余承东官宣华为MatePad Edge：鸿蒙二合一平板电脑

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今日，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东发布视频，正式揭开华为MatePad Edge的神秘面纱。这款超旗舰新品定位为鸿蒙二合一平板电脑，既是巨幕平板，又具备性能电脑的强大实力。

据数码博主“数码闲聊站”爆料，华为MatePad Edge亮点颇多。在屏幕方面，它采用14.2英寸OLED屏幕，并且提供柔光屏版本，能够为用户带来更为出色的视觉体验。性能上，该机将搭载麒麟9系芯片，为设备的流畅运行提供坚实保障。

存储配置上，华为MatePad Edge提供16GB +512GB和24GB +1TB双版本供用户选择。值得一提的是，相比普通MatePad，这款新品新增主动散热风扇，这一设计有助于设备在高负载运行时更好地散热，确保性能稳定发挥。

在使用体验方面，得益于麒麟芯片和鸿蒙PC系统的协同作用，华为平板和电脑之间的界限被彻底打破，二者虽产品侧重方向不同，但已实现深度融合。不过，作为一款二合一平板电脑，由于其在性能、设计等方面的升级，华为MatePad Edge的成本和售价预计会比普通平板更高。

据悉，华为MatePad Edge将于11月25日正式发布，这款超旗舰鸿蒙二合一平板电脑究竟会带来怎样的惊喜，值得期待。

