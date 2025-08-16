苹果正式入驻小红书 iPhone 17系列下月发布

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:近日，苹果官方正式入驻小红书平台，其简介温馨写道:“你好，这里是Apple，在此和大家分享科技、创意与未来。”此举无疑为即将到来的新品发布增添了更多期待与话题。

据多方爆料，iPhone17系列发布会已定于9月10日凌晨1点举行。按照苹果以往的惯例，活动前两周将会发布邀请函，正式拉开新品预热的序幕。此次发布会将一次性推出四款机型，分别是iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro以及iPhone17Pro Max，满足不同消费者的需求。

在配置方面，iPhone17Pro系列尤为引人注目。该系列采用了横向大矩阵相机DECO设计，后置三颗高达4800万像素的摄像头，搭载全新的A19Pro芯片，前置摄像头也升级至2400万像素，拍照性能再攀高峰。此外，iPhone17Pro系列还新增了橙色版本，铝合金中框与背板采用一体化设计，苹果Logo区域则采用玻璃材质，不仅美观大方，还支持无线充电功能。

值得一提的是，本次发布会还将推出苹果史上最薄的机型——iPhone17Air。其机身厚度仅约5.5mm，电池容量虽不到3000mAh，但得益于其极致的轻薄设计，仍备受期待。此外，iPhone17Air还取消了物理SIM卡槽，仅支持eSIM，进一步体现了苹果在科技创新方面的领先地位。

