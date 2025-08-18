REDMI Note 15系列定档 将于8月21日发布

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:今日，REDMI官方正式宣布，备受期待的Note15系列将于8月21日（周四）19:00全球首发。此次新机不仅延续了标志性的背部“四筒”造型，更通过机身轻薄化设计、立边中框与圆润收弧工艺的融合，搭配背部玻璃的流畅弧度，在保持辨识度的同时显著提升了握持手感。

屏幕方面，Note15系列首次在中端机型中采用等深微曲屏设计，兼顾高端旗舰的视觉沉浸感与日常使用的舒适度，整机质感跃升至新高度。小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾透露，该系列将“品质升级”作为核心突破口，基于售后大数据分析，针对中端机型损坏率最高的跌落、进水、电池老化三大场景，以及用户雨天、浴室、湿手等高频用机需求，提出“耐久品质”概念，将实验室标准转化为真实生活场景的实战验证。

据介绍，Note15系列通过三项关键升级实现品质跃迁:采用更坚固的盖板玻璃提升抗摔性能，优化防水结构实现同档最耐久防水能力，并配备长寿命电池应对高频使用需求。王腾强调，REDMI要做“可被反复验证的耐用品质实战之王”，从材料到结构均通过严苛行业认证，确保在务实蓝领、户外工作者等重度用户群体中实现“久用、放心用”的承诺。

除品质突破外，Note15系列还搭载旗舰级屏幕、充电续航方案，配备同档最强影像系统与通讯能力，全面覆盖用户对中端机型的性能期待。

