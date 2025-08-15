华为MatePad Air 12英寸2025发布：售价2799元起

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:今日，华为正式推出MatePad Air12英寸2025款新品，定价2799元起，目前已开启预售，并将于8月21日（下周四）正式开售。这款新品在外观上延续了前代设计，但内在配置与功能实现了全面升级。

华为MatePad Air12英寸2025配备了一块12英寸大屏，分辨率高达2800×1840，峰值亮度达1000尼特，支持144Hz高刷新率、P3广色域与10.7亿色显示，为用户带来细腻且流畅的视觉体验。尤为值得一提的是，该平板还提供了柔光屏版本可选，搭载新升级的超清护眼云晰柔光屏，采用最新一代纳米蚀刻玻璃工艺，具备纸感书写、防眩光、防反光、低指纹四大特性，能有效消除99%的干扰光，大幅降低环境光对视觉的干扰。

在性能方面，此前爆料显示，华为MatePad Air12英寸2025搭载了麒麟9系旗舰芯片，并配备了创新冰芯立体散热架构，综合性能提升27%，多任务处理能力更强。续航方面，内置10100mAh大容量电池，支持66W快充，仅需85分钟即可充满电，可实现长达14小时的本地视频播放。

设计上，华为MatePad Air12英寸2025机身厚度仅5.9mm，重量为585g，提供了烟云灰、羽砂白、樱雨粉、草木绿四种时尚配色供用户选择。系统方面，出厂即搭载HarmonyOS5，支持原生分屏、小艺大模型等功能，带来更流畅、智能的交互体验。同时，内置华为笔记、天生会画、PC应用引擎等应用，引入了丰富的鸿蒙电脑应用，满足用户多样化的使用需求。

此外，华为MatePad Air12英寸2025还支持全新一代手写笔HUAWEI M-Pencil Pro。笔尾智慧键采用全新鸿蒙星环设计的呼吸灯，成为AI功能快捷入口，集智慧功能与便捷交互于一身。用户单击笔尾按键即可唤起小艺，轻松打开应用、询问日程，指令随心说。该手写笔还打造了业内最高的16384级压感，能精准感应用户从轻轻描边到用力涂色的所有力度变化，搭配全新的侧旋功能，笔刷随手写笔同步旋转，让创作更加真实自然。

（举报）