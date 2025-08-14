首页 > 原创 > 关键词  > 华为最新资讯  > 正文

华为MatePad Air新款官宣8月15日发布

2025-08-14 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:今日，华为正式对外宣布，备受期待的新一代MatePad Air将于8月15日发布。此前公布的新款MatePad11.5S在外观上与前代保持一致，此次新款MatePad Air预计也将延续前代外观风格，主要在处理器方面进行升级。

回顾去年发布的MatePad Air2024款，其搭载了麒麟9000W处理器，而此次新款大概率会采用麒麟9系旗舰处理器，有望带来更强劲的性能表现。

华为MatePad Air2024款在配置上亮点颇多，其正面配备了一块12英寸的LCD屏幕，分辨率高达2.8K，支持30-144Hz动态刷新率，峰值亮度可达1000nits，屏幕比例为3:2，能为用户带来清晰、流畅且舒适的视觉体验。同时，该平板还提供柔光版，采用云晰柔光屏，可降低99%的环境干扰光，屏幕透光率增至95%，有效减少屏幕反光对视力的影响。

在机身设计方面，MatePad Air2024款十分轻薄，重量轻至555g，厚度薄至5.9mm，便于携带。影像能力上，后置1300万像素 +800万像素双摄，前置800万像素镜头，可满足用户日常拍照、视频通话等需求。

续航能力更是该平板的一大优势，纤薄的机身中内置了一块10100mAh的大容量电池，支持66W快充，可实现长达14小时的本地视频播放，是目前华为续航能力最强的平板。

价格方面，华为MatePad Air2024款不同配置版本售价不同，8GB +256GB版本售价2999元，12GB +256GB版本售价3299元，12GB +256GB柔光版售价3599元，12GB +512GB柔光版售价3999元。新款MatePad Air在性能升级后，价格走势也备受消费者关注。

麒麟9系新旗舰！华为MatePad Air新款官宣：明天发布

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为MatePad 11.5 S官宣8月15日发布

    今日，华为正式对外宣布，备受瞩目的华为MatePad11.5S将于8月15日14:00盛大发布，这一消息瞬间引发了众多消费者和科技爱好者的关注。 从外观方面来看，华为MatePad11.5S基本延续了前代的设计风格，整体造型保持一致，不过在配色上进行了创新，全新加入了充满生机的绿色版本，为用户提供了更多个性化的选择。 屏幕依旧是这款新机的一大亮点。它保留了云晰柔光屏版本，与�

    ​华为MatePad11.5S ​云晰柔光屏 ​纳米蚀刻技术

  • 曝华为Mate XTs九月登场：正面硬刚苹果科技春晚

    华为第二款三折叠屏Mate XTs非凡大师会在9月中上旬发布，紧跟苹果科技春晚iPhone 17系列发布会。 去年的iPhone 16系列于北京时间9月10日凌晨1点登场，当天下午华为在国内发布Mate XT非凡大师，凭借全球首款三折叠屏的头衔，这款新品一经发布就引发了广泛关注。

    ​华为 ​三折叠屏 ​Mate

  • iPhone 17全系手机膜曝光：Air屏幕尺寸介于Pro和Pro Max之间

    近日，海外数码媒体披露了一组疑似iPhone 17 系列屏幕保护贴膜的照片，首次展现了即将发布的iPhone 17 Air与其他型号的屏幕尺寸差异。 根据图片显示，iPhone 17 Air手机的屏幕尺寸介于iPhone 17 Pro与iPhone 17 Pro Max之间，画面排列顺序依次为：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Air，最后是iPhone 17 Pro Max。 依据目前的传闻，iPhone 17 Air可能搭载OLED屏幕，预计对角线尺寸为约6.6英寸，部分消息�

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 华为MatePad Pro 12.2亮相 首款全面搭载鸿蒙5的平板

    今日，全新华为MatePad Pro 12.2正式发布，这是首款全面搭载鸿蒙操作系统5的平板，让平板拥有像电脑一样的生产力体验。 华为MatePad Pro 12.2不仅支持剪映专业版，还适配WPS Office、万兴脑图、中望CAD等多款鸿蒙电脑同款应用。 1:1还原了桌面端的界面布局与核心功能，实现流畅丝滑的操作体验。

    ​华为MatePad ​Pro ​12.2

  • 华为Mate 70系列限时降价 最高优惠1000元

    华为推出Mate70系列限时优惠活动，最高降价1000元。其中标准版降400元，Pro版降700元，顶配RS非凡大师版降幅最大达1000元。值得注意的是，参与活动的Mate70系列均预装鸿蒙4.3系统，而非纯血鸿蒙5.0版本。业内分析此举是为确保软件生态适配稳定性。同时消息透露，华为最快将于10月发布Mate80系列，有望成为首款搭载麒麟9030芯片的机型，性能显著提升，并可能首次支持eSIM功能和低

    ​华为Mate70 ​限时优惠 ​鸿蒙4.3

  • 华为旗舰平板MatePad Pro 12.2今日发布

    今日下午，华为将正式发布MatePad Pro12.22025款平板电脑，该机目前已在官网开启销售。作为华为平板系列的又一力作，MatePad Pro12.2提供了普通版和柔光版两种选择，并配备12GB内存与256GB/512GB两种存储组合，满足用户多样化的需求。在配色方面，该机推出了砚黑、宣白、飞天青三款时尚配色，供消费者挑选。

  • 华为MatePad Pro 12.2开启预约 预计7月24日正式发布

    华为MatePad Pro 12.2英寸平板7月18日开启预约，将于7月24日正式发布。该产品提供普通版和柔光版两种版本，12GB+256GB/512GB两种存储组合，曜黑、宣白、飞天青三款配色。采用全新PaperMatte显示技术，基于Tandem OLED面板打造，功耗降低30%，支持144Hz高刷、2000尼特峰值亮度，获得德国莱茵TUV与SGS护眼认证。内置10100mAh电池，支持100W快充。后置5000万主摄+800万超广角，前置800万像素。支持Wi-Fi7、蓝牙5.2等连接技术，国行版将搭载HarmonyOS5系统。

  • 华为MatePad Pro 12.2英寸发布：售价3999元起

    除了强大的软件支持，华为MatePad Pro12.2英寸在交互体验上也进行了全面升级。新品拥有全新分屏摘要功能，无需拖拽即可一键完成总结，大大提高了工作效率。同时，该设备还深度适配了手写笔HUAWEI M-Pencil Pro，新增AI功能快捷入口，用户只需轻捏笔身就能唤起小艺，支持即圈即搜，让创作更加便捷。自由多窗、全景多窗等创新功能的加入，更是实现了4个应用的前台显示和自由�

    ​华为 ​MatePad ​Pro

  • 华为 MatePad Pro 12.2 英寸 2025 官宣 7 月 24 日发布

    华为将于7月24日发布三款平板新品：旗舰款MatePad Pro 12.2英寸配备全新PaperMatte显示屏，采用Tandem OLED技术，功耗降低30%，支持144Hz刷新率、2000尼特峰值亮度，搭载麒麟9020A处理器，内置10100mAh电池和100W快充；MatePad 11.5 2025采用11.5英寸LCD屏，搭载麒麟8020处理器；MatePad Air 12 2025配备12英寸LCD屏，预计搭载麒麟9系新处理器。三款产品均主打高性能和长续航，满足不同用户需求。

  • 曝iPhone 17 Air搭载残血版A19 Pro：跟17和17 Pro不一样

    博主定焦数码爆料称，iPhone 17 Air搭载的是A19 Pro芯片而非A19。不过iPhone 17 Air的A19 Pro只有5核GPU，Pro系列则拥有6核GPU，前者少了一个GPU核心。 GPU核心数量减少表明，iPhone 17 Air因采用超轻薄机身设计，其散热会受到限制，苹果不得不砍掉一个GPU核心。不过这一爆料与行业分析师郭明錤此前的报道相悖，郭明錤曾预测iPhone 17 Air将搭载标准版A19芯片，而非Pro版。 另外，iPhone 17 Air采�

    ​iPhone ​17 ​Air

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM