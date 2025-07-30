AI日报：火山引擎发布豆包3.0；通义开源Qwen3非思考模型；谷歌偷偷升级Imagen 4

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1、火山引擎发布豆包最新图像编辑、同传模型，加速Agent开发落地

火山引擎在厦门站活动上发布了豆包系列新模型及AI云原生服务升级成果，包括图像编辑模型3.0、同声传译模型2.0以及大模型1.6系列。同时推出扣子核心能力开源和企业自有模型托管方案，助力开发者构建Agent并落地AI应用。

【AiBase提要:】 🔥 豆包·图像编辑模型3.0提升自然语言指令处理能力，适用于影像创作与广告营销领域。 🎙️ 豆包·同声传译模型2.0实现低延迟语音同步生成，支持方言口音匹配。 🚀 豆包大模型1.6系列优化代码、推理与数学能力，降低延迟与成本。

2、通义千问开源Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507非思考模式模型

Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507新版本在非思考模式下表现出色，性能媲美顶级闭源模型，并在多个领域实现了显著提升，同时支持多语言和长文本处理，为开发者和研究人员提供了便利的开源平台。

【AiBase提要:】 🧠 新版本Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507在非思考模式下仅激活3B参数，性能媲美Gemini2.5-Flash(non-thinking)、GPT-4o等顶尖闭源模型。 🌐 通用能力显著提升，涵盖指令遵循、逻辑推理、文本理解、数学、科学、编程及工具使用等多个方面。 📚 长文本理解能力达到256K，多语言长尾知识覆盖更广，适合全球化应用场景。

3、OpenAI 推出全新学习助手 ChatGPT Study

OpenAI 发布了全新的 ChatGPT Study 学习模式，旨在为学生和教育工作者提供更加个性化和互动的学习体验。该功能集成了交互式提示、支架式回应、个性化教育和知识点检查，适用于多种学科，并对所有用户开放。

【AiBase提要:】 🚀 ChatGPT Study 提供个性化和互动的学习体验，适合学生和教育工作者。 📚 集成四种主要功能，包括交互式提示、支架式回应、个性化教育和知识点检查。 🌐 该功能对所有免费版、Plus、Pro 以及 Team 用户开放，标志着 OpenAI 在教育技术上的进一步推进。

4、我国发布HYPIR图像复原大模型 老照片1.7秒变8K高清图

HYPIR 图像复原大模型的发布，展示了中国在人工智能领域的创新能力，并为文化传承、影视修复及科研医疗等多个领域带来了革命性改变。

【AiBase提要:】 🧠 HYPIR 图像复原大模型能在1.7秒内将老照片修复至8K超高清画质 📄 HYPIR 在保真文字方面表现出色，能高保真还原文字内容 🚀 HYPIR 的发布标志着图像复原技术进入全新时代

5、谷歌 NotebookLM 推出视频概览功能，提升学习体验

谷歌推出了 NotebookLM 的视频概览功能，通过将复杂信息转化为带旁白的幻灯片，为用户提供更直观的学习体验。该功能能够从用户上传的资料中提取信息，并计划未来扩展多语言支持。

【AiBase提要:】 📹 新功能上线: 谷歌推出 NotebookLM 的视频概览功能，为学习增添直观的视觉体验。 📄 数据提取能力: 该功能能够从用户上传的资料中提取信息，自动生成带旁白的幻灯片。 🌍 未来扩展: 视频概览功能将支持多语言，未来还将不断丰富和扩展表现形式。

6、谷歌悄然升级Imagen 4！碾压GPT-4o，AI图像生成王者归来？

谷歌对其文本转图像生成模型Imagen4进行了重大升级，升级后的Imagen4Ultra在权威的Artificial Analysis图像竞技场排行榜中跃升至第三位，与OpenAI的GPT-4o和Seedream3.0并肩，成为全球顶尖的图像生成模型之一。其在图像质量、处理复杂提示词、价格优势及生成速度等方面表现突出。

【AiBase提要:】 🖼️ Imagen4Ultra在图像细节、真实感和风格一致性方面表现出色，性能显著提升。 💰 Imagen4标准版和Ultra版的价格远低于GPT-4o，性价比高。 ⚡ Imagen4Ultra生成一张图像的平均时间仅为9.5秒，效率领先于多数竞品。

7、昆仑万维开源多模态统一预训练模型 Skywork UniPic

昆仑万维推出的Skywork UniPic多模态统一预训练模型，融合了图像理解、文本到图像生成和图像编辑能力，基于大规模数据端到端预训练，展现了优异的通用性和可迁移性。该模型在性能上表现突出，尤其在消费级显卡上即可流畅运行，显著降低了技术应用门槛。

【AiBase提要:】 🧠 MAR编码器与SigLIP2主干网络实现跨任务深度协同 🖼️ 支持图像理解、生成及风格转绘等复杂操作 🚀 1.5B参数规模接近大型统一模型效能 详情链接:https://huggingface.co/Skywork/Skywork-UniPic-1.5B

8、理想i8发布，首搭智能司机大模型，售价 32.18 万元起！

理想汽车推出全新六座纯电SUV——理想i8，提供三个版本，售价分别为32.18万元、34.98万元和36.98万元。该车在技术配置上诚意满满，全系标配双电机四驱系统、自研5C电池以及激光雷达，并全球首搭VLA司机大模型，提升了车辆的安全性和智能化水平。

【AiBase提要:】 🚗 理想i8配备双电机四驱系统，最大功率高达400kW，扭矩达660Nm。 🔋 自研5C电池提供两种容量，续航里程分别为670公里和720公里。 🤖 全球首搭VLA司机大模型，支持自然语言交互，提升智能操作体验。

9、谷歌在在英国推出 AI 搜索模式，提升复杂问题解答体验

谷歌在英国推出全新的AI搜索模式，能够帮助用户提出更复杂的问题并获得精准的AI驱动回复。该模式基于Gemini2.5模型，利用查询扩展技术深入挖掘网络内容，并支持多种交互方式，如文字、语音或图像提问。

【AiBase提要:】 🧠 AI模式基于谷歌最新Gemini2.5模型，支持复杂多部分问题处理。 🔍 查询扩展技术分解用户问题为多个子主题，深入挖掘网络内容。 📱 支持语音和图像提问，提升交互体验和便利性。

10、OWL团队开源一款多智能体Manus类工具Eigent

Eigent是CAMEL-AI团队开发的多智能体协作工具，基于OWL框架构建，旨在提升复杂任务处理效率。其核心在于任务拆解与并行执行，支持多种大语言模型和多模态数据处理，展现了开源AI在性能与可访问性上的优势。

【AiBase提要:】 🧠 Eigent通过多智能体协作实现高效任务处理，显著提升复杂任务的执行效率。 📊 支持多种大语言模型和多模态数据处理，生成内容更加专业且全面。 🌐 开源特性允许开发者自由检查代码、贡献功能或定制化使用，推动社区发展。 详情链接:https://github.com/eigent-ai/eigent

11、2025年用户增速最快亿级APP榜单发布，DeepSeek位居第一

文章分析了2025年6月活跃用户规模超过1亿且同比增长率最高的前20款应用程序，其中DeepSeek在AIGC领域表现突出，豆包和红果免费短剧也展现出强劲的增长势头。

【AiBase提要:】 🌟 DeepSeek 以1.63亿月活跃用户位居 AIGC 行业 第一 。 📈 豆包实现410.69% 的同比增长，月活跃用户达1.41亿。 🎥 红果免费短剧吸引2.12亿用户，迎合了碎片化娱乐需求。

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