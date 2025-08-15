首页 > 原创 > 关键词  > 华为MatePad最新资讯  > 正文

华为MatePad Air 12英寸2025发布：售价2799元起

2025-08-15 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:今日，华为正式推出MatePad Air12英寸2025款新品，定价2799元起，目前已开启预售，并将于8月21日（下周四）正式开售。这款新品在外观上延续了前代设计，但内在配置与功能实现了全面升级。

华为MatePad Air12英寸2025配备了一块12英寸大屏，分辨率高达2800×1840，峰值亮度达1000尼特，支持144Hz高刷新率、P3广色域与10.7亿色显示，为用户带来细腻且流畅的视觉体验。尤为值得一提的是，该平板还提供了柔光屏版本可选，搭载新升级的超清护眼云晰柔光屏，采用最新一代纳米蚀刻玻璃工艺，具备纸感书写、防眩光、防反光、低指纹四大特性，能有效消除99%的干扰光，大幅降低环境光对视觉的干扰。

在性能方面，此前爆料显示，华为MatePad Air12英寸2025搭载了麒麟9系旗舰芯片，并配备了创新冰芯立体散热架构，综合性能提升27%，多任务处理能力更强。续航方面，内置10100mAh大容量电池，支持66W快充，仅需85分钟即可充满电，可实现长达14小时的本地视频播放。

设计上，华为MatePad Air12英寸2025机身厚度仅5.9mm，重量为585g，提供了烟云灰、羽砂白、樱雨粉、草木绿四种时尚配色供用户选择。系统方面，出厂即搭载HarmonyOS5，支持原生分屏、小艺大模型等功能，带来更流畅、智能的交互体验。同时，内置华为笔记、天生会画、PC应用引擎等应用，引入了丰富的鸿蒙电脑应用，满足用户多样化的使用需求。

此外，华为MatePad Air12英寸2025还支持全新一代手写笔HUAWEI M-Pencil Pro。笔尾智慧键采用全新鸿蒙星环设计的呼吸灯，成为AI功能快捷入口，集智慧功能与便捷交互于一身。用户单击笔尾按键即可唤起小艺，轻松打开应用、询问日程，指令随心说。该手写笔还打造了业内最高的16384级压感，能精准感应用户从轻轻描边到用力涂色的所有力度变化，搭配全新的侧旋功能，笔刷随手写笔同步旋转，让创作更加真实自然。

2799元起！华为MatePad Air 12英寸2025发布：预装HarmonyOS 5 支持PC应用

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为MatePad Air新款官宣8月15日发布

    ​今日，华为正式对外宣布，备受期待的新一代MatePad Air将于8月15日发布。此前公布的新款MatePad11.5S在外观上与前代保持一致，此次新款MatePad Air预计也将延续前代外观风格，主要在处理器方面进行升级。 回顾去年发布的MatePad Air2024款，其搭载了麒麟9000W处理器，而此次新款大概率会采用麒麟9系旗舰处理器，有望带来更强劲的性能表现。 华为MatePad Air2024款在配置上亮点颇多，

    ​华为 ​MatePad ​Air

  • 华为MatePad 11.5 S 2025发布：预装鸿蒙5 首发售价2099元起

    今日，华为全新平板MatePad11.5S2025正式登场，目前已在华为商城开启预售，并将于8月21日10:08开启首销，其中灵动款8GB+256GB版本将于8月31日首销。此次华为MatePad11.5S2025共推出标准版、灵动款和柔光版三种版本，首发到手价仅需2099元起。 ​在配置方面，华为MatePad11.5S2025采用了11.5英寸LCD屏幕，分辨率达到2800*1840，支持144Hz刷新率，屏占比高达87%，为用户带来流畅且沉浸的视觉体验

    ​华为平板 ​MatePad11.5S2025 ​平板电脑

  • 华为MatePad 11.5 S官宣8月15日发布

    今日，华为正式对外宣布，备受瞩目的华为MatePad11.5S将于8月15日14:00盛大发布，这一消息瞬间引发了众多消费者和科技爱好者的关注。 从外观方面来看，华为MatePad11.5S基本延续了前代的设计风格，整体造型保持一致，不过在配色上进行了创新，全新加入了充满生机的绿色版本，为用户提供了更多个性化的选择。 屏幕依旧是这款新机的一大亮点。它保留了云晰柔光屏版本，与�

    ​华为MatePad11.5S ​云晰柔光屏 ​纳米蚀刻技术

  • 曝华为Mate XTs九月登场：正面硬刚苹果科技春晚

    华为第二款三折叠屏Mate XTs非凡大师会在9月中上旬发布，紧跟苹果科技春晚iPhone 17系列发布会。 去年的iPhone 16系列于北京时间9月10日凌晨1点登场，当天下午华为在国内发布Mate XT非凡大师，凭借全球首款三折叠屏的头衔，这款新品一经发布就引发了广泛关注。

    ​华为 ​三折叠屏 ​Mate

  • iQOO Pad5全版本官宣优惠200元 2299元起

    今日，iQOO手机官微宣布，iQOO Pad5全版本优惠200元，起售价2299元。 8GB 128GB 2299元、8GB 256GB 2599元、12GB 256GB 2899元、16GB 512GB 3299元. 同时，限时赠送价值199元双面夹，学生额外加赠价值399元手写笔，活动将持续至8月31日。 据了解，iQOO Pad5于今年5月发布，配备12.1英寸2.7K分辨率屏幕，支持144Hz刷新率，最高900尼特屏幕亮度。

    ​iQOO ​Pad5 ​平板优惠

  • 曝iPhone 17 Air国行版已开始组装：无卡时代要来了

    博主Majin Bu曝光了iPhone 17 Pro工程机的SIM卡槽，确认苹果依然保留了实体SIM卡，相关话题还上了热搜榜，引发热议。 对此，博主定焦数码指出，iPhone 17系列除了Air都会保留传统SIM卡，他还爆料iPhone 17 Air产线早在7月份就开始组装了，这些组装机型中包含国行版，也就是说iPhone 17 Air国行版eSIM大概率会落地，国行版iPhone将迈入无卡时代。 资料显示，与传统实体SIM卡不同，eSIM可以�

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 华为MatePad Pro 12.2亮相 首款全面搭载鸿蒙5的平板

    今日，全新华为MatePad Pro 12.2正式发布，这是首款全面搭载鸿蒙操作系统5的平板，让平板拥有像电脑一样的生产力体验。 华为MatePad Pro 12.2不仅支持剪映专业版，还适配WPS Office、万兴脑图、中望CAD等多款鸿蒙电脑同款应用。 1:1还原了桌面端的界面布局与核心功能，实现流畅丝滑的操作体验。

    ​华为MatePad ​Pro ​12.2

  • 华为Mate 70系列限时降价 最高优惠1000元

    华为推出Mate70系列限时优惠活动，最高降价1000元。其中标准版降400元，Pro版降700元，顶配RS非凡大师版降幅最大达1000元。值得注意的是，参与活动的Mate70系列均预装鸿蒙4.3系统，而非纯血鸿蒙5.0版本。业内分析此举是为确保软件生态适配稳定性。同时消息透露，华为最快将于10月发布Mate80系列，有望成为首款搭载麒麟9030芯片的机型，性能显著提升，并可能首次支持eSIM功能和低

    ​华为Mate70 ​限时优惠 ​鸿蒙4.3

  • 华为平板电脑教育优惠上线：至高便宜200元

    日前，华为终端正式对外宣布，华为平板电脑教育优惠活动火热上线，此次活动将持续至2025年12月31日，为广大高校师生及教职员工送上了一份诚意满满的福利。 此次教育优惠活动的覆盖范围颇为广泛，在读大学生、准高校生以及各年级的在职教师和教职工均在优惠对象之列。为了让符合条件的群体能顺利享受优惠，华为提供了线上、线下多渠道认证方式。高校师生及教职员�

    ​华为平板 ​教育优惠 ​高校师生

  • 华为 MatePad Pro 12.2 英寸 2025 官宣 7 月 24 日发布

    华为将于7月24日发布三款平板新品：旗舰款MatePad Pro 12.2英寸配备全新PaperMatte显示屏，采用Tandem OLED技术，功耗降低30%，支持144Hz刷新率、2000尼特峰值亮度，搭载麒麟9020A处理器，内置10100mAh电池和100W快充；MatePad 11.5 2025采用11.5英寸LCD屏，搭载麒麟8020处理器；MatePad Air 12 2025配备12英寸LCD屏，预计搭载麒麟9系新处理器。三款产品均主打高性能和长续航，满足不同用户需求。

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM