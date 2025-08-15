苹果iOS 18.6.1正式版发布：美版Apple Watch血氧功能上线

站长之家（ChinaZ.com）8月15日 消息:今日，苹果公司如期向iPhone用户推送了iOS18.6.1正式版更新，距离上一次正式版发布仅过去16天。尽管此次更新并未给国行用户带来功能上的显著变化，但它却为美版Apple Watch用户带来了一个期待已久的好消息——血氧检测功能的回归。

据更新日志详细说明，此次iOS18.6.1更新特别针对美国市场的Apple Watch Series9、Series10以及Apple Watch Ultra2用户，重新启用了血氧检测功能。用户现在可以再次通过Apple Watch进行血氧测量，测量结果将由iPhone进行计算，并直接显示在健康App中，为用户提供更加便捷的健康管理服务。

回溯至2024年1月18日，由于苹果公司与Masimo医疗科技公司之间在血氧检测技术上的产权纠纷，美国国际贸易委员会（ITC）裁定Apple Watch Series9和Apple Watch Ultra2侵犯了Masimo的血氧传感器专利，导致这两款设备在美国市场被暂时禁用了血氧检测功能。彼时，用户在使用Apple Watch尝试进行血氧检测时，会收到功能不可用的提示信息。

如今，随着iOS18.6.1的更新推送，苹果公司成功解决了与Masimo的产权问题，使得美版Apple Watch用户能够重新享受到血氧检测带来的便利。这一更新不仅彰显了苹果在应对法律挑战时的迅速与高效，也进一步体现了其对用户体验和健康管理的持续关注与投入。

