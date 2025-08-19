AI日报：阿里开源Qwen-Image-Edit；淘宝“AI搜”功能灰度测试；小红书发布DynamicFace人脸生成技术

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、阿里开源 Qwen-Image-Edit：中文渲染秒杀 GPT-4o，精准文本编辑+语义外观双控

Qwen-Image-Edit 是阿里通义千问团队推出的图像编辑模型，凭借其强大的文本编辑能力和双重编码机制，在中文渲染和图像编辑领域表现出色，具有广泛的应用前景。

【AiBase提要:】 🔥 突破性文本编辑能力，支持中英文精准渲染，尤其在中文场景下表现卓越。 🧠 双重编码机制确保语义与外观的平衡，提升图像编辑的准确性和视觉一致性。 🚀 开源赋能全球AI创作生态，提供多种平台和工具支持，推动技术普及与应用。 详情链接:https://github.com/QwenLM/Qwen-Image

2、淘宝“AI万能搜”功能灰度测试，探索电商新购物模式

淘宝正在灰度测试名为“AI万能搜”的新功能，利用大模型技术重构电商搜索体验。该功能通过自然语言理解为用户提供购物攻略、口碑评测和优惠咨询等服务，并展示AI的思考过程。

【AiBase提要:】 ✨ AI万能搜基于大模型技术，提升用户购物决策效率。 🛒 功能聚焦穿搭指南、送礼清单、选购攻略和问口碑四大场景。 🔍 用户可清晰看到AI的思考逻辑，包括获取信息、查询需求和分析总结。

3、小红书发布DynamicFace人脸生成技术，实现高质量图像视频人脸融合

小红书AIGC团队发布了名为DynamicFace的可控人脸生成技术，这项技术针对图像和视频领域的人脸融合任务进行优化，能够实现高质量与高度一致性的人脸置换效果。该技术不仅在娱乐社交领域有广泛应用前景，在影视制作、虚拟形象生成等专业领域也具有重要价值。

【AiBase提要:】 🧠 DynamicFace技术强调可控性，允许用户对人脸生成过程进行精确控制。 🎥 该技术在图像和视频两个维度都实现了优化，特别是在保持高度一致性方面表现突出。 🔒 小红书在推出这一技术的过程中，如何平衡创新与安全将是业界关注的重点。

4、Gemini API重磅升级！URL Context功能上线，网站内容直接变现新模式来袭！

Gemini API推出了URL Context功能，允许开发者直接在API中嵌入网页链接，简化了内容获取流程，并为内容提供商和开发者带来了新的商业机会。该功能提升了开发效率，同时可能催生新的商业模式，如类似AdSense的联盟机制。

【AiBase提要:】 🌍 URL Context功能让开发者可以直接在提示中提供网页链接，模型自动访问并解析内容，提升开发效率。 💰 使用URL Context时，提取的内容将计入输入Tokens费用，需权衡成本与内容量。 🤝 新的商业模式可能通过联盟机制实现，内容提供商可从Tokens费用中分得利润，激励高质量内容生成。 详情链接:https://ai.google.dev/gemini-api/docs/url-context?hl=zh-cn

5、Nvidia 推出新型小型开放模型 Nemotron-Nano-9B-v2，支持智能推理开关

Nvidia 发布了新型小型语言模型 Nemotron-Nano-9B-v2，该模型在多个基准测试中表现优异，并支持用户灵活控制推理功能。其参数量为90亿，优化于单个 Nvidia A10 GPU，适用于多语言任务和代码生成。

【AiBase提要:】 🌟 Nemotron-Nano-9B-v2 是一款新型小型语言模型，支持用户灵活控制推理功能。 ⚙️ 模型基于混合架构，能够高效处理长序列信息，适用于多语言任务。 📊 以开放模型许可证发布，允许商业用途和衍生模型的创建。 详情链接:https://huggingface.co/nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2

6、马斯克发布Grok Imagine 0.1版本，野心打造宇宙最强想象力放大器

马斯克在X平台宣布其AI公司xAI推出的图像生成功能Grok Imagine目前为0.1测试版，并表达了对其未来发展的雄心壮志。该功能旨在与DALL-E、Midjourney等主流AI图像生成工具竞争，同时希望成为用户拓展创意思维的创新平台。

【AiBase提要:】 🔥 Grok Imagine是xAI推出的图像生成功能，目标是与DALL-E、Midjourney等竞争。 🚀 马斯克公开承认当前版本仍需改进，但对未来发展充满信心。 💡 功能定位为“想象力放大器”，旨在帮助用户拓展创意思维和想象边界。

7、Vercel v0 iOS版发布：AI驱动的移动开发新篇章

Vercel推出了其AI驱动开发工具v0的iOS版本，为移动开发者提供了全新的构建体验。该工具通过自然语言提示生成全栈Web应用，显著提升了开发效率，并在React和Next.js框架中表现出色，赢得了广泛认可。

【AiBase提要:】 🚀 Vercel v0 iOS版正式推出，为移动开发者带来全新构建体验。 💡 利用自然语言提示生成全栈Web应用，提升开发效率。 🌐 现已开放候补名单注册，欢迎开发者抢先体验。 详情链接:https://v0.app/ios

8、理想汽车发布MindGPT 3.1智能体模型，每秒200字符输出速度提升5倍

理想汽车发布MindGPT3.1智能体模型，显著提升了AI助手的实时处理和多任务协调能力，同时在数学计算、代码编程等关键维度表现全面超越前代版本，展现了其在AI大模型领域的技术实力。

【AiBase提要:】 🧠 MindGPT3.1将智能体能力深度融入大模型架构，支持边想边搜功能。 ⚡ 每秒输出速度最高可达200个tokens，性能提升近5倍。 💻 代码能力增强，可实现贪吃蛇游戏、弹球控制等经典编程案例。

9、AI 技术简化动漫制作流程，ToonComposer实现自动上色和生成动画

ToonComposer 是一项基于生成式 AI 技术的创新工具，能够显著简化动画制作流程。用户只需提供一张草图和一帧彩色图像，即可生成完整的卡通视频，节省高达70% 的人工工作时间。该技术还支持关键帧控制和区域控制功能，提升了创作效率。

【AiBase提要:】 🎨 ToonComposer 通过生成式 AI 技术，简化了动画制作流程，用户仅需一张草图和一帧彩色图像即可生成完整动画。 ⏳ 该系统可节省高达70% 的人工工作时间，让创作者专注于创意。 🖌️ 提供区域控制功能，用户可自由标记草图区域，系统会智能填充，提升创作效率。 详情链接:https://lg-li.github.io/project/tooncomposer/

10、ElevenLabs发布全新视频到音乐生成流程

ElevenLabs推出了视频到音乐生成流程和AI学生包，为内容创作者和学生提供了更高效、经济的创作工具。这些更新进一步巩固了ElevenLabs在AI音频领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🎥 视频到音乐生成流程：基于视频内容自动生成定制化配乐。 🎓 AI学生包：提供免费积分和折扣工具，支持教育领域应用。 🌐 技术与商业突破：扩展多模态能力，并推动AI音频生态升级。

