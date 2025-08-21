华为鸿蒙MateTV发布 支持灵犀触控交互等功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:华为在深圳以“大Mate大不同”为主题举办智慧屏新品技术发布会，正式推出旗舰新品——华为智慧屏 MateTV。这款搭载HarmonyOS5系统的智慧屏，首次配备鸿鹄Vivid独立画质芯片，并创新引入灵犀悬浮触控技术，支持双指悬浮多指操控，传输延迟低至8ms，重新定义了电视交互体验。

设计方面，华为智慧屏 MateTV采用超薄机身设计，厚度仅36.9mm，配合99%屏占比实现“零贴墙”安装效果，兼顾美学与空间利用率。屏幕搭载华为自研Super Mini LED技术，峰值亮度达5000nits，色域覆盖91%，结合鸿鹄Vivid芯片的AI画质优化，可精准还原画面细节与色彩层次。系统界面全面对齐手机/Pad/PC设计语言，引入光场视效体系，支持4K UI动态渲染，操作流畅度与视觉沉浸感显著提升。

交互创新是华为智慧屏 MateTV的核心亮点。其灵犀悬浮触控技术突破传统遥控器限制，用户可通过手势直接打开应用、调用多任务中心或调节音量亮度，配合肩键辅助与真实震感反馈，操作更符合直觉。配套的华为灵犀手写笔支持大屏绘画、书写，拓展了电视的创作场景。针对游戏场景，新品提供全程高刷新率与3D实时渲染技术，配合12GB运存实现应用秒开，手游体验流畅无阻。

音频与影像系统同样表现亮眼。HUAWEI SOUND3.2.2旗舰音响系统构建7.1.4星穹声场，配合5000万像素摄像头与4K畅连通话技术，实现人像追踪、画面随动等智能功能。鸿蒙AI的深度整合则赋予设备“认知”能力:通过人脸与声纹识别，MateTV可智能推荐个性化内容，如为儿童推送益智节目、为长辈过滤资讯，并支持开机问候、观影记录同步等场景化服务。精准搜片功能仅需描述剧情或演员即可快速定位影片，进一步降低使用门槛。

作为鸿蒙生态的重要节点，华为智慧屏 MateTV实现跨设备无缝协同。用户可将手机音乐流转至电视播放，或通过手表调节音量、手机远程看家;与汽车车机互联后，电视可成为家庭中枢，远程控制车辆功能。超级桌面功能打通手机App生态，4K投屏不降画质，拓展了电视的应用边界。

华为智慧屏 MateTV的发布，标志着电视从单一显示设备向全场景智慧终端的进化。其灵犀触控技术、鸿蒙AI服务与跨设备协同能力，不仅重新定义了家庭娱乐中心，更为智能家居生态的互联互通提供了新范式。

（举报）