析功能，实现多媒体内容交互。

6、Liquid AI 推出 LFM2-VL：低延迟的超高效视觉语言模型

Liquid AI 发布了 LFM2-VL 系列，这是一种专为低延迟和设备适应性部署优化的视觉语言基础模型。该系列包括两个高效的变体：LFM2-VL-450M 和 LFM2-VL-1.6B，分别适用于资源受限环境和高端移动设备。其 GPU 推理速度比现有模型快两倍，并在图像描述、视觉问答等任务上保持竞争力。

【AiBase提要:】 🚀 LFM2-VL 提供超高效的 GPU 推理速度，比现有模型快两倍，适合各种设备使用。 🖼️ 支持原始分辨率处理图像，确保大图像细节不失真。 📦 两种模型均为开放权重，可在 Hugging Face 上下载，适合研究和商业应用。 详情链接:https://huggingface.co/collections/LiquidAI/lfm2-vl-68963bbc84a610f7638d5ffa

7、OpenAI 首次突破月收入10亿美元，算力需求依然紧张

OpenAI 在财务和算力方面面临挑战，但其业务规模迅速扩大，并与多家科技公司展开合作以应对计算资源需求。

【AiBase提要:】 🧠 OpenAI 首次实现月收入突破10亿美元，但算力需求持续紧张。 🤝 与微软的紧密合作推动 AI 产品快速发展。 🚀 最新推出的 ChatGPT-5 引发广泛关注，订阅量加速增长。

8、谷歌Pixel10抢跑AI赛道:搭载情感识别功能，领先苹果两年布局智能手机未来

谷歌在Pixel10系列中全面升级了AI功能，包括Gemini Live的语音识别、Magic Cue主动助手、Camera Coach摄影辅助以及突破性的语音翻译功能。这些创新展示了谷歌在AI驱动智能手机领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🌟 Pixel10系列搭载Tensor G5处理器，支持最新Gemini Nano模型，实现AI能力的质的飞跃。 💡 Magic Cue功能通过AI提供上下文建议，重新定义用户交互体验。 🌐 语音翻译功能支持多种语言互译，为商务和旅行用户提供便利。

9、谷歌Pixel Buds震撼升级：AI手势控制引领耳机革命，130美元就能拥有降噪黑科技

文章详细介绍了谷歌最新发布的Pixel Buds2a和Pixel Buds Pro2耳机，这两款产品在AI技术、功能升级和用户体验方面均有显著提升。特别是Pixel Buds Pro2的AI手势控制和自适应音频功能，展现了谷歌在智能音频设备领域的创新能力。

【AiBase提要:】 🎧 Pixel Buds2a首次引入主动降噪技术，提升了通话清晰度和用户体验。 🧠 Pixel Buds Pro2支持AI手势控制，实现更便捷的交互方式。 💡 新增的自适应音频和大音量保护功能，进一步优化了用户的听觉体验。

10、ElevenLabs 发布 v3 Alpha API：支持超过 70 种语言和无限数量的虚拟角色

ElevenLabs 推出的 v3 Alpha API 是一款突破性的文本转语音工具，支持超过 70 种语言，并具备对话模式和高级音频标签功能，为开发者提供了更自然、富有情感的语音生成能力。

【AiBase提要:】 🌟 支持超过 70 种语言，实现多语言语音生成。 🎭 引入对话模式，支持多角色互动和语气变化。 🔊 高级音频标签功能，精确控制语音情感与节奏。

