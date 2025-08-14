华为MatePad Air新款官宣8月15日发布

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:今日，华为正式对外宣布，备受期待的新一代MatePad Air将于8月15日发布。此前公布的新款MatePad11.5S在外观上与前代保持一致，此次新款MatePad Air预计也将延续前代外观风格，主要在处理器方面进行升级。

回顾去年发布的MatePad Air2024款，其搭载了麒麟9000W处理器，而此次新款大概率会采用麒麟9系旗舰处理器，有望带来更强劲的性能表现。

华为MatePad Air2024款在配置上亮点颇多，其正面配备了一块12英寸的LCD屏幕，分辨率高达2.8K，支持30-144Hz动态刷新率，峰值亮度可达1000nits，屏幕比例为3:2，能为用户带来清晰、流畅且舒适的视觉体验。同时，该平板还提供柔光版，采用云晰柔光屏，可降低99%的环境干扰光，屏幕透光率增至95%，有效减少屏幕反光对视力的影响。

在机身设计方面，MatePad Air2024款十分轻薄，重量轻至555g，厚度薄至5.9mm，便于携带。影像能力上，后置1300万像素 +800万像素双摄，前置800万像素镜头，可满足用户日常拍照、视频通话等需求。

续航能力更是该平板的一大优势，纤薄的机身中内置了一块10100mAh的大容量电池，支持66W快充，可实现长达14小时的本地视频播放，是目前华为续航能力最强的平板。

价格方面，华为MatePad Air2024款不同配置版本售价不同，8GB +256GB版本售价2999元，12GB +256GB版本售价3299元，12GB +256GB柔光版售价3599元，12GB +512GB柔光版售价3999元。新款MatePad Air在性能升级后，价格走势也备受消费者关注。

